Innlent

Nei-hreyfingin kvíslast í nokkrar áttir

Jakob Bjarnar skrifar
Björn Zoëga læknir er sagður fara fyrir hinni nýju Nei-hreyfingu.
Björn Zoëga læknir er sagður fara fyrir hinni nýju Nei-hreyfingu. vísir/ívar fannar

Áfram Ísland er hreyfing sem vill berjast gegn Evrópuaðild og hún hefur nú boðað til fundar í Sjálfstæðissalnum við Austurvöll þann 6. júlí.

„Áfram Ísland er vettvangur fólks sem velur íslenska framtíð á eigin forsendum í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Áfram Ísland er helgað baráttu sem drifin verður áfram af jákvæðni og bjartsýni.“

Nú gæti einhver sagt að þarna væri klofningur í Nei-hreyfingunni og að þarna fari fólk á borð við Björn Zoëga lækni, Láru Herborgu Ólafsdóttur, lögmann og sérfræðing í tæknirétti, og Ólaf Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseta Íslands, auk Halldórs Benjamíns Þorbergssonar hagfræðings – að þau vilji með engu móti kenna sig við Heimsýn þar sem fyrir fara Haraldur Ólafsson veðurfræðingur, Erna Bjarnadóttir hagfræðingur og Vigdís Hauksdóttir. En málið er ekki alveg svo einfalt.

Þeir sem fara fyrir Heimssýn. Nú hefur önnur hreyfing myndast sem berst fyrir sama málefni.

Í samtali við einn þeirra sem tilheyra þessum hópi kemur fram að þetta sé ekki klofningur. Til að mynda sé Ögmundur Jónasson, fyrrverandi Alþingismaður, harður í andstöðu sinni við aðildarviðræður en hann myndi hins vegar seint vilja vera í hópi með Halldóri Benjamín, svo dæmi sé tekið. Hins vegar vilja þeir gagnrýna harðlega framlög Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra til málefnisins, en hún útbýtti 10 milljónum til Heimssýnar og öðrum tíu til Evrópuhreyfingarinnar. Óðagotið var svo mikið.

Samkvæmt heimildum Vísis verður einkum litið til fordæma frá hópum svo sem Indefence, sem barðist hart gegn Icesave-samningunum. Á þeim forsendum þarf ekki að undrast þó Ólafur Ragnar sé þarna innanborðs.

Hvað sem því líður verður fundinum streymt og segir í tilkynningu að fólk sé hvatt til að koma saman og fylgjast með fundinum á heimilum og í byggðalögum um allt land. „Áfram Ísland er opinn vettvangur fyrir alla þá sem velja sjálfstæða framtíð Íslands. Fundurinn við Austurvöll er öllum opinn.“

Félagasamtök Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

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