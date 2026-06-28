Íran gerir árásir á Barein og Kúveit í kjölfar árása Bandaríkjanna Freyja Þórisdóttir skrifar 28. júní 2026 12:12 Íran gerði meðal annars flugskeytaárás á höfuðstöðvar fimmta flota bandaríska sjóhersins í Manama, Barein, til að hefna fyrir árásir Bandaríkjanna og Ísraels. Getty Enn eykst spenna í Mið-Austurlöndum en Íslamska byltingarvarðliðið í Íran (IRGC) hefur staðfest dróna- og loftskeytaárásir á Barein og Kúveit. Árásirnar hafi beinst að flugstöð Bandaríkjanna í Kúveit og flota Bandaríkjanna í Barein en hersveitir Bandaríkjahers héldu árásum sínum áfram og skutu á írönsk skotmörk í gær, laugardaginn 27. júní. Vopnahléi sem báðir aðilar samþykktu fyrr í mánuðinum hefur verið stefnt í algjöra óvissu með árásunum og hafa erlendar fréttaveitur á borð við AP og Al Jazeera greint frá því að samkomulagið sé undir miklu álagi. Tilraunir til að opna Hormússund aftur „án beins eftirlits Írans“ hafi leitt til skotbardaga sem nú geisi á svæðinu og stofnað samningaviðræðum um varanlegt vopnahlé í hættu. Þá er meðal annars haft eftir Donald Trump Bandaríkjaforseta, sem skrifaði á Truth Social seint í gærkvöldi, að Teheran hefði brotið vopnahléssamkomulagið. „Það gæti komið að því að við getum ekki lengur verið sanngjörn og neyðumst til að ljúka með hernaðarafli því verki sem við hófum með svo miklum árangri,“ skrifaði hann í færslunni og bætti við: „Ef það gerist mun Íslamska lýðveldið Íran ekki lengur vera til!“ Yfirlýsingar þess efnis að árásirnar brjóti í bága við fullveldi ríkjanna hafa jafnframt verið gefnar út af ráðamönnum í Barein og Kúveit. Leiði til versnandi ástands Lengi hefur verið litið á Hormússund sem alþjóðlega siglingaleið, þrátt fyrir að það sé innan landhelgi Írans og Ómans. Undanfarna daga hefur Íran tvisvar ráðist á skip sem fara um leið Ómanmegin við sundið, að því er segir í frétt AP. Íran krefst þess að hafa eitt stjórn á umferð um sundið, en þar fór um árabil fram um fimmtungur allrar olíu- og jarðgasflutninga heims. Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, ítrekaði þá kröfu í opinberri heimsókn til Íraks í dag, sunnudaginn 28. júní. „Allar nýjar vendingar munu leiða til versnandi ástands og einnig seinka opnun sundsins. Það mun einnig auka spennustigið,“ er haft eftir honum í frétt AP. Hann sagði jafnframt að enginn annar aðili ætti að skipta sér af og hvatti alla aðila til að virða skuldbindingar sínar samkvæmt viljayfirlýsingunni, ella myndi hún „fara út af sporinu“. Samkvæmt viljayfirlýsingunni, sem undirrituð var fyrr í þessum mánuði, hafa Bandaríkin og Íran 60 daga til að ganga frá endanlegu samkomulagi. Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Bandaríkin Íran Skipaflutningar Hernaður Tengdar fréttir Fyrstu lotu friðarviðræðna Bandaríkjanna og Íran lokið Fyrstu samningalotu Bandaríkjanna og Írans um að ná endanlegu samkomulagi til að binda enda á stríðið lauk snemma í morgun, mánudag. Viðræðurnar hófust í gær í Sviss, í kjölfar samkomulags Bandaríkjanna og Írans í síðustu viku. Tæknilegar viðræður munu halda áfram alla vikuna en áframhaldandi átök í Líbanon eru sögð hafa veruleg áhrif. 22. júní 2026 06:35 Mest lesið Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Innlent Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Innlent Réðst að hópi drengja í sundlaug Innlent „Málið er í öllu tilliti afar óheppilegt“ Innlent Tala látinna hækkar og gremja íbúa eykst Erlent Matsgerðirnar einar ekki nægar til að sanna akstur undir áhrifum slævandi lyfja Innlent Tónlistarhátíðum aflýst vegna hita Erlent Skip Watsons komið inn í íslenska efnahagslögsögu Innlent Stór hluti barna enn á samfélagsmiðlum hálfu ári eftir bannið Erlent Hlaut stunguáverka og var fluttur á sjúkrahús Innlent Fleiri fréttir Íran gerir árásir á Barein og Kúveit í kjölfar árása Bandaríkjanna Tónlistarhátíðum aflýst vegna hita Stór hluti barna enn á samfélagsmiðlum hálfu ári eftir bannið Tala látinna hækkar og gremja íbúa eykst Bandaríkjaher heldur árásum áfram í Íran Forseti Serbíu hyggst segja af sér 41,5 gráður í Þýskalandi og hitamet slegið Stór skjálfti í Afganistan Núverandi hitabylgja „sú alvarlegasta sem mælst hefur“ Dagurinn í dag sé örlagaríkur fyrir leit og björgun Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Fyrrverandi ráðgjafi Trumps játar illa meðferð á trúnaðargögnum Lítilli flugvél flogið á hæsta skýjakljúf Peking Finnst sturlað að Watergate hafi fellt Nixon Taugaeiturshúsið auglýst til sölu Madsen neitað um leyfi til að gifta sig Konungur á meðal skattakónga Bretlands Áfengisbann í París um helgina Ein umfangsmesta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Leitað í rústum bygginga og þúsunda er saknað Óttast rússneskar ögranir gegn Eystrasaltsríkjunum Rekja hundruð dauðsfalla á ári til stærri bíla Elon Musk skipað að bera vitni undir eið „Ég á vin og bróðir hans er enn fastur undir rústum byggingar“ Treystir sér ekki til að ganga í gegnum fjórðu réttarhöldin Áttatíu ára gamalt hitamet slegið í Sviss Óttast óeirðir við samkomu þýsks fjarhægriflokks Hamfarir í Venesúela og andstaða við hvalveiðar Engar hjálparbeiðnir borist borgaraþjónustunni Ók inn í hús og varð konu á sjötugsaldri að bana Sjá meira