Ástandið hefur versnað með hverri klukkustund sem líður í Venesúela þar sem fólk grefur í rústum þremur dögum eftir að tveir jarðskjálftar, 7,2 og 7,5 að stærð, riðu yfir með skömmu millibili. Sérfræðingar segja lykilatriði að ná fólki út í dag.
Hjálparstofnanir telja fyrstu 48 til 72 klukkustundirnar vera mikilvægan tímaramma til að ná fólki lifandi úr rústunum, þó að það geti lengst ef það hefur aðgang að mat og vatni.
Dagurinn í dag er „örlagaríkur“ fyrir leit og björgun, sagði Tom Fletcher, yfirmaður mannúðarmála hjá Sameinuðu þjóðunum, í viðtali við BBC. Hann sagði björgunarfólk „knúið áfram mínútu fyrir mínútu, klukkustund fyrir klukkustund, af hljóðum frá eftirlifendum undir rústunum.“
„Það versta er þegar þessar raddir þagna,“ bætti hann við.
Í frétt AP segir að yfirvöld í Venesúela hafi tilkynnt í gær að þau myndu loka fyrir aðgang að La Guaira, þar sem upptök skjálftanna voru, vegna þess að ringulreið og umferð hafi verið farin að hindra leitarstarf. Í fréttinni kemur fram að nú þurfi allir sem vilji komast inn í borgina að sækja um leyfi en embættismenn gáfu engar upplýsingar um hverjir fengju slíkt leyfi.
Íbúar hafa kvartað undan skorti á björgunarsveitum og hafa tekið leit víða í sínar eigin hendur. Mannfall er gífurlegt og hefur verið greint frá í það minnsta 920 látnum og er um 51 þúsund manns talið saknað en nákvæmur fjöldi liggur þó ekki fyrir.
Starfandi forseti Venesúela, Delcy Rodríguez, sagði í nýjustu uppfærslu sinni á föstudag að talan væri 172 en aðrir segja hana líklega mun hærri.
Estamos acompañando a las familias que por los riesgos y daños ocasionados por los terremotos, aún no pueden regresar a sus casas.Hemos dispuesto refugios temporales y toda la atención integral necesaria para proteger a cada familia. pic.twitter.com/aJXdCBiE8P— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 27, 2026
Estamos acompañando a las familias que por los riesgos y daños ocasionados por los terremotos, aún no pueden regresar a sus casas.Hemos dispuesto refugios temporales y toda la atención integral necesaria para proteger a cada familia. pic.twitter.com/aJXdCBiE8P
Í frétt BBC segir að á vefsíðu um týnt fólk sem rekin er af almennum borgurum sé talan einnig sögð vera í tugum þúsunda, en þar er greint frá því að fjölskyldumeðlimir hafi ekki náð sambandi við yfir 54.000 manns. Á síðunni kemur einnig fram að 12.215 manns hafi fundist, en ekki er gefið upp í hvaða ástandi þeir fundust.
Fjöldi slasaðra var yfir 3.300 um miðjan föstudag og yfirvöld sögðust hafa bjargað 243.
Í frétt AP segir að björgunarsveitir á vegum hins opinbera hafi dreift mat og vatni til eftirlifenda í La Guaira og starfandi forseti, Delcy Rodríguez, sagði að ríkisstjórn hennar væri að koma af stað fullum viðbrögðum á þessum „mikilvægu klukkustundum til að bjarga fólki á lífi“.
Hún fagnaði komu alþjóðlegra björgunarsveita og mannúðaraðstoðar. Hún sagði að La Guaira hefði verið sett undir herstjórn og að meiri hjálp væri á leiðinni, jafnvel þótt íbúar segðu að það væri aðeins brot af því sem þeir þyrftu.
Í fréttinni kemur einnig fram að hamfarirnar séu gríðarleg áskorun fyrir Rodríguez, fyrrverandi varaforseta sem tók við embætti í janúar eftir að Bandaríkin handtóku og steyptu þáverandi forseta, Nicolás Maduro, af stóli. Venesúela hefur staðið frammi fyrir efnahagslegri upplausn í meira en áratug og margir hafna lögmæti þeirrar stjórnmálahreyfingar sem Rodríguez er fulltrúi fyrir.
Alþjóðafólksflutningastofnunin, IOM, hefur sagt að hún telji að allt að 6,76 milljónir manna gætu orðið fyrir áhrifum, þar af um tvær milljónir í Caracas einni. Eyðileggingin magnaðist vegna þess hve hratt grunnir skjálftar fylgdu hver öðrum, sögðu sérfræðingar.
Haft er eftir Loyce Pace, svæðisstjóra Alþjóða Rauða krossins fyrir Ameríku, í frétt AP að „fólk sé enn skelfingu lostið við að fara aftur inn í það sem voru heimili þeirra.“
Yfirvöld í Venesúela sögðu á föstudag að 861 sjálfboðaliði frá Mexíkó, Bandaríkjunum, El Salvador, Sviss, Kólumbíu og víðar væri í landinu og fleiri væru á leiðinni annars staðar frá.
Starfandi forseti, Rodríguez, sagði að hún hefði rætt við Donald Trump forseta Bandaríkjanna og Marco Rubio utanríkisráðherra á föstudag og þeir hefðu ítrekað skuldbindingu sína um að senda björgunarsveitir og hjálpargögn.
Halldór Geirsson jarðeðlisfræðingur hjá Háskóla Íslands þekkir vel til skjálftasvæðana í Venesúela þar sem jörð skalf í gærkvöldi, en hann aðstoðaði kollega sinn við ritun greinar um misgengin í norðurhluta Venesúela árið 2021.
Enn hafa engar beiðnir um aðstoð borist borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins frá Íslendingum á skjálftasvæðunum í Venesúela.
Óttast er að mörg þúsund manns hafi týnt lífi í tveimur öflugum jarðskjálftum sem skóku Venesúela í gærkvöldi. Fyrri skjálftinn mældist 7,2 og sá seinni 7,5 en upptök skjálftans voru vestur af höfuðborginni Caracas.