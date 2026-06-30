Atli Þór Jónasson var maður kvöldsins þegar Framarar sóttu þrjú stig upp á Akranes og nálguðust KR-inga við topp Bestu deildar karla í fótbolta. Nú má sjá mörkin úr leiknum hér inni á Vísi.
Atli Þór skoraði bæði mörkin í 2-0 sigri Fram á ÍA í lokaleik tólftu umferðar en þau komu bæði í fyrri hálfleiknum.
Það fyrra skoraði Atli á 19. mínútu með laglegri afgreiðslu eftir þríhyrningsspil við Róbert Hauksson en það seinna fjórum mínútum síðar úr vítaspyrnu sem umræddur Róbert fiskaði.
Sigurinn, sá áttundi í tólf leikjum hjá Fram í Bestu deildinni í sumar, þýðir að Framarar eru nú aðeins tveimur stigum á eftir KR-ingum sem sitja í öðru sæti deildarinnar. Fram á líka leik inni á Vesturbæjarliðið.
Atli Þór er kominn með sjö mörk í Bestu deildinni í sumar, þar af hafa þrjú þeirra komið í leikjunum tveimur á móti Skagamönnum.
Hér fyrir neðan má sjá mörkin hans Atla uppi á Skaga í gær.