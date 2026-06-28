„Við ætluðum okkur alla leið og vinna bikarinn í ár, en það bara tókst ekki í dag og við vorum bara ekki nógu góðir. Ég vil óska þeim til hamingju með sigurinn í dag,“ sagði Helgi Guðjónsson, niðurlútur að leik loknum í Kópavoginum í dag. Breiðablik vann þá Víking 3-0 í undanúrslitum Mjólkurbikarsins.
Aðspurður hvort leikurinn gegn Breiðablik á fimmtudaginn var hafi haft áhrif á þennan leik, þá sagðist Helgi svo ekki vera. En þá vann Víkingur einmitt 4-1.
„Nei, svo sem ekki. Þeir spiluðu aðeins öðruvísi í dag, við bjuggumst svo sem við því. Við bara fundum ekki nægilega mikinn takt sóknarlega og sköpuðum ekki nóg af færum og síðan gefum við þeim þetta fyrsta mark og svo erum við komnir með allt fram og þeir skora tvö í lokin sem skiptir engu máli svo sem. Því fór sem fór.“
Fram undan er Evrópukeppni hjá Víkingum, en liðið er einnig á toppnum í Bestu deildinni. Helgi segir liðið mega ekki dvelja við þennan leik og svekkelsið sem honum fylgir.
„Við þurfum að gíra okkur almennilega í gang aftur og bara finna rétta taktinn aftur, sem fyrst, strax á móti KA núna á fimmtudaginn. Við þurfum að finna það strax og dvelja ekki á þessu. Sýna úr hverju við erum gerðir og koma sterkari til baka.“