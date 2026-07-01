Íslenski boltinn

Þórsarar taka á móti KR-ingum í Gedda-treyjunni

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Gestur Arason með Gedda-treyjuna sem Þórsarar spila í á móti KR á morgun.
Gestur Arason með Gedda-treyjuna sem Þórsarar spila í á móti KR á morgun. @thor_fotbolti

Þórsarar fá KR-inga í heimsókn til Akureyrar í Bestu deild karla í fótbolta á morgun og þetta verður sérstakur styrktarleikur fyrir mikinn stuðningsmann Þórsara en hann á í erfiðri baráttu þessa dagana.

Þórsarar ætla þar að spila í Gedda-treyjunni sem var hönnuð fyrir Þórsarann Gest Arason. Akureyringar hafa sameinast um að styðja Gest eftir að hann greindist með bráðahvítblæði.

Gestur hefur verið liðsstjóri knattspyrnuliðs Þórs síðustu ár auk þess að vera ötull sjálfboðaliði í félaginu þegar kemur að alls konar mikilvægum verkum. Gestur, sem er verslunarstjóri Símans á Akureyri, fór strax í meðferð á Landspítalanum eftir að hann greindist í byrjun maí.

Þórsarar segja frá því á miðlum sínum að síðustu vikur hafi verið unnið hörðum höndum í að merkja treyjurnar og gera þær klárar. Það tók sinn tíma enda um 900 treyjur í heildina.

Treyju sem merkt er „Fyrir Gedda“ en hún var seld á fimmtán þúsund krónur og allur ágóði rennur til fjölskyldunnar.

Miðasala á leikinn er hafin á Stubb en hægt er að kaupa sérstaka styrktarmiða. Miðaverð er 3.000 krónur og allt umfram það fer beint til Gedda og fjölskyldu.

Fyrir þá sem vilja styrkja Gedda beint hafa Þórsarar sett af stað styrktarreikning.

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