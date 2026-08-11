Kristall Máni skoraði og fékk rautt í dramatískum Evrópusigri

Íslendingaliðið Brann er komið áfram í umspil um sæti í Sambandsdeild Evrópu í fótbolta eftir 4-2 sigur á Kýpur í kvöld. Kristall Máni Ingason var mikið í sviðsljósinu.
Brann tapaði 1-0 á heimavelli á Apollon Limassol í fyrri leiknum í Noregi og var við það að detta út í kvöld enda staðan 1-1 og því 1-2 samanlagt þegar komið var fram í uppbótartíma. 4-2 sigur þýðir að Brann fór áfram 4-3 samanlagt.
Varamaðurinn Noah Holm tryggði Brann framlengingu með marki á sjöttu mínútu uppbótartímans og skoraði síðan aftur í framlengingunni eftir að heimamenn höfðu jafnað á ný.
Kristian Eriksen kom Brann í 4-2 á 105. mínútu en Brann spilaði síðan manni færri eftir að Kristall Máni fékk sitt annað gula spjald á 118. mínútu.
Norska liðið náði að halda út og tryggja sér sæti í umspilinu þar sem liðið mætir tapliðinu úr einvígi PAOK og Anderlecht.
Kristall Máni Ingason kom Brann í 1-0 strax á sextándu mínútu og jafnaði þar með einvígið. Þannig var staðan þar til á 86. mínútu þegar Ivan Ljubic jafnaði metin fyrir heimamenn. Þá var Brann á leið úr keppni en Noah Holm bjargaði liðinu.
Kristall Máni var í byrjunarliðinu ásamt Eggerti Aroni Guðmundssyni en Eggert fór af velli í stöðunni 1-0 á 74. mínútu. Sævar Atli Magnusson kom inn á undir lokin þegar Brann reyndi að sækja mark og koma leiknum í framlengingu sem tókst.