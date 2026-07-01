Nei-hreyfingin kvíslast í nokkrar áttir Jakob Bjarnar skrifar 1. júlí 2026 15:17 Björn Zoëga læknir er sagður fara fyrir hinni nýju Nei-hreyfingu. vísir/ívar fannar Áfram Ísland er hreyfing sem vill berjast gegn Evrópuaðild og hún hefur nú boðað til fundar í Sjálfstæðissalnum við Austurvöll þann 6. júlí. „Áfram Ísland er vettvangur fólks sem velur íslenska framtíð á eigin forsendum í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Áfram Ísland er helgað baráttu sem drifin verður áfram af jákvæðni og bjartsýni.“ Nú gæti einhver sagt að þarna væri klofningur í Nei-hreyfingunni og að þarna fari fólk á borð við Björn Zoëga lækni, Láru Herborgu Ólafsdóttur, lögmann og sérfræðing í tæknirétti, og Ólaf Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseta Íslands, auk Halldórs Benjamíns Þorbergssonar hagfræðings – að þau vilji með engu móti kenna sig við Heimsýn þar sem fyrir fara Haraldur Ólafsson veðurfræðingur, Erna Bjarnadóttir hagfræðingur og Vigdís Hauksdóttir. En málið er ekki alveg svo einfalt. Þeir sem fara fyrir Heimssýn. Nú hefur önnur hreyfing myndast sem berst fyrir sama málefni. Í samtali við einn þeirra sem tilheyra þessum hópi kemur fram að þetta sé ekki klofningur. Til að mynda sé Ögmundur Jónasson, fyrrverandi Alþingismaður, harður í andstöðu sinni við aðildarviðræður en hann myndi hins vegar seint vilja vera í hópi með Halldóri Benjamín, svo dæmi sé tekið. Hins vegar vilja þeir gagnrýna harðlega framlög Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra til málefnisins, en hún útbýtti 10 milljónum til Heimssýnar og öðrum tíu til Evrópuhreyfingarinnar. Óðagotið var svo mikið. Samkvæmt heimildum Vísis verður einkum litið til fordæma frá hópum svo sem Indefence, sem barðist hart gegn Icesave-samningunum. Á þeim forsendum þarf ekki að undrast þó Ólafur Ragnar sé þarna innanborðs. Hvað sem því líður verður fundinum streymt og segir í tilkynningu að fólk sé hvatt til að koma saman og fylgjast með fundinum á heimilum og í byggðalögum um allt land. „Áfram Ísland er opinn vettvangur fyrir alla þá sem velja sjálfstæða framtíð Íslands. Fundurinn við Austurvöll er öllum opinn.“ Félagasamtök Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Féll fram af svölum á hjúkrunaheimili og lést Innlent Rennibrautinni lokað og ljósin skoðuð Innlent Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Innlent Hvalur háði hálftíma dauðastríð Innlent Starfsemi Hvals mögulega í uppnám: Hefur ekki svarað eftirlitinu frá því í maí Innlent „Hagið ykkur eins og fullorðið fólk“ Innlent Lögreglan leitar að Cezary Innlent Komst á bragð skemmdarverka í baráttunni við Kristján Loftsson Innlent Dæmdur morðingi grunaður í Straumsvíkurmálinu Innlent Tveimur sagt upp á Bifröst Innlent Fleiri fréttir Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Dæmdur morðingi grunaður í Straumsvíkurmálinu Rannsókn í gangi á lengd dauðastríðsins Kókaínhaldlagningar komnar í 200 kíló á hálfu ári Tveimur sagt upp á Bifröst Enn eitt fíkniefnametið slegið og yfirvöld hvött til að afturkalla hvalveiðileyfi Rennibrautinni lokað og ljósin skoðuð Hvalur háði hálftíma dauðastríð Hanna Katrín eigi að standa með starfsfólki Hvals – ekki gagnrýna það Gómuð af tollinum með tvo lítra af kókaíni innvortis Komst á bragð skemmdarverka í baráttunni við Kristján Loftsson Mokgræðir á rafmyntum Séra Þórir Stephensen er látinn Féll fram af svölum á hjúkrunaheimili og lést Lögregla rannsakar tvö innbrot í miðborginni Sér Blönduós eflast með byggðalínu og virkjunum Mímósuísinn ljúffengur en gerir aldrei aftur Jägermeister-ís Ógn felist í hótunum Paul Watson-samtakanna Lögreglan leitar að Cezary Aflvana togari hættulega nálægt landi Vegum lokað og bílar taldir Starfsemi Hvals mögulega í uppnám: Hefur ekki svarað eftirlitinu frá því í maí Segir verk Þórbergs enn ótrúlega lifandi „Hagið ykkur eins og fullorðið fólk“ „Hverjir hafa efni á því að kaupa gramm af kókaíni?“ Stærsta kókaínmál Íslandssögunnar og ráðherra sakar starfsmenn Hvals um fíflaskap Lokaeinkunnirnar vísbending um ósamræmda einkunnagjöf Komu slösuðum til bjargar í Drangey Hátt í þriggja milljarða króna virði af kókaíni Tímamót hjá Klettaskóla: „Allir mjög peppaðir“ Sjá meira