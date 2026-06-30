Íslenski boltinn

Hall­dór Árna: Víkingar sáu hið full­komna tíma­bil en þetta er fljótt að breytast

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Blikar mættu mjög grimmir til leiks í bikarleiknum og létu Víkinga finna vel fyrir sér.
Blikar mættu mjög grimmir til leiks í bikarleiknum og létu Víkinga finna vel fyrir sér. Vísir/Guðmundur Þórlaugarson

Víkingar og Blikar mættust tvisvar með nokkurra daga millibili og úrslitin voru mjög ólík. Breiðablik sló topplið Víkinga út úr Mjólkurbikarnum um helgina og strákarnir í Stúkunni ræddu í gær viðtölin sem Víkingar fóru í eftir stórsigur í deildarleiknum fjórum dögum fyrr.

Víkingar burstuðu Blika 4-1 en voru mjög óánægðir með frammistöðu sína eftir leikinn. Nokkrum dögum síðar unnu Blikar bikarleik liðanna 3-0 og enduðu um leið möguleika Víkinga á því að vinna tvöfalt í sumar.

Albert Brynjar Ingason, sérfræðingur Stúkunnar, spurði kollega sinn Halldór Árnason, fyrrum þjálfara Blika, hvaða áhrif þessi viðtöl hefðu á Blikana.

„Auðvitað voru Víkingarnir að gefa Breiðabliki blóð á tennurnar með þessum viðtölum fyrir næsta leik. Ég myndi alveg hugsa mig tvisvar um áður en ég færi í þessi viðtöl og Blikar hafa hundrað prósent spilað þessi viðtöl enda mætti Breiðablik með miklu meiri kraft í seinni leikinn,“ sagði Halldór Árnason.

„Hins vegar er það alveg rétt að Víkingar að þeir voru ekkert sérstakir í þessum leik,“ sagði Halldór.

Halldóri finnst líka Víkingar hafa tekið of mikla áhættu með því að taka lykilmenn eins og Gylfa Þór Sigurðsson, Daníel Hafsteinsson og Valdimar Þór Ingimundarson út úr byrjunarliði sínu fyrir bikarleikinn.

„Við vitum niðurstöðurnar, úrslitin og allt þetta en ég hefði ekki farið í þessi viðtöl og ég held að það væri skynsamlegt að dreifa þessum róteringum á fleiri leiki. Þeir eru sannarlega búnir að hafa leikina til að rótera,“ sagði Halldór.

„En ég held bara að Víkingar hafi séð fyrir sér hið fullkomna tímabil. Vinna deild, vinna bikar, alla leið í Evrópu. Nú er eitt af þessu farið og þeir voru ógeðslega óheppnir með drátt í Evrópu. Þetta er fljótt að breytast,“ sagði Halldór.

Það má horfa á alla umfjöllunina hér fyrir neðan.

Klippa: Stúkan: Víkingar gáfu Blikum blóð á tennurnar með þessum viðtölum
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