Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 30. júní 2026 10:31 Blikar mættu mjög grimmir til leiks í bikarleiknum og létu Víkinga finna vel fyrir sér. Vísir/Guðmundur Þórlaugarson Víkingar og Blikar mættust tvisvar með nokkurra daga millibili og úrslitin voru mjög ólík. Breiðablik sló topplið Víkinga út úr Mjólkurbikarnum um helgina og strákarnir í Stúkunni ræddu í gær viðtölin sem Víkingar fóru í eftir stórsigur í deildarleiknum fjórum dögum fyrr. Víkingar burstuðu Blika 4-1 en voru mjög óánægðir með frammistöðu sína eftir leikinn. Nokkrum dögum síðar unnu Blikar bikarleik liðanna 3-0 og enduðu um leið möguleika Víkinga á því að vinna tvöfalt í sumar. Albert Brynjar Ingason, sérfræðingur Stúkunnar, spurði kollega sinn Halldór Árnason, fyrrum þjálfara Blika, hvaða áhrif þessi viðtöl hefðu á Blikana. „Auðvitað voru Víkingarnir að gefa Breiðabliki blóð á tennurnar með þessum viðtölum fyrir næsta leik. Ég myndi alveg hugsa mig tvisvar um áður en ég færi í þessi viðtöl og Blikar hafa hundrað prósent spilað þessi viðtöl enda mætti Breiðablik með miklu meiri kraft í seinni leikinn,“ sagði Halldór Árnason. „Hins vegar er það alveg rétt að Víkingar að þeir voru ekkert sérstakir í þessum leik,“ sagði Halldór. Halldóri finnst líka Víkingar hafa tekið of mikla áhættu með því að taka lykilmenn eins og Gylfa Þór Sigurðsson, Daníel Hafsteinsson og Valdimar Þór Ingimundarson út úr byrjunarliði sínu fyrir bikarleikinn. „Við vitum niðurstöðurnar, úrslitin og allt þetta en ég hefði ekki farið í þessi viðtöl og ég held að það væri skynsamlegt að dreifa þessum róteringum á fleiri leiki. Þeir eru sannarlega búnir að hafa leikina til að rótera,“ sagði Halldór. „En ég held bara að Víkingar hafi séð fyrir sér hið fullkomna tímabil. Vinna deild, vinna bikar, alla leið í Evrópu. Nú er eitt af þessu farið og þeir voru ógeðslega óheppnir með drátt í Evrópu. Þetta er fljótt að breytast,“ sagði Halldór. Það má horfa á alla umfjöllunina hér fyrir neðan. Klippa: Stúkan: Víkingar gáfu Blikum blóð á tennurnar með þessum viðtölum Besta deild karla Mjólkurbikar karla Víkingur Reykjavík Breiðablik Mest lesið Kona fótboltamanns fórnaði lífi sínu til að bjarga eins árs dóttur þeirra Fótbolti Hollendingar klikkuðu á þremur vítum og eru á leið heim af HM Fótbolti „Mér finnst það bara algjört bull“ Íslenski boltinn Íslensk dóttir á heimsleikunum í fyrsta sinn í þrjú ár Sport Allir Paragvæar fá frí í dag til að fagna Fótbolti Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Fótbolti Paragvæ sló út dapurt þýskt lið Fótbolti Styðja þétt við bak Gakpo eftir áfallið mikla Fótbolti Helgi Sigurðsson: ,,Mér fannst við vinna þennan leik mjög sanngjarnt” Fótbolti Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ Enski boltinn Fleiri fréttir Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast „Mér finnst það bara algjört bull“ Sjáðu Atla afgreiða Skagamenn og færa Framara nær KR Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Þriðja sinn á fjórum árum sem Valsmenn skipta um þjálfara í miðri á Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Spurður út í Adam Ægi: „Getur vel verið að við spjöllum við hann“ Hallgrímur eftir fimmta tapið í röð: „Ég þarf að gera betur“ „Mjög ánægður að skora tvö mörk“ Uppgjörið: Keflavík - KR 3-2| Frábært sigurmark batt enda á 18 ára bið eftir sigri gegn KR „Skiptir engu máli hvort þetta sé léttir fyrir mig“ „Við gáfum ÍBV bara stig hér í dag“ „Við bara fundum ekki nægilega mikinn takt“ „Harka, hugrekki og massífir“ Uppgjörið: Þór Ak. - Valur 2-4 | Valsmenn hefndu sín Uppgjörið: Stjarnan – KA 3-1 | Fyrsti sigur Jóns Þórs og fimmta tap KA í röð Uppgjörið: FH - ÍBV 1-1 | Eyjamenn gefast aldrei upp Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 3-0 | Blikar í bikarúrslit Jason Daði kominn í KR KR skoraði sex og fór á toppinn Sextán ára bjargaði Gróttu á Húsavík Nú tók Arnar Bjarki met af Eiði Smára Guðmundur Andri í FH eins og faðir hans forðum Víkingur nælir í Eið Orra sem kemur eftir tímabilið Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026 Sjáðu mörkin úr stórsigri Víkings í Smáranum Þurfum að draga lærdóm hratt og koma peppaðir á sunnudaginn „Mér fannst við ekki góðir“ Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-4 | Flengdu Blika og hafa unnið tólf í röð Oliver til FH Sjá meira