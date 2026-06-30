Íslenski boltinn

Sjáðu Atla af­greiða Skaga­menn og færa Framara nær KR

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Framarar hafa unnið átta af tólf leikjum sínum í Bestu deild karla í fótbolta í sumar.
Framarar hafa unnið átta af tólf leikjum sínum í Bestu deild karla í fótbolta í sumar. Vísir/Diego

Atli Þór Jónasson var maður kvöldsins þegar Framarar sóttu þrjú stig upp á Akranes og nálguðust KR-inga við topp Bestu deildar karla í fótbolta. Nú má sjá mörkin úr leiknum hér inni á Vísi.

Atli Þór skoraði bæði mörkin í 2-0 sigri Fram á ÍA í lokaleik tólftu umferðar en þau komu bæði í fyrri hálfleiknum.

Það fyrra skoraði Atli á 19. mínútu með laglegri afgreiðslu eftir þríhyrningsspil við Róbert Hauksson en það seinna fjórum mínútum síðar úr vítaspyrnu sem umræddur Róbert fiskaði.

Sigurinn, sá áttundi í tólf leikjum hjá Fram í Bestu deildinni í sumar, þýðir að Framarar eru nú aðeins tveimur stigum á eftir KR-ingum sem sitja í öðru sæti deildarinnar. Fram á líka leik inni á Vesturbæjarliðið.

Atli Þór er kominn með sjö mörk í Bestu deildinni í sumar, þar af hafa þrjú þeirra komið í leikjunum tveimur á móti Skagamönnum.

Hér fyrir neðan má sjá mörkin hans Atla uppi á Skaga í gær.

Besta deild karla Fram ÍA

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