Klausturbleikjan fæst ekki lengur Kristján Már Unnarsson skrifar 1. júlí 2026 21:41 Sveinn Hreiðar Jensson er oddviti Skaftárhrepps. Egill Aðalsteinsson Ein þekktasta bleikjueldisstöð landsins, Klausturbleikja á Kirkjubæjarklaustri, hefur hætt starfsemi. Oddviti Skaftárhrepps segir þetta áfall fyrir lítið sveitarfélag og telur að strangt og dýrt eftirlit hafi átt þátt í því hvernig fór. Í kvöldfréttum Sýnar var farið á Kirkjubæjarklaustur þar sem Klausturbleikja hóf starfsemi árið 1995. En í maímánuði í fyrra, þrjátíu árum síðar, var síðasti fiskurinn flakaður í vinnsluhúsinu undir Systrafossi. Núna er búið að fjarlægja fiskvinnslutækin og verið að innrétta húsið fyrir annars konar starfsemi. „Þetta er náttúrulega áfall hérna fyrir okkar sveitarfélag. Því að Klausturbleikja var náttúrulega ein fremsta bleikja landsins, allavega að okkar mati. Og eðlilega mikið áfall að missa hana og sérstaklega hérna fyrir veitingastaðina heima í héraði, að geta ekki fengið fisk beint úr héraði,“ segir Sveinn Hreiðar Jensson, oddviti Skaftárhrepps. Fyrrum vinnslustöð Klausturbleikju á Kirkjubæjarklaustri.Egill Aðalsteinsson Klausturbleikjan var alin upp í vatni undan hrauni Skaftárelda sem þýddi hreint vatn og stöðugt hitastig. Oddvitanum þykir vont að sjá störfin tapast. „Þetta skipti gríðarlega miklu máli, í ekki stærra sveitarfélaga en þetta, að missa sex til sjö heilsársstörf. Það er áfall fyrir okkur.“ Hjalti Halldórsson, stjórnarformaður og annar aðaleigandi Klausturbleikju, vildi ekki veita viðtal um örlög félagsins. Hann sagði fyrirtækið í biðstöðu og ekki útilokað að bleikjueldið yrði tekið upp að nýju, þó ekki með rekstri sláturhúss. En hvaða skýringar hefur oddvitinn á því sem gerðist? „Er þetta ekki bara harmsaga minni meðalstórra fyrirtækja? Að rekstrarskilyrði eru alltaf að verða erfiðari og erfiðari, bæði launakostnaður, að fá starfsfólk til vinnu. Hér náttúrulega vantar íbúðarhúsnæði og hefur vantað lengi fyrir starfsfólk sem þarf að koma utan frá. Við erum líka að tala um bara leyfisgjöld og eftirlitsaðila. Þetta er bara þungur rekstur fyrir minni og meðalstór fyrirtæki og við höfum náttúrulega eðlilegar áhyggjur af því,“ segir Sveinn. Eldisstöð Klausturbleikju er á jörðinni Teygingarlæk í Brunahrauni.Arnar Halldórsson Oddvitinn segir áhyggjuefni að sveitarfélaginu hafi ekki tekist að tryggja nægt íbúðarhúsnæði en nefnir einnig opinbert eftirlit. -Er það að valda svona litlum fyrirtækjum vandræðum, heldurðu? „Ég tel það. Þetta er allt að verða þyngra og strangara og nýjar kröfur sem eru að koma upp. Og svo náttúrulega mikill kostnaður sem fylgir þessum leyfisgjöldum og eftirliti,“ svarar oddviti Skaftárhrepps. Í frétt Stöðvar 2 fyrir sex árum lýsti rekstrarstjóri Klausturbleikju henni sem algjöru sælgæti: Tengd skjöl eftirfylgni-skyrsla-klausturbleikjaPDF532KBSækja skjal 221213-eftirlit-klausturbleikjaPDF73KBSækja skjal 2100_Klausturbleikja_LokaskyrslaPDF129KBSækja skjal Skaftárhreppur Fiskeldi Bleikja Landeldi Matvælaframleiðsla Matvælastofnun Heilbrigðiseftirlit Umhverfismál Tengdar fréttir Segir vatnið eina gullið sem kemur úr Skaftáreldahrauni Kalt vatn sem sprettur undan Skaftáreldahrauni er grunnur tveggja eldisstöðva í Skaftárhreppi sem báðar sérhæfa sig í bleikjueldi. Fiskeldisfræðingur, sem stýrir öðru fyrirtækinu, segir vatnið í raun eina gullið í Eldhrauni. 26. júlí 2020 22:10 Mest lesið Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Innlent Féll fram af svölum á hjúkrunaheimili og lést Innlent Rennibrautinni lokað og ljósin skoðuð Innlent Dæmdur morðingi grunaður í Straumsvíkurmálinu Innlent „Skráningum rignir inn“ Innlent „Verulegur samdráttur og menn eru að segja upp mannskap“ Innlent Ný hreyfing mynduð gegn aðild að ESB Innlent Sími undir dýnu á skiptiborði tengdur innflutningi amfetamínbasa Innlent Staðfesta fjölskyldutengsl nú með DNA-rannsókn Innlent Hvalur háði hálftíma dauðastríð Innlent Fleiri fréttir Hopp segir mál ökumanns í höndum lögreglu Reki fyrirtæki og séu nálægt því að missa allt frá sér Klausturbleikjan fæst ekki lengur Staðfestir stækkun friðlands við Gróttu og Seltjörn Fjórtán ný félög flytja í Mannréttindahúsið Sími undir dýnu á skiptiborði tengdur innflutningi amfetamínbasa Lokuðu götu á Ólafsfirði vegna tilkynningar um skotvopn Fylgi Sjálfstæðisflokks ekki meira í sex ár „Verulegur samdráttur og menn eru að segja upp mannskap“ „Skráningum rignir inn“ Eftirspurn eftir kókaíni virðist aldrei hafa verið meiri Staðfesta fjölskyldutengsl nú með DNA-rannsókn Nýtt innviðafélag hlýtur nafnið Göng og brú Ný hreyfing mynduð gegn aðild að ESB Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Dæmdur morðingi grunaður í Straumsvíkurmálinu Rannsókn í gangi á lengd dauðastríðsins Kókaínhaldlagningar komnar í 200 kíló á hálfu ári Tveimur sagt upp á Bifröst Enn eitt fíkniefnametið slegið og yfirvöld hvött til að afturkalla hvalveiðileyfi Rennibrautinni lokað og ljósin skoðuð Hvalur háði hálftíma dauðastríð Hanna Katrín eigi að standa með starfsfólki Hvals – ekki gagnrýna það Gómuð af tollinum með tvo lítra af kókaíni innvortis Komst á bragð skemmdarverka í baráttunni við Kristján Loftsson Mokgræðir á rafmyntum Séra Þórir Stephensen er látinn Féll fram af svölum á hjúkrunaheimili og lést Lögregla rannsakar tvö innbrot í miðborginni Sér Blönduós eflast með byggðalínu og virkjunum Sjá meira