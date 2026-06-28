Erlent

Íran gerir á­rásir á Barein og Kúveit í kjöl­far á­rása Banda­ríkjanna

Freyja Þórisdóttir skrifar
Íran gerði meðal annars flugskeytaárás á höfuðstöðvar fimmta flota bandaríska sjóhersins í Manama, Barein, til að hefna fyrir árásir Bandaríkjanna og Ísraels.
Íran gerði meðal annars flugskeytaárás á höfuðstöðvar fimmta flota bandaríska sjóhersins í Manama, Barein, til að hefna fyrir árásir Bandaríkjanna og Ísraels. Getty

Enn eykst spenna í Mið-Austurlöndum en Íslamska byltingarvarðliðið í Íran (IRGC) hefur staðfest dróna- og loftskeytaárásir á Barein og Kúveit. Árásirnar hafi beinst að flugstöð Bandaríkjanna í Kúveit og flota Bandaríkjanna í Barein en hersveitir Bandaríkjahers héldu árásum sínum áfram og skutu á írönsk skotmörk í gær, laugardaginn 27. júní.

Vopnahléi sem báðir aðilar samþykktu fyrr í mánuðinum hefur verið stefnt í algjöra óvissu með árásunum og hafa erlendar fréttaveitur á borð við AP og Al Jazeera greint frá því að samkomulagið sé undir miklu álagi.

Tilraunir til að opna Hormússund aftur „án beins eftirlits Írans“ hafi leitt til skotbardaga sem nú geisi á svæðinu og stofnað samningaviðræðum um varanlegt vopnahlé í hættu.

Þá er meðal annars haft eftir Donald Trump Bandaríkjaforseta, sem skrifaði á Truth Social seint í gærkvöldi, að Teheran hefði brotið vopnahléssamkomulagið.

„Það gæti komið að því að við getum ekki lengur verið sanngjörn og neyðumst til að ljúka með hernaðarafli því verki sem við hófum með svo miklum árangri,“ skrifaði hann í færslunni og bætti við: „Ef það gerist mun Íslamska lýðveldið Íran ekki lengur vera til!“

Yfirlýsingar þess efnis að árásirnar brjóti í bága við fullveldi ríkjanna hafa jafnframt verið gefnar út af ráðamönnum í Barein og Kúveit.

Leiði til versnandi ástands

Lengi hefur verið litið á Hormússund sem alþjóðlega siglingaleið, þrátt fyrir að það sé innan landhelgi Írans og Ómans. Undanfarna daga hefur Íran tvisvar ráðist á skip sem fara um leið Ómanmegin við sundið, að því er segir í frétt AP.

Íran krefst þess að hafa eitt stjórn á umferð um sundið, en þar fór um árabil fram um fimmtungur allrar olíu- og jarðgasflutninga heims. Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, ítrekaði þá kröfu í opinberri heimsókn til Íraks í dag, sunnudaginn 28. júní.

„Allar nýjar vendingar munu leiða til versnandi ástands og einnig seinka opnun sundsins. Það mun einnig auka spennustigið,“ er haft eftir honum í frétt AP. Hann sagði jafnframt að enginn annar aðili ætti að skipta sér af og hvatti alla aðila til að virða skuldbindingar sínar samkvæmt viljayfirlýsingunni, ella myndi hún „fara út af sporinu“.

Samkvæmt viljayfirlýsingunni, sem undirrituð var fyrr í þessum mánuði, hafa Bandaríkin og Íran 60 daga til að ganga frá endanlegu samkomulagi.

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