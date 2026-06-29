Íslenski boltinn

Þriðja sinn á fjórum árum sem Vals­menn skipta um þjálfara í miðri á

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Hermann Hreiðarsson, Arnar Grétarsson og Heimir Guðjónsson voru allir látnir fara á miðju tímabili.
Hermann Hreiðarsson, Arnar Grétarsson og Heimir Guðjónsson voru allir látnir fara á miðju tímabili. Vísir/Hulda Margrét

Hermann Hreiðarsson var í dag látinn taka pokann sinn sem þjálfari karlaliðs Vals eftir aðeins þrettán leiki í Bestu deild karla í fótbolta.

Hermann tók við Hlíðarendaliðinu fyrir tímabilið og skilur við Valsmenn í fimmta sætinu, fjórum stigum frá hinu eftirsótta þriðja sæti (Evrópa) og átján stigum á eftir toppliði Víkinga.

Valsmenn eru enn á ný að grípa til þessara róttæku aðgerða á miðju tímabili.

Hermann verður nefnilega þriðji þjálfarinn á síðustu fjórum árum (fimm tímabilum) sem Valsmenn láta fara á miðju tímabili.

Ólafur Jóhannesson tók við af Heimi Guðjónssyni í júlí 2022 og Srdjan Tufegdzic tók við af Arnari Grétarssyni í byrjun ágúst 2024.

Í bæði skiptin náði nýr þjálfari í færri stig að meðaltali í leik en forveri hans. Ólafur hélt ekki áfram með liðið en Srdjan Tufegdzic fékk aftur á móti eitt tímabil í viðbót.

  • Þjálfaraskiptin 2022
  • 18. júlí
  • Gengi Vals með Heimi Guðjónsson sem þjálfara
  • 13 leikir (6 sigrar, 5 töp, 2 jafntefli, +1)
  • 20 stig eða 1,5 stig í leik
  • Gengi Vals með Ólaf Jóhannesson sem þjálfara
  • 14 leikir (4 sigrar, 7 töp, 3 jafntefli, +1)
  • 15 stig eða 1,1 stig í leik
  • -
  • Þjálfaraskiptin 2024
  • 1. ágúst
  • Gengi Vals með Arnar Grétarsson sem þjálfara
  • 15 leikir (8 sigrar, 3 töp, 4 jafntefli, +15)
  • 28 stig eða 1,9 stig í leik
  • Gengi Vals með Srdjan Tufegdzic sem þjálfara
  • 12 leikir (4 sigrar, 4 töp, 4 jafntefli, +9)
  • 16 stig eða 1,3 stig í leik
Besta deild karla Valur

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