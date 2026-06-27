Bandaríkjaher heldur árásum áfram í Íran Atli Ísleifsson skrifar 27. júní 2026 22:34 Bandaríkjaher segir árásirnar vera svar við árásum Íransher á flutningaskip í Hormússundi. EPA Hersveitir Bandaríkjahers hafa haldið áfram árásum sínum á skotmörk í Íran í kvöld. Miðstjórn Bandaríkjahers, CENTCOM, greinir frá þessu á samfélagsmiðlum. Árásirnar í dag eru sagðar svar við árás Íranshers á olíuflutningaskip, sem siglir undir panamskum fána, og staðsett var nærri Hormússundi. „Árásir CENTCOM-sveita eru beint svar við áframhaldandi árásum Írana á ferðir flutningaskipa,“ segir í yfirlýsingunni. Þá segir að bandarískar herflugvélar hafi ráðist á eftirlitsinnviði íranska hersins, fjarskiptakerfi, loftvarnamannvirki, geymslur fyrir dróna og hafsprengjur. https://t.co/9JgYDCZXuB— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 27, 2026 Árásir Bandaríkjahers koma í kjölfar árása Bandaríkjahers í gær sem einnig voru sagðar svar við árásum Íranshers á flutningaskip. Í yfirlýsingu frá utanríkisráðuneyti Írans sagði að árásir Bandaríkjanna væru skýrt brot á samkomulagi Bandaríkjanna og Írans. Írönsk stjórnvöld hafa enn ekki brugðist við þessum nýjustu árásum Bandaríkjahers. Íranskir fjölmiðlar greina frá því að sprengingar hafi heyrst nærri borginni Sirik við Hormússund. Bandaríkin Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Skipaflutningar Hernaður Tengdar fréttir Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Bandaríkjaher hefur gert árásir á írönsk skotmörk eftir að Donald Trump forseti sakaði Íran um „heimskulegt brot“ á vopnahléi í kjölfar árásar á flutningaskip á Hormússundi á fimmtudag. 27. júní 2026 08:00 Fyrstu lotu friðarviðræðna Bandaríkjanna og Íran lokið Fyrstu samningalotu Bandaríkjanna og Írans um að ná endanlegu samkomulagi til að binda enda á stríðið lauk snemma í morgun, mánudag. Viðræðurnar hófust í gær í Sviss, í kjölfar samkomulags Bandaríkjanna og Írans í síðustu viku. Tæknilegar viðræður munu halda áfram alla vikuna en áframhaldandi átök í Líbanon eru sögð hafa veruleg áhrif. 22. júní 2026 06:35 Mest lesið „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Innlent Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum Innlent Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Innlent Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Innlent „Málið er í öllu tilliti afar óheppilegt“ Innlent „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Innlent Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Innlent Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Innlent „Fólk sem er á bið á ekki að vera þjónustulaust“ Innlent Hrun úr Reynisfjalli: „Ansi mikil bergfylla sem hefur farið þarna niður“ Innlent Fleiri fréttir Bandaríkjaher heldur árásum áfram í Íran Forseti Serbíu hyggst segja af sér 41,5 gráður í Þýskalandi og hitamet slegið Stór skjálfti í Afganistan Núverandi hitabylgja „sú alvarlegasta sem mælst hefur“ Dagurinn í dag sé örlagaríkur fyrir leit og björgun Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Fyrrverandi ráðgjafi Trumps játar illa meðferð á trúnaðargögnum Lítilli flugvél flogið á hæsta skýjakljúf Peking Finnst sturlað að Watergate hafi fellt Nixon Taugaeiturshúsið auglýst til sölu Madsen neitað um leyfi til að gifta sig Konungur á meðal skattakónga Bretlands Áfengisbann í París um helgina Ein umfangsmesta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Leitað í rústum bygginga og þúsunda er saknað Óttast rússneskar ögranir gegn Eystrasaltsríkjunum Rekja hundruð dauðsfalla á ári til stærri bíla Elon Musk skipað að bera vitni undir eið „Ég á vin og bróðir hans er enn fastur undir rústum byggingar“ Treystir sér ekki til að ganga í gegnum fjórðu réttarhöldin Áttatíu ára gamalt hitamet slegið í Sviss Óttast óeirðir við samkomu þýsks fjarhægriflokks Hamfarir í Venesúela og andstaða við hvalveiðar Engar hjálparbeiðnir borist borgaraþjónustunni Ók inn í hús og varð konu á sjötugsaldri að bana Tveir risaskjálftar í Venesúela: Óttast að manntjónið sé gríðarlegt Hús hrundu þegar skjálfti upp á 7,1 reið yfir Fyrsta ebólutilfellið í Evrópu staðfest „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Sjá meira