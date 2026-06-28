Valur sótti 4-2 sigur norður yfir heiðar gegn Þór á VÍS-vellinum á Akureyri í 12. umferð bestu deildar karla.
Markus Lund Nakkim, leikmaður Vals, skoraði tvö mörk í sigrinum, en hann spilar í öftustu línu og gat því glaðst sérstaklega yfir því að skora tvö mörk ásamt því að sigra leikinn.
„Mjög ánægður með sigurinn. Við gerðum þetta auðvitað aðeins of spennandi, hefðu átt að vera önnur úrslit í lokin, eða önnur frammistaða í seinni hálfleiknum en sigur er sigur og við sýndum góðan karakter í lokin að koma þessu yfir línuna og fá stigin þrjú þannig ég er mjög ánægður.“
Valur var með algjöra stjórn á leiknum í fyrri hálfleik en Þórsarar komu sterkari út í síðari hálfleikinn og var staðan orðin jöfn, 2-2, á 70. mínútu.
„Ég held að fyrri hálfleikurinn sé þar sem við viljum vera hvað gæði varðar. Frábær frammistaða heilt yfir. Við ætluðum auðvitað ekki að hætta að gera það sem við gerðum í fyrri hálfleik þega við komum í seinni hálfleikinn en við verðum kannski smá værukærir og stór mistök frá mér sem koma þeim inn í leikinn. Mörk augljóslega breyta leikjum og meðbyrinn breytist. Í seinni hálfleik erum við bara passívir, en hrós á gott skot. Á þessum tímapunkti fyrr á tímabilinu höfum við haft erfitt með að komast aftur inn í leikinn, en við vorum með 20-25 mínútur eftir og gátum áfram byggt upp góðar stöður og færi og við erum mjög ánægðir með að okkur tókst það og komumst yfir línuna en augljóslega er frammistaðan í seinni hálfleik ekki nægilega góð en í dag tökum við sigurinn.“
Valur hefur lent í því áður á tímabilinu að missa leiki niður í vond úrslit og voru leikmenn mögulega farnir að hugsa út í það þegar Þórsarar jöfnuðu leikinn.
„Ég held að ósjálfrátt gerist það, sérstaklega þegar ég gerði mistökin í fyrsta markinu þeirra, en það er reynsla og persónuleiki sem kemur þar inn. Þó svo þú hugsir þetta í eina sekúndu þá eru enn 20 mínútur eftir af leiknum og við erum með gæði í liðinu þannig ég held þú verðir bara að hrista þetta af þér og þess vegna ertu hér, til að setja þetta til hliðar og halda áfram. Ég er mjög ánægður með liðið, að við gátum stillt þessa orku innra með okkur og búa til okkar augnablik. Með gæðin sem eru í þessu liði vissum við alltaf að við myndum fá færi og myndum ná að skora ef ég á að segja satt. Aftur; við þurfum að taka þessum og gefa sjálfum okkur kredit fyrir að gera þetta í raun þar sem þetta er ekki eitthvað sem við höfum náð að gera að undanförnu.“
Markus spilar sem miðvörður en skoraði tvö mörk í dag og var ánægður, enda ekki í hverjum leik sem hann kemst á markaskrá.
„Mjög ánægður, mjög ánægður að skora tvö mörk auðvitað, glaður að geta hjálpað til en í enda dagsins er ég varnarmaður þannig ég þarf frekar að halda hreinu en að skora tvö mörk en í dag var ég mjög glaður að geta hjálpað til við markaskorun.“