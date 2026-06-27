Erlent

Bandaríkja­her heldur á­rásum á­fram í Íran

Atli Ísleifsson skrifar
Bandaríkjaher segir árásirnar vera svar við árásum Íransher á flutningaskip í Hormússundi.
Bandaríkjaher segir árásirnar vera svar við árásum Íransher á flutningaskip í Hormússundi. EPA

Hersveitir Bandaríkjahers hafa haldið áfram árásum sínum á skotmörk í Íran í kvöld.

Miðstjórn Bandaríkjahers, CENTCOM, greinir frá þessu á samfélagsmiðlum. Árásirnar í dag eru sagðar svar við árás Íranshers á olíuflutningaskip, sem siglir undir panamskum fána, og staðsett var nærri Hormússundi.

„Árásir CENTCOM-sveita eru beint svar við áframhaldandi árásum Írana á ferðir flutningaskipa,“ segir í yfirlýsingunni. Þá segir að bandarískar herflugvélar hafi ráðist á eftirlitsinnviði íranska hersins, fjarskiptakerfi, loftvarnamannvirki, geymslur fyrir dróna og hafsprengjur.

Árásir Bandaríkjahers koma í kjölfar árása Bandaríkjahers í gær sem einnig voru sagðar svar við árásum Íranshers á flutningaskip. Í yfirlýsingu frá utanríkisráðuneyti Írans sagði að árásir Bandaríkjanna væru skýrt brot á samkomulagi Bandaríkjanna og Írans.

Írönsk stjórnvöld hafa enn ekki brugðist við þessum nýjustu árásum Bandaríkjahers.

Íranskir fjölmiðlar greina frá því að sprengingar hafi heyrst nærri borginni Sirik við Hormússund.

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