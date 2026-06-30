Hæstiréttur Bandaríkjanna hafnar áfrýjunarbeiðni Trumps Áróra L Davíðsdóttir skrifar 30. júní 2026 00:11 Árið 2023 var Trump gert að greiða rithöfundinum E. Jean Carroll fimm milljónir bandaríkjadala, sem samsvarar um 650 milljónum íslenskra króna, í skaðabætur. Getty Hæstiréttur Bandaríkjanna hafnaði áfrýjunarbeiðni Donalds Trump Bandaríkjaforseta í máli þar sem hann hefur verið fundinn sekur um ærumeiðingar og kynferðisofbeldi gegn rithöfundinum E. Jean Carroll. Árið 2023 var Trump gert að greiða Caroll fimm milljónir bandaríkjadala, sem samsvarar um 650 milljónum íslenskra króna, í skaðabætur. Áfrýjunardómstóll Bandaríkjanna staðfesti úrskurð kviðdóms í New York á síðasta ári en Trump bað hæstarétt Bandaríkjanna í kjölfarið um að grípa inn í málið. Hæstiréttur hefur nú hafnað áfrýjunarbeiðni forsetans í málinu. Í umfjöllun BBC segir þetta hafa verið síðustu von Trump um að hnekkja dómi kviðdómsins en nú neyðist hann til að greiða Caroll þær skaðabætur sem honum voru dæmdar að greiða. Lögmaður Caroll sagði í yfirlýsingu að ákvörðun hæstaréttar hefði „staðfest í eitt skipti fyrir öll einróma dóm kviðdómsins um að Donald J. Trump forseti hafi beitt E. Jean Carroll kynferðisofbeldi og ærumeiðingum“. Þrátt fyrir að Trump hafi verið fundinn sekur um ærumeiðingar og kynferðisofbeldi gegn Carroll hafnaði kviðdómurinn kröfu hennar um nauðgun eins og hún er skilgreind í hegningarlögum New York. Carroll hafi kært Trump fyrir að ráðast á sig um miðjan tíunda áratuginn í mátunarklefa í stórverslun á Manhattan. Ærumeiðingarnar af hálfu Trumps stöfuðu af færslu hans á Truth Social-miðli sínum árið 2022 þar sem hann neitaði ásökunum hennar og sagði hana ljúga. Bandaríkin Donald Trump Mest lesið Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Innlent „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Innlent Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Innlent Bað um íslensku á Hard Rock en kvöldið endaði hjá lögreglu Innlent „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Innlent Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Erlent „Við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina“ Innlent Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Innlent Þorgerður varar ESB við nýjum aðildarskilmálum Innlent Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Innlent Fleiri fréttir Hæstiréttur Bandaríkjanna hafnar áfrýjunarbeiðni Trumps Segir ekki tilefni til að endurskoða lyfjaakstursmál síðustu ára Vigdís kíkti í kaffi til Kristrúnar Varamaður á Ísafirði verður sveitarstjóri Súðavíkur Orðinn Háskóli Íslands á Hólum Gagnrýnir að skipinu hafi ekki verið vísað frá Sjötti lést af sárum sínum á sjúkrahúsi Svavar Pálsson ráðinn sveitarstjóri Húnabyggðar „Ekkert sérstaklega ánægð“ þegar hún sá hnífinn Margrét Kristín skipuð lögreglustjóri á Suðurnesjum „Við verðum bara að horfast í augu við smæð okkar“ Lokar fyrir aðgengi að Reykjafossi og Fossalaug Gagnrýnir Landhelgisgæsluna vegna Bandero og ýtukarl á áttræðisaldri „Allir eru reiðubúnir að hætta á handtöku“ Fósturfaðirinn áfram í gæslu Leiðrétta rangar kröfur um kílómetragjald af seldum bílum „Hlægilegt þvaður gegn lýðræði!“ Handtekinn í Reykholti vegna kannabisræktunar Bað um íslensku á Hard Rock en kvöldið endaði hjá lögreglu Fær ekki áheyrn í Hæstarétti eftir að hann kallaði konu „svertingjatussu“ Þorgerður varar ESB við nýjum aðildarskilmálum Fimm sagðir látnir í skotárás nærri Hamborg Rigningu spáð í Reykjavík alla vikuna og fólk á leið austur „Ræddum að þetta gæti verið kveðjugjöf“ Erfiðar aðstæður þegar göngumaður slasaðist á leið í Hrafntinnusker Reglugerðin rétt ókomin: „Auðvitað er þetta áfellisdómur yfir réttarframkvæmd á Íslandi“ Þór með Bandero í gæslu á hvalamiðum „Held að foreldrar hafi bara tekið þetta til sín“ „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Fresta framkvæmdum á brúnni vegna vætutíðar Sjá meira