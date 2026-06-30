Stúkan ræddi risafréttir gærdagsins í Bestu deild karla í fótbolta þar sem Valsmenn létu Hermann Hreiðarsson fara eftir aðeins þrettán leiki og eftir að hafa vera nýkominn heima á Hlíðarenda með þrjú stig frá Akureyri. Albert Brynjar Ingason bað um að fá að segja algjörlega það sem honum finnst um þessa ákvörðun og fékk það líka.
„En þá að þessum fregnum í dag. Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, látinn fara. Frekar stutt stopp hjá Hermanni á Hlíðarenda. Hvernig svona blasir þetta við þér?“ spurði Kjartan Atli Kjartansson, umsjónarmaður Stúkunnar, sérfræðing sinn Albert Brynjar Ingason.
„Má ég segja algjörlega það sem mér finnst um þetta?“ spurði Albert og fékk fullt leyfi til þess.
„Þetta var alltaf umdeild ráðning og ég setti alveg stórt spurningarmerki við þessa ráðningu. En ef þú ætlar að ráða Hermann Hreiðarsson þá beislar þú hann ekkert niður með Chris Brazzell. Ég hef spilað fyrir Hemma og það var ákveðin geðveiki að spila fyrir Hemma,“ sagði Albert.
„Það er bara full ferð og ekkert bull. Það er leiðinlegt að mæta liði sem Hemmi stýrir og hann talaði um það þegar hann tók við Val að það yrði leiðinlegt að mæta þessu Valsliði. Það hefur ekki alveg gengið upp og það er talað um núna þegar hann er látinn fara að þetta sé bara lið hans Hemma. Ég er bara, ég er langt frá því að vera sammála því,“ sagði Albert.
„Hann er ráðinn en hann fær ekki að velja mann með sér. Brazzell á bara að vera þarna. Hann bara varð að vera þarna. Svo er Hermann rekinn, spilamennskan upp og niður, menn ekki sáttir með ákveðna þætti í leik liðsins. Þá er þetta allt Hermanni að kenna. Mér finnst það bara algjört bull. Af hverju varð þá Brazzell að vera þarna ef Hermann tók allar ákvarðanir og réði öllu,“ spurði Albert. Hann segist hafa hlerað leikmenn fyrr á tímabilinu.
„Maður var forvitinn um þetta og það sem maður heyrir er að á taktískum æfingum var alltaf Brazzell sem sá um þetta og þeir voru alveg saman með þetta. Ég kaupi þetta ekki þegar Hermann er látinn fara, þegar spilamennskan er upp og niður, þá er þetta bara Hermanni að kenna. Það stemmir ekki við það að Brazzell átti að vera þarna,“ sagði Albert.
„Af hverju er Hermann síðan látinn stýra þessum lokaleik ef menn vissu hvað væri að fara að eiga sér stað? Menn vissu líka að Brazzell vildi fara að taka við liðinu. Af hverju? Þá skil ég ekki ef þeir eru búnir að taka þessa ákvörðun fyrir Þórsleikinn, að Hermann sé látinn taka þennan leik. Svo með þetta með Brazzell, ég bara skil ekki af hverju hann fær allt þetta traust. Hann fellur með Gróttu úr Lengjudeildinni eftir að hafa farið nákvæmlega sömu leið og Gústi Gylfa,“ spurði Albert.
Það má horfa á alla umræðuna hér fyrir neðan.