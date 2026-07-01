Innlent

Klausturbleikjan fæst ekki lengur

Kristján Már Unnarsson skrifar
Sveinn Hreiðar Jensson er oddviti Skaftárhrepps.
Sveinn Hreiðar Jensson er oddviti Skaftárhrepps. Egill Aðalsteinsson

Ein þekktasta bleikjueldisstöð landsins, Klausturbleikja á Kirkjubæjarklaustri, hefur hætt starfsemi. Oddviti Skaftárhrepps segir þetta áfall fyrir lítið sveitarfélag og telur að strangt og dýrt eftirlit hafi átt þátt í því hvernig fór.

Í kvöldfréttum Sýnar var farið á Kirkjubæjarklaustur þar sem Klausturbleikja hóf starfsemi árið 1995. En í maímánuði í fyrra, þrjátíu árum síðar, var síðasti fiskurinn flakaður í vinnsluhúsinu undir Systrafossi. Núna er búið að fjarlægja fiskvinnslutækin og verið að innrétta húsið fyrir annars konar starfsemi.

„Þetta er náttúrulega áfall hérna fyrir okkar sveitarfélag. Því að Klausturbleikja var náttúrulega ein fremsta bleikja landsins, allavega að okkar mati. Og eðlilega mikið áfall að missa hana og sérstaklega hérna fyrir veitingastaðina heima í héraði, að geta ekki fengið fisk beint úr héraði,“ segir Sveinn Hreiðar Jensson, oddviti Skaftárhrepps.

Fyrrum vinnslustöð Klausturbleikju á Kirkjubæjarklaustri.Egill Aðalsteinsson

Klausturbleikjan var alin upp í vatni undan hrauni Skaftárelda sem þýddi hreint vatn og stöðugt hitastig. Oddvitanum þykir vont að sjá störfin tapast.

„Þetta skipti gríðarlega miklu máli, í ekki stærra sveitarfélaga en þetta, að missa sex til sjö heilsársstörf. Það er áfall fyrir okkur.“

Hjalti Halldórsson, stjórnarformaður og annar aðaleigandi Klausturbleikju, vildi ekki veita viðtal um örlög félagsins. Hann sagði fyrirtækið í biðstöðu og ekki útilokað að bleikjueldið yrði tekið upp að nýju, þó ekki með rekstri sláturhúss.

En hvaða skýringar hefur oddvitinn á því sem gerðist?

„Er þetta ekki bara harmsaga minni meðalstórra fyrirtækja? Að rekstrarskilyrði eru alltaf að verða erfiðari og erfiðari, bæði launakostnaður, að fá starfsfólk til vinnu.

Hér náttúrulega vantar íbúðarhúsnæði og hefur vantað lengi fyrir starfsfólk sem þarf að koma utan frá. Við erum líka að tala um bara leyfisgjöld og eftirlitsaðila.

Þetta er bara þungur rekstur fyrir minni og meðalstór fyrirtæki og við höfum náttúrulega eðlilegar áhyggjur af því,“ segir Sveinn.

Eldisstöð Klausturbleikju er á jörðinni Teygingarlæk í Brunahrauni.Arnar Halldórsson

Oddvitinn segir áhyggjuefni að sveitarfélaginu hafi ekki tekist að tryggja nægt íbúðarhúsnæði en nefnir einnig opinbert eftirlit.

-Er það að valda svona litlum fyrirtækjum vandræðum, heldurðu?

„Ég tel það. Þetta er allt að verða þyngra og strangara og nýjar kröfur sem eru að koma upp. Og svo náttúrulega mikill kostnaður sem fylgir þessum leyfisgjöldum og eftirliti,“ svarar oddviti Skaftárhrepps.

Í frétt Stöðvar 2 fyrir sex árum lýsti rekstrarstjóri Klausturbleikju henni sem algjöru sælgæti:

Tengd skjöl

Skaftárhreppur Fiskeldi Bleikja Landeldi Matvælaframleiðsla Matvælastofnun Heilbrigðiseftirlit Umhverfismál

Tengdar fréttir

Segir vatnið eina gullið sem kemur úr Skaftáreldahrauni

Kalt vatn sem sprettur undan Skaftáreldahrauni er grunnur tveggja eldisstöðva í Skaftárhreppi sem báðar sérhæfa sig í bleikjueldi. Fiskeldisfræðingur, sem stýrir öðru fyrirtækinu, segir vatnið í raun eina gullið í Eldhrauni.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið