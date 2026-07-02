Íslenski boltinn

KR-ingar mæta eina liðinu sem er búið að fá á sig fleiri mörk en þeir

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
KR-vörnin hefur ekki verið styrkleiki liðsins í sumar en sóknarleikurinn er það öflugur að liðið er í öðru sætinu þrátt fyrir að fá á sig öll þessi mörk.
KR-vörnin hefur ekki verið styrkleiki liðsins í sumar en sóknarleikurinn er það öflugur að liðið er í öðru sætinu þrátt fyrir að fá á sig öll þessi mörk. Vísir/Diego

Botnlið Þórs fær KR í heimsókn í Bestu deild karla í fótbolta á Akureyri í kvöld og það ætti að vera von á mörkum í leiknum ef marka má sumarið til þessa.

Eitthvað verður undan að láta í þessum leik því Þórsurum hefur gengið skelfilega á heimavelli og KR-ingum hefur gengið illa á útivelli. Fyrir leikinn í kvöld hafa Þórsarar tapað fimm heimaleikjum í röð en KR-ingar eru stigalausir í síðustu þremur útileikjum og unnu síðast utan Vesturbæjar 8. maí síðastliðinn.

KR-ingar fengu á sig þrjú mörk í leiknum gegn Keflavík í Bestu deild karla í fótbolta um síðustu helgi og fóru því stigalausir á Reykjanesbrautina eftir leik. Varnarleikur KR hefur boðið upp á sláandi tölfræði í sumar.

Keflavík kom til baka og vann 3-2 sigur á KR eftir að hafa skorað sigurmarkið undir lokin.

KR-liðið hefur fengið á sig 31 mark í fyrstu þrettán deildarleikjum sínum í sumar eða 2,4 mörk að meðaltali.

KR er í öðru sæti deildarinnar og hefur unnið níu af fyrstu þrettán leikjum sínum þrátt fyrir þessa hripleku vörn.

Aðeins umrætt botnlið Þórs er búið að fá á sig fleiri mörk en KR. Þórsarar hafa fengið á sig 32 mörk eftir 4-2 tap á móti Val um síðustu helgi.

KR-ingar hafa reyndar leikið leik meira en átta af hinum ellefu liðum deildarinnar. Þeir gætu því litið aðeins betur út þegar þeir leikir klárast.

Það er samt ekki oft sem við sjáum eitt af toppliðum deildarinnar vera eitt af þeim liðum sem fá á sama tíma á sig flest mörk.

Leikurinn á móti Keflavík var þriðji leikurinn af síðustu fjórum þar sem KR fær á sig þrjú mörk eða meira og ellefti leikurinn þar sem liðið fær á sig meira en eitt mark.

KR hefur skorað 45 mörk eða jafnmörg og Víkingar og skemmtanagildið í leikjum liðsins er í sögulegum hæðum. Liðið er hins vegar níu stigum á eftir toppliði Víkinga vegna þess að liðið hefur þurft að skora þrjú mörk eða meira til að vinna 85 prósent deildarleikja sinna í sumar (11 af 13).

  • Flest mörk fengin á sig í Bestu deild karla í sumar:
  • 32 – Þór Akureyri
  • 31 – KR
  • 29 – FH og Stjarnan
  • 26 – ÍBV og Valur
  • 25 – KA
Besta deild karla KR Þór Akureyri

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