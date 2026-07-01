Eldur braust út í fjölbýlishúsi og nokkrir eru látnir Freyja Þórisdóttir skrifar 1. júlí 2026 12:11 Ekki liggur fyrir hver upptök eldsins voru. AP Eldur kom upp í tíu hæða fjölbýlishúsi í belgísku borginni Antwerp um klukkan átta í morgun en áætlað er að um tvö hundruð manns búi í húsinu. Þegar hafa nokkrir verið úrskurðaðir látnir en enn er leitað að fórnarlömbum. Meðal þeirra sem hefur verið bjargað úr húsinu er fyrrverandi borgarstjóri borgarinnar. Breska ríkisútvarpið (BBC) hefur eftir belgísku lögreglunni að nokkrir hafi látist og einnig séu einhver fjöldi fólks slasaður en slökkviliðsmenn fara sem stendur á milli íbúða til að leita að mögulegum fórnarlömbum. Þykkur reykur sem virðist hafa átt upptök sín á áttundu hæð hússins hefur gert viðbragðsaðilum erfitt fyrir og hefur íbúi sagt í samtali við belgíska ríkisútvarpið að hann hafi hann hafi ekki komist út úr íbúðinni vegna reyksins. „Við byrgðum okkur inni í íbúðinni og biðum á svölunum. Slökkviliðið kom til að bjarga okkur af svölunum um 10 mínútum síðar með stiga sínum,“ er haft eftir honum í frétt BBC. Hér fyrir neðan má sjá myndband af vettvangi frá fréttaveitunni AP. Meðal þeirra sem hefur verið bjargað úr byggingunni er Bob Cools, fyrrverandi borgarstjóri Antwerpen, en hann var fluttur rakleiðis á sjúkrahús. Staðbundnir miðlar svo sem De Standaard hafa greint frá því að belgíska lögreglan segi of snemmt að segja til um hver eldsupptök hafi verið. Marie de Clercq, talskona slökkviliðsins í Antwerpen, hefur sagt að um flókinn eldsvoða sé að ræða og að sem fyrr segir hafi slæmt skyggni og þykkur reykur í byggingunni gert slökkvismönnum erfitt fyrir. Belgía Slökkvilið Mest lesið Féll fram af svölum á hjúkrunaheimili og lést Innlent Rennibrautinni lokað og ljósin skoðuð Innlent Hvalur háði hálftíma dauðastríð Innlent Starfsemi Hvals mögulega í uppnám: Hefur ekki svarað eftirlitinu frá því í maí Innlent „Hagið ykkur eins og fullorðið fólk“ Innlent Lögreglan leitar að Cezary Innlent Komst á bragð skemmdarverka í baráttunni við Kristján Loftsson Innlent Mokgræðir á rafmyntum Innlent Tveimur sagt upp á Bifröst Innlent Hanna Katrín eigi að standa með starfsfólki Hvals – ekki gagnrýna það Innlent Fleiri fréttir Eldur braust út í fjölbýlishúsi og nokkrir eru látnir Mótmælendur í Suður-Afríku krefjast brottflutnings innflytjenda Úkraínumenn kaupa sextán Gripen E frá Svíþjóð Dæmdur í fangelsi fyrir að hrella fyrrverandi kærustu Börn sem fæðast í Bandaríkjunum áfram talin bandarísk Mega banna trans konum að stunda keppnisíþróttir Úkraínskur auðkýfingur særðist í sprengjutilræði í Mónakó Reiðin magnast í Venesúela Sjötti lést af sárum sínum á sjúkrahúsi Fimm sagðir látnir í skotárás nærri Hamborg Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Hátt í milljón sótt um dvalarleyfi á Spáni Sammælast um að bera klæði á vopnin Yfir þúsund látnir í hitabylgjunni í Evrópu og hitamet falla víða Rúmlega þrjátíu bjargað úr rústunum en tugþúsunda enn saknað Segir Ísraelsher hafa eyðilagt gangakerfi Hezbolla-samtakanna Ellefu létust í flugslysi í Frakklandi Fleiri en 1300 látnir vegna hitabylgju í Evrópu Íran gerir árásir á Barein og Kúveit í kjölfar árása Bandaríkjanna Tónlistarhátíðum aflýst vegna hita Stór hluti barna enn á samfélagsmiðlum hálfu ári eftir bannið Tala látinna hækkar og gremja íbúa eykst Bandaríkjaher heldur árásum áfram í Íran Forseti Serbíu hyggst segja af sér 41,5 gráður í Þýskalandi og hitamet slegið Stór skjálfti í Afganistan Núverandi hitabylgja „sú alvarlegasta sem mælst hefur“ Dagurinn í dag sé örlagaríkur fyrir leit og björgun Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Fyrrverandi ráðgjafi Trumps játar illa meðferð á trúnaðargögnum Sjá meira