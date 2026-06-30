Fréttir

Hæsti­réttur Banda­ríkjanna hafnar áfrýjunarbeiðni Trumps

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Árið 2023 var Trump gert að greiða rithöfundinum E. Jean Carroll fimm milljónir bandaríkjadala, sem samsvarar um 650 milljónum íslenskra króna, í skaðabætur.
Árið 2023 var Trump gert að greiða rithöfundinum E. Jean Carroll fimm milljónir bandaríkjadala, sem samsvarar um 650 milljónum íslenskra króna, í skaðabætur. Getty

Hæstiréttur Bandaríkjanna hafnaði áfrýjunarbeiðni Donalds Trump Bandaríkjaforseta í máli þar sem hann hefur verið fundinn sekur um ærumeiðingar og kynferðisofbeldi gegn rithöfundinum E. Jean Carroll.

Árið 2023 var Trump gert að greiða Caroll fimm milljónir bandaríkjadala, sem samsvarar um 650 milljónum íslenskra króna, í skaðabætur. Áfrýjunardómstóll Bandaríkjanna staðfesti úrskurð kviðdóms í New York á síðasta ári en Trump bað hæstarétt Bandaríkjanna í kjölfarið um að grípa inn í málið. 

Hæstiréttur hefur nú hafnað áfrýjunarbeiðni forsetans í málinu. Í umfjöllun BBC segir þetta hafa verið síðustu von Trump um að hnekkja dómi kviðdómsins en nú neyðist hann til að greiða Caroll þær skaðabætur sem honum voru dæmdar að greiða. 

Lögmaður Caroll sagði í yfirlýsingu að ákvörðun hæstaréttar hefði „staðfest í eitt skipti fyrir öll einróma dóm kviðdómsins um að Donald J. Trump forseti hafi beitt E. Jean Carroll kynferðisofbeldi og ærumeiðingum“.

Þrátt fyrir að Trump hafi verið fundinn sekur um ærumeiðingar og kynferðisofbeldi gegn Carroll hafnaði kviðdómurinn kröfu hennar um nauðgun eins og hún er skilgreind í hegningarlögum New York.

Carroll hafi kært Trump fyrir að ráðast á sig um miðjan tíunda áratuginn í mátunarklefa í stórverslun á Manhattan. Ærumeiðingarnar af hálfu Trumps stöfuðu af færslu hans á Truth Social-miðli sínum árið 2022 þar sem hann neitaði ásökunum hennar og sagði hana ljúga.

Bandaríkin Donald Trump

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið