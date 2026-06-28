Svekkjandi tap eftir sterka byrjun í steikjandi hita

Ísland tapaði 3-0 gegn Austurríki í fyrsta leik sínum á Evrópumóti U19 kvennalandsliða. Stelpurnar okkar byrjuðu leikinn mun betur en urðu fyrir óvæntum áföllum í fyrri hálfleik og tókst ekki að minnka muninn þrátt fyrir frábær framtök í seinni hálfleik.
Sólin skein skært á stelpurnar okkar í Zenica í dag. Spilað var í steikjandi hita hér á þjóðarleikvangi Bosníu og Hersegóvínu, sögufrægum leikvangi þar sem einnig mátti finna ummerki eins sárasta taps í sögu Ítalíu í umspili HM í vor.
Stressið sem fylgir yfirleitt fyrsta stórmótinu var þó hvergi sjáanlegt hjá þessu stórskemmtilega liði Íslands. Stemningin var öll þeirra megin í upphafi leiks og stelpurnar okkar byrjuðu af krafti.
Þær spiluðu sig vel upp úr hápressu Austurríkis og þó færin hafi staðið aðeins á sér í upphafi leiks var hverri hornspyrnu Íslands, tæklingu og skoti í varnarmann fagnað sem marki.
Þvert gegn gangi leiksins tók Austurríki forystuna skömmu eftir vatnspásu fyrri hálfleiks. Þá loksins virkaði hápressa Austurríkis og Ísland tapaði boltanum á eigin vallarhelmingi. Fyrirliðinn og miðvörðurinn Helga Rut Einarsdóttir gerði sitt allra besta til að stöðva sóknina, og komst mjög nálægt því, en boltinn hrökk af henni til Denise Lueger sem skoraði.
Ísland var áfram sterkari aðilinn en liðið varð fyrir öðru áfalli rétt fyrir hálfleik. Austurríki komst þar í sjaldgæfa sókn og græddi hornspyrnu, og upp úr henni kom önnur hornspyrnu. Þar náði Ronja Leidler skalla, sem var laflaus en flaug í háum boga yfir markmanninn Herdísi Höllu Guðbjartsdóttur og lenti í fjærhorninu.
Ekki hjálpaði heldur til að rétt áður hafði liðsfélagi hennar hjá Breiðablik, Edith Kristín Kristjánsdóttir, fengið höfuðhögg og neyðst til að fara af velli.
Ísland var því með meiddan leikmann og tveimur mörkum undir þegar flautað var til hálfleiks, þrátt fyrir að hafa spilað mun betur.
Ingibjörg Magnúsdóttir leysti Edith af hólmi á hægri kantinum og átti fyrsta alvöru færi seinni hálfleiks. Spretturinn upp völlinn hjá þessari sautján ára stelpu, sem kom nokkuð óvænt inn í lokahópinn fyrir EM U19 eftir að hafa tekið þátt í undankeppninni með U17, var stórkostlegur en kraft vantaði í skotið.
Berglind Hlynsdóttir lék afrekið eftir með frábærum spretti upp á eigin spýtur, en eftir að hafa sólað tvo varnarmenn tókst henni ekki að finna samherja með sendingu fyrir markið.
Austurríki tók þá við sér og fékk stórhættuleg færi. Til allrar hamingju fyrir Ísland var Herdís Halla glaðvakandi í markinu. Hún varði vel í tvígang úr sömu sókn og þurfti svo aftur að hafa sig alla við skömmu síðar en tókst að bjarga marki í bæði skipti.
„Höldum alltaf áfram, gefumst aldrei upp!“ mátti heyra landsliðsþjálfarann Halldór Jón Sigurðsson öskra á liðið þegar enn ein álitlega sóknin rann út í sandinn. Orkan virtist þá vera algjörlega á þrotum, þó um tíu mínútur væru enn eftir.
Stelpurnar okkar kreistu allt sem þær áttu eftir úr sér á lokamínútunum en tókst ekki að skora markið sem þær þurftu.
Þvert á móti þá náði Austurríki að setja sitt þriðja mark, þegar Ísland hafði fært nánast allt liðið fram völlinn. Tina Krassnig slapp ein í gegn og kláraði færið vel.
Svekkjandi þriggja marka tap varð því niðurstaðan í fyrsta leik mótsins gegn Austurríki.
Næsti leikur Íslands er gegn Spáni á miðvikudag og svo gegn Sviss á laugardag.
Spánn og Sviss gerðu 2-2 jafntefli fyrr í dag svo Austurríki vermir toppsæti riðilsins.
Í hinum riðlinum eru Bosnía og Hersegóvína, Þýskaland, Svíþjóð og Pólland. Efstu tvö liðs hvers riðils munu mætast í undanúrslitum.