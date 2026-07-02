KR-ingar mæta eina liðinu sem er búið að fá á sig fleiri mörk en þeir Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. júlí 2026 12:00 KR-vörnin hefur ekki verið styrkleiki liðsins í sumar en sóknarleikurinn er það öflugur að liðið er í öðru sætinu þrátt fyrir að fá á sig öll þessi mörk. Vísir/Diego Botnlið Þórs fær KR í heimsókn í Bestu deild karla í fótbolta á Akureyri í kvöld og það ætti að vera von á mörkum í leiknum ef marka má sumarið til þessa. Eitthvað verður undan að láta í þessum leik því Þórsurum hefur gengið skelfilega á heimavelli og KR-ingum hefur gengið illa á útivelli. Fyrir leikinn í kvöld hafa Þórsarar tapað fimm heimaleikjum í röð en KR-ingar eru stigalausir í síðustu þremur útileikjum og unnu síðast utan Vesturbæjar 8. maí síðastliðinn. KR-ingar fengu á sig þrjú mörk í leiknum gegn Keflavík í Bestu deild karla í fótbolta um síðustu helgi og fóru því stigalausir á Reykjanesbrautina eftir leik. Varnarleikur KR hefur boðið upp á sláandi tölfræði í sumar. Keflavík kom til baka og vann 3-2 sigur á KR eftir að hafa skorað sigurmarkið undir lokin. KR-liðið hefur fengið á sig 31 mark í fyrstu þrettán deildarleikjum sínum í sumar eða 2,4 mörk að meðaltali. KR er í öðru sæti deildarinnar og hefur unnið níu af fyrstu þrettán leikjum sínum þrátt fyrir þessa hripleku vörn. Aðeins umrætt botnlið Þórs er búið að fá á sig fleiri mörk en KR. Þórsarar hafa fengið á sig 32 mörk eftir 4-2 tap á móti Val um síðustu helgi. KR-ingar hafa reyndar leikið leik meira en átta af hinum ellefu liðum deildarinnar. Þeir gætu því litið aðeins betur út þegar þeir leikir klárast. Það er samt ekki oft sem við sjáum eitt af toppliðum deildarinnar vera eitt af þeim liðum sem fá á sama tíma á sig flest mörk. Leikurinn á móti Keflavík var þriðji leikurinn af síðustu fjórum þar sem KR fær á sig þrjú mörk eða meira og ellefti leikurinn þar sem liðið fær á sig meira en eitt mark. KR hefur skorað 45 mörk eða jafnmörg og Víkingar og skemmtanagildið í leikjum liðsins er í sögulegum hæðum. Liðið er hins vegar níu stigum á eftir toppliði Víkinga vegna þess að liðið hefur þurft að skora þrjú mörk eða meira til að vinna 85 prósent deildarleikja sinna í sumar (11 af 13). Flest mörk fengin á sig í Bestu deild karla í sumar: 32 – Þór Akureyri 31 – KR 29 – FH og Stjarnan 26 – ÍBV og Valur 25 – KA Besta deild karla KR Þór Akureyri Mest lesið Blaðamannafundi lauk skyndilega með sorglegum fréttum Fótbolti Hættur í landsliðinu þar til skipt verður um þjálfarateymi Fótbolti „Ha? Hvernig getur það verið?“ Sport Móðir NFL-stjörnu fannst látin og bróðir hans ákærður fyrir morð Sport Hnakkrifust en bjuggu svo til jöfnunarmarkið saman Fótbolti Hvað er að gerast hjá Manchester United? Enski boltinn Ótrúleg endurkoma hjá Belgum og Tielemans sýndi stáltaugar Fótbolti „Ég er farinn“ Íslenski boltinn Már getur andað aftur: „Ég bara man eiginlega ekki eftir þessari tilfinningu“ Sport „Leyfið börnunum að vaka“ Fótbolti Fleiri fréttir KR-ingar mæta eina liðinu sem er búið að fá á sig fleiri mörk en þeir „Ég er farinn“ Þórsarar taka á móti KR-ingum í Gedda-treyjunni „Þú verður að spyrja hann að því“ Seldu einn sinn besta leikmann til Bandaríkjanna Aðstoðarþjálfari Stjörnunnar segir upp Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast „Mér finnst það bara algjört bull“ Sjáðu Atla afgreiða Skagamenn og færa Framara nær KR Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Þriðja sinn á fjórum árum sem Valsmenn skipta um þjálfara í miðri á Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Spurður út í Adam Ægi: „Getur vel verið að við spjöllum við hann“ Hallgrímur eftir fimmta tapið í röð: „Ég þarf að gera betur“ „Mjög ánægður að skora tvö mörk“ Uppgjörið: Keflavík - KR 3-2| Frábært sigurmark batt enda á 18 ára bið eftir sigri gegn KR „Skiptir engu máli hvort þetta sé léttir fyrir mig“ „Við gáfum ÍBV bara stig hér í dag“ „Við bara fundum ekki nægilega mikinn takt“ „Harka, hugrekki og massífir“ Uppgjörið: Þór Ak. - Valur 2-4 | Valsmenn hefndu sín Uppgjörið: Stjarnan – KA 3-1 | Fyrsti sigur Jóns Þórs og fimmta tap KA í röð Uppgjörið: FH - ÍBV 1-1 | Eyjamenn gefast aldrei upp Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 3-0 | Blikar í bikarúrslit Jason Daði kominn í KR KR skoraði sex og fór á toppinn Sextán ára bjargaði Gróttu á Húsavík Nú tók Arnar Bjarki met af Eiði Smára Guðmundur Andri í FH eins og faðir hans forðum Sjá meira