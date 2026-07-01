Erlent

Eldur braust út í fjöl­býlis­húsi og nokkrir eru látnir

Freyja Þórisdóttir skrifar
Ekki liggur fyrir hver upptök eldsins voru.
Ekki liggur fyrir hver upptök eldsins voru. AP

Eldur kom upp í tíu hæða fjölbýlishúsi í belgísku borginni Antwerp um klukkan átta í morgun en áætlað er að um tvö hundruð manns búi í húsinu. Þegar hafa nokkrir verið úrskurðaðir látnir en enn er leitað að fórnarlömbum. Meðal þeirra sem hefur verið bjargað úr húsinu er fyrrverandi borgarstjóri borgarinnar.

Breska ríkisútvarpið (BBC) hefur eftir belgísku lögreglunni að nokkrir hafi látist og einnig séu einhver fjöldi fólks slasaður en slökkviliðsmenn fara sem stendur á milli íbúða til að leita að mögulegum fórnarlömbum.

Þykkur reykur sem virðist hafa átt upptök sín á áttundu hæð hússins hefur gert viðbragðsaðilum erfitt fyrir og hefur íbúi sagt í samtali við belgíska ríkisútvarpið að hann hafi hann hafi ekki komist út úr íbúðinni vegna reyksins.

„Við byrgðum okkur inni í íbúðinni og biðum á svölunum. Slökkviliðið kom til að bjarga okkur af svölunum um 10 mínútum síðar með stiga sínum,“ er haft eftir honum í frétt BBC.

Hér fyrir neðan má sjá myndband af vettvangi frá fréttaveitunni AP. 

Meðal þeirra sem hefur verið bjargað úr byggingunni er Bob Cools, fyrrverandi borgarstjóri Antwerpen, en hann var fluttur rakleiðis á sjúkrahús. Staðbundnir miðlar svo sem De Standaard hafa greint frá því að belgíska lögreglan segi of snemmt að segja til um hver eldsupptök hafi verið.

Marie de Clercq, talskona slökkviliðsins í Antwerpen, hefur sagt að um flókinn eldsvoða sé að ræða og að sem fyrr segir hafi slæmt skyggni og þykkur reykur í byggingunni gert slökkvismönnum erfitt fyrir.

Belgía Slökkvilið

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