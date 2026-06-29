Þriðja sinn á fjórum árum sem Valsmenn skipta um þjálfara í miðri á Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. júní 2026 13:12 Hermann Hreiðarsson, Arnar Grétarsson og Heimir Guðjónsson voru allir látnir fara á miðju tímabili. Vísir/Hulda Margrét Hermann Hreiðarsson var í dag látinn taka pokann sinn sem þjálfari karlaliðs Vals eftir aðeins þrettán leiki í Bestu deild karla í fótbolta. Hermann tók við Hlíðarendaliðinu fyrir tímabilið og skilur við Valsmenn í fimmta sætinu, fjórum stigum frá hinu eftirsótta þriðja sæti (Evrópa) og átján stigum á eftir toppliði Víkinga. Valsmenn eru enn á ný að grípa til þessara róttæku aðgerða á miðju tímabili. Hermann verður nefnilega þriðji þjálfarinn á síðustu fjórum árum (fimm tímabilum) sem Valsmenn láta fara á miðju tímabili. Ólafur Jóhannesson tók við af Heimi Guðjónssyni í júlí 2022 og Srdjan Tufegdzic tók við af Arnari Grétarssyni í byrjun ágúst 2024. Í bæði skiptin náði nýr þjálfari í færri stig að meðaltali í leik en forveri hans. Ólafur hélt ekki áfram með liðið en Srdjan Tufegdzic fékk aftur á móti eitt tímabil í viðbót. Þjálfaraskiptin 2022 18. júlí Gengi Vals með Heimi Guðjónsson sem þjálfara 13 leikir (6 sigrar, 5 töp, 2 jafntefli, +1) 20 stig eða 1,5 stig í leik Gengi Vals með Ólaf Jóhannesson sem þjálfara 14 leikir (4 sigrar, 7 töp, 3 jafntefli, +1) 15 stig eða 1,1 stig í leik - Þjálfaraskiptin 2024 1. ágúst Gengi Vals með Arnar Grétarsson sem þjálfara 15 leikir (8 sigrar, 3 töp, 4 jafntefli, +15) 28 stig eða 1,9 stig í leik Gengi Vals með Srdjan Tufegdzic sem þjálfara 12 leikir (4 sigrar, 4 töp, 4 jafntefli, +9) 16 stig eða 1,3 stig í leik Besta deild karla Valur Mest lesið Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Fótbolti Hermann látinn taka pokann sinn Fótbolti Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Íslenski boltinn Tveimur refsað og Bergrós líklegast á leið á heimsleikana Sport Óvæntur og „ótrúlega mikill heiður“ Fótbolti Arnór seldur til Grikklands Fótbolti Elísa fór kílómetrana 80 á undir níu klukkustundum Sport Styðja þétt við bak Gakpo eftir áfallið mikla Fótbolti Jürgen Klopp segir að þetta sé besta bandaríska landsliðið í sögunni Fótbolti Spurður út í Adam Ægi: „Getur vel verið að við spjöllum við hann“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Þriðja sinn á fjórum árum sem Valsmenn skipta um þjálfara í miðri á Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Spurður út í Adam Ægi: „Getur vel verið að við spjöllum við hann“ Hallgrímur eftir fimmta tapið í röð: „Ég þarf að gera betur“ „Mjög ánægður að skora tvö mörk“ Uppgjörið: Keflavík - KR 3-2| Frábært sigurmark batt enda á 18 ára bið eftir sigri gegn KR „Skiptir engu máli hvort þetta sé léttir fyrir mig“ „Við gáfum ÍBV bara stig hér í dag“ „Við bara fundum ekki nægilega mikinn takt“ „Harka, hugrekki og massífir“ Uppgjörið: Þór Ak. - Valur 2-4 | Valsmenn hefndu sín Uppgjörið: Stjarnan – KA 3-1 | Fyrsti sigur Jóns Þórs og fimmta tap KA í röð Uppgjörið: FH - ÍBV 1-1 | Eyjamenn gefast aldrei upp Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 3-0 | Blikar í bikarúrslit Jason Daði kominn í KR KR skoraði sex og fór á toppinn Sextán ára bjargaði Gróttu á Húsavík Nú tók Arnar Bjarki met af Eiði Smára Guðmundur Andri í FH eins og faðir hans forðum Víkingur nælir í Eið Orra sem kemur eftir tímabilið Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026 Sjáðu mörkin úr stórsigri Víkings í Smáranum Þurfum að draga lærdóm hratt og koma peppaðir á sunnudaginn „Mér fannst við ekki góðir“ Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-4 | Flengdu Blika og hafa unnið tólf í röð Oliver til FH Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“ Krakkarnir fögnuðu eins og Ronaldo á Norðurálsmótinu Stjörnur framtíðarinnar og risaleikur Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Sjá meira