Þórsarar taka á móti KR-ingum í Gedda-treyjunni Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. júlí 2026 12:33 Gestur Arason með Gedda-treyjuna sem Þórsarar spila í á móti KR á morgun. @thor_fotbolti Þórsarar fá KR-inga í heimsókn til Akureyrar í Bestu deild karla í fótbolta á morgun og þetta verður sérstakur styrktarleikur fyrir mikinn stuðningsmann Þórsara en hann á í erfiðri baráttu þessa dagana. Þórsarar ætla þar að spila í Gedda-treyjunni sem var hönnuð fyrir Þórsarann Gest Arason. Akureyringar hafa sameinast um að styðja Gest eftir að hann greindist með bráðahvítblæði.Gestur hefur verið liðsstjóri knattspyrnuliðs Þórs síðustu ár auk þess að vera ötull sjálfboðaliði í félaginu þegar kemur að alls konar mikilvægum verkum. Gestur, sem er verslunarstjóri Símans á Akureyri, fór strax í meðferð á Landspítalanum eftir að hann greindist í byrjun maí.Þórsarar segja frá því á miðlum sínum að síðustu vikur hafi verið unnið hörðum höndum í að merkja treyjurnar og gera þær klárar. Það tók sinn tíma enda um 900 treyjur í heildina.Treyju sem merkt er „Fyrir Gedda“ en hún var seld á fimmtán þúsund krónur og allur ágóði rennur til fjölskyldunnar.Miðasala á leikinn er hafin á Stubb en hægt er að kaupa sérstaka styrktarmiða. Miðaverð er 3.000 krónur og allt umfram það fer beint til Gedda og fjölskyldu.Fyrir þá sem vilja styrkja Gedda beint hafa Þórsarar sett af stað styrktarreikning. Hér eru reikningsupplýsingar: Íþróttafélagið Þór Kennitala 710269-2469 Reikningsnúmer 0566-26-001101 4w Besta deild karla Þór Akureyri KR Mest lesið Ólýsanleg sorg fyrirliðans Fótbolti „Þú verður að spyrja hann að því“ Íslenski boltinn Deschamps djúpt snortinn eftir fögnuð stórstjörnunnar Fótbolti Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Enski boltinn Sjokkið breyttist í ævintýri Handbolti Níu ára fór holu í höggi með ömmu og afa Golf Svíar áttu ekki roð í þá frönsku Fótbolti Haaland hrærður eftir sögulegt afrek: „Mun breyta Noregi til frambúðar“ Fótbolti Tugir þúsunda ærðust á Ullevaal Fótbolti Fjögurra áratuga bið á enda hjá Mexíkóum Fótbolti Fleiri fréttir Þórsarar taka á móti KR-ingum í Gedda-treyjunni „Þú verður að spyrja hann að því“ Seldu einn sinn besta leikmann til Bandaríkjanna Aðstoðarþjálfari Stjörnunnar segir upp Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast „Mér finnst það bara algjört bull“ Sjáðu Atla afgreiða Skagamenn og færa Framara nær KR Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Þriðja sinn á fjórum árum sem Valsmenn skipta um þjálfara í miðri á Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Spurður út í Adam Ægi: „Getur vel verið að við spjöllum við hann“ Hallgrímur eftir fimmta tapið í röð: „Ég þarf að gera betur“ „Mjög ánægður að skora tvö mörk“ Uppgjörið: Keflavík - KR 3-2| Frábært sigurmark batt enda á 18 ára bið eftir sigri gegn KR „Skiptir engu máli hvort þetta sé léttir fyrir mig“ „Við gáfum ÍBV bara stig hér í dag“ „Við bara fundum ekki nægilega mikinn takt“ „Harka, hugrekki og massífir“ Uppgjörið: Þór Ak. - Valur 2-4 | Valsmenn hefndu sín Uppgjörið: Stjarnan – KA 3-1 | Fyrsti sigur Jóns Þórs og fimmta tap KA í röð Uppgjörið: FH - ÍBV 1-1 | Eyjamenn gefast aldrei upp Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 3-0 | Blikar í bikarúrslit Jason Daði kominn í KR KR skoraði sex og fór á toppinn Sextán ára bjargaði Gróttu á Húsavík Nú tók Arnar Bjarki met af Eiði Smára Guðmundur Andri í FH eins og faðir hans forðum Víkingur nælir í Eið Orra sem kemur eftir tímabilið Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026 Sjá meira