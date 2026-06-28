Helga Rut Einarsdóttir var sársvekkt með 3-0 tap Íslands gegn Austurríki í fyrsta leik Evrópumótsins hjá U19 landsliðinu en kýs að horfa á björtu hliðarnar sem stelpurnar okkar sýndu.
„Ég er bara mjög svekkt. Við byrjuðum leikinn vel. Spiluðum okkar leik og vorum bara með vel kveikt á okkurfyrstu tuttugu mínúturnar. Síðan bara féllum við einhvern veginn til baka eftir þessar fyrstu tuttugu mínútur, ég get ekki alveg sagt akkúrat núna af hverju það gerðist,“ sagði fyrirliðinn eftir leik.
Eftir mjög sterka byrjun Íslands tók Austurríki forystuna þvert gegn gangi leiksins. Hápressa Austurríkis bar þá loks árangur og þær unnu boltann á vallarhelmingi Íslands. Helga Rut var næstum því búin að stoppa sóknina en hrasaði við.
„Já, Austuríkisgellan dettur á mig og ég lendi í einhverju klafsi með Jónínu. Svo er hún bara ein á móti marki. Þetta var algjört klúður. Óheppilegt.“
Ísland fékk síðan annað mark á sig, eftir hornspyrnu, rétt fyrir hálfleik.
„Það var erfitt en við ætluðum ekkert að gefa eftir. Auðvitað er samt erfiðara að fara 2-0 undir inn í hálfleikinn heldur en 1-0 og auðvitað skellur að það hafi verið eftir fast leikatriði.“
Þriðja markið kom svo í uppbótartíma en þrátt fyrir svekkjandi tap sá Helga margt jákvætt í leik íslenska liðsins.
„Hundrað prósent. Við erum sjúklega gott lið, með mikla orku og mikla baráttu. Við þurfum bara að spila níutíu mínúturnar eins og við gerðum fyrstu tuttugu. Við erum meira en færar um að gera það. Það var margt jákvætt, þannig að við þurfum bara að horfa á björtu hliðarnar og taka það með í næsta leik.“