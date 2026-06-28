„Tilfinningin er eins góð og hún getur verið. Þetta var bara ótrúlega góður sigur. Grunngildin voru í lagi, við mættum massífir og planið gekk upp á tíu,“ sagði Viktor Karl Einarsson, fyrirliði Breiðabliks, eftir 3-0 sigur á heimavelli í undanúrslitum Mjólkurbikarsins gegn Víkingum.
Liðin mættust á sama stað á fimmtudaginn var þar sem Víkingar unnu 1-4. Aðspurður hvað Blikar lærðu af þeim leik fyrir þennan, þá hafði Viktor Karl þetta að segja.
„Grunngildin, að vera ótrúlega massífir og minna okkur svolítið á fyrir hvað við stöndum. Það er að vera hugrakkir í pressu og að vera ótrúlega erfiðir heim að sækja og við fórum bara aftur í grunnin, það sem við viljum standa fyrir. Harka, hugrekki og massífir, það var bara til staðar í dag og þá erum við mjög erfiðir við að eiga.“
Leikurinn í dag var stál í stál lengi vel, en fyrsta markið kom ekki fyrr en á 77. mínútu, þegar Gabríel Snær Hallsson skoraði eftir klaufamistök miðvarða Víkings. Viktor Karl segir það mark hafa gefið góða tilfinningu og mátti greina aukið sjálfstraust inn í Blika liðinu í kjölfarið fyrir lokakaflann.
„Það kom ansi góð tilfinning um líkamann þegar maður sá hann í netinu þarna. Aron var náttúrulega búinn að verja hann þarna rétt áður hrikalega vel, þannig að það var virkilega sætt að sjá hann í netinu.“
Breiðablik fór síðast í úrslitaleik bikarsins árið 2018, þar sem liðið tapaði gegn Stjörnunni. Viktor Karl segir liðið ætla sér bikarinn verandi komnir í úrslitin. Hann vill þó að liðið taki með sér þau grunngildi sem voru í hávegum höfð í leiknum í dag inn í Bestu deildina.
„Þú verður að setja markmiðið á titilinn þegar þú ert kominn í úrslitaleik. Það eru bara tvö lið með sama markmið. Við förum klárlega brattir inn í það. Þangað til er það bara deildin og við þurfum að vera með sama viðhorf í deildinni, grunngildin verða að vera í lagi og þá erum við ansi erfiðir við að eiga. Markmiði núna er full einbeiting á deildina og svo verðum við klárir í september.“