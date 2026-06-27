Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Lovísa Arnardóttir skrifar 27. júní 2026 08:00 Bandaríkin skutu á ýmis skotmörk við strendur Íran til að bregðast við árás á flutningaskip á Hormús-sundi. Myndin er tekin af flutningaskipum á siglingu á sundinu. Vísir/AP Bandaríkjaher hefur gert árásir á írönsk skotmörk eftir að Donald Trump forseti sakaði Íran um „heimskulegt brot“ á vopnahléi í kjölfar árásar á flutningaskip á Hormússundi á fimmtudag. Í frétt BBC um málið kemur fram að gerðar hafi verið árásir á eldflauga- og drónageymslur og ratsjárstöðvar við ströndina í gær, föstudag. Haft er eftir fulltrúa bandaríska hersins að árásirnar hafi verið svar við drónaárás á flutningaskip á fimmtudag. Árásin hafi stöðvað fyrirhugaðan brottflutning þúsunda sjómanna sem voru fastir á svæðinu. Stjórnvöld í Teheran sögðu að ráðist hefði verið á flutningaskipið vegna þess að það notaði óheimila siglingaleið „Tilefnislaus árásargirni íranskra hersveita gegn kaupskipum braut greinilega gegn vopnahléinu,“ sagði í yfirlýsingu Bandaríkjahers um árásina og að „hættuleg hegðun Íran“ grafi undan siglingafrelsi þar sem alþjóðleg viðskipti fara fram í auknum mæli. Bandaríkjaher sagði að þau myndu „halda áfram að veita samhæfingu og stuðning við örugga siglingu kaupskipa sem fara um sundið“. Skipið hafi farið ólöglega siglingaleið Íslamska byltingarvarðliðið í Íran (IRGC) kenndi Bandaríkjamönnum um að rjúfa samkomulagið og sögðu í yfirlýsingu að það að Bandaríkin hefðu gert loftárás á strönd Írans undir því yfirskini að skipið hafi farið ólöglega siglingaleið á Hormússundi. Þau hefðu svarað árásinni með árás á herstöð Bandaríkjanna. Fram kemur í frétt BBC að þau hafi haft samband við Pentagon til að fá viðbrögð. Stjórnvöld í Teheran lokuðu sundinu eftir að árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran hófust í lok febrúar. Lokun siglingaleiðarinnar olli hækkun á heimsmarkaðsverði á olíu og stöðvaði flutninga á öðrum mikilvægum vörum eins og áburði. Bandaríkin og Íran samþykktu þann 17. júní að binda enda á átök samkvæmt 14 punkta viljayfirlýsingu, þar sem einnig var skorað á Íran að beita sér „eftir bestu getu fyrir öruggri siglingu kaupskipa án endurgjalds í 60 daga“. Í færslu á X í kjölfar hefndarárása Bandaríkjanna sagði JD Vance varaforseti að fulltrúar Íran gætu „tekið upp tólið“ ef þeir væru ósáttir við það hvernig framkvæmd plansins væri. „En ofbeldi verður mætt með ofbeldi,“ bætti hann við í færslu á samfélagsmiðlinum X. Iran signed a ceasefire agreement. We have honored it. If they have disagreements about how the MOU is being applied, they can pick up the phone. But violence will be met with violence. https://t.co/VWnBS1PWaV— JD Vance (@JDVance) June 26, 2026 Ebrahim Azizi, formaður þjóðaröryggisnefndar íranska þingsins, sagði hins vegar á samfélagsmiðlum að Bandaríkin hefðu „enn og aftur ráðist á Íran í miðjum samningaviðræðum“. Hann hélt áfram í færslu sinni á samfélagsmiðlum: „Þetta ósvífna brot á vopnahléinu mun, eins og alltaf, leiða til undanhalds og eftirsjár af þeirra hálfu. Sökudólgaleikurinn virkar ekki lengur.“ Þegar Trump ræddi við fréttamenn í Hvíta húsinu síðdegis í gær, föstudag, um hvernig Bandaríkin kynnu að bregðast við drónaárásinni, eða hvort hann liti svo á að vopnahléið væri enn í gildi. „Þið komist að því,“ sagði hann. „Mér líkar ekki að þeir hafi skotið í gær. Þeir ættu ekki að vera að gera það.“ Aðspurður hvers vegna hann teldi að Íran myndi framkvæma slíka aðgerð sagði Trump aðeins að „þeir eru svolítið öðruvísi“. Viðræður gangi vel Í frétt BBC segir enn fremur að undanfarna daga hafi Trump og aðrir bandarískir embættismenn fullyrt að samningaviðræður við Íran gengju vel og sagt að Íran hafi fallið frá öllum hugmyndum um að leggja tolla á skip sem fara um Hormússund. Í færslu á Truth Social á miðvikudag sagði Trump að Íran hefði tilkynnt Bandaríkjunum að „engin tollgjöld, enginn tryggingakostnaður og engin önnur gjöld af neinu tagi yrðu sótt eða móttekin“. „Ef þetta eru rangar upplýsingar myndu samningaviðræður enda strax,“ bætti hann við. Bandaríkin hafa fordæmt fréttir af því að Íran sé að innheimta gjöld af tankskipum sem fara um sundið og margir líta á hvers kyns tollakerfi sem brot á alþjóðlegum hafréttarlögum. Ellefu þúsund sjómenn fastir Flutningaskipið sem varð fyrir skoti á fimmtudag var Ever Lovely, skip sem siglir undir fána Singapúr. Samkvæmt bresku siglingaöryggisstofnuninni UKMTO var skipið hitt 7,5 sjómílur suðaustur af höfninni Dahit í Óman. Ever Lovely hafði fylgt ráðlagðri leið UKMTO um sundið þegar það varð fyrir árásinni, sagði eigandi skipsins, Evergreen. „Allir áhafnarmeðlimir eru heilir á húfi, sem og skipið sjálft og allur farmur,“ bætti hann við. Til að bregðast við þessu stöðvaði Alþjóðasiglingamálastofnunin (IMO) hjá Sameinuðu þjóðunum fyrirhugaðan brottflutning meira en 11.000 sjómanna sem hafa verið fastir á þessari mikilvægu siglingaleið frá því stríðið braust út. Bandaríkin Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Mest lesið Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Innlent „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Innlent Skipuð skólameistari eftir storminn á Bifröst Innlent Hrafnagilshverfi stækkar ört Innlent Erfitt fyrir launafólk að taka aftur mark á loforðum stjórnvalda og fyrirtækja Innlent Verðhækkanirnar vonbrigði Innlent Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Innlent Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Innlent Drógu dauða langreyði fram hjá hvalaskoðunarskipi: „Áttu ekki til orð“ Innlent „Í guðanna bænum ekki apa eftir þessu“ Innlent Fleiri fréttir Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Fyrrverandi ráðgjafi Trumps játar illa meðferð á trúnaðargögnum Lítilli flugvél flogið á hæsta skýjakljúf Peking Finnst sturlað að Watergate hafi fellt Nixon Taugaeiturshúsið auglýst til sölu Madsen neitað um leyfi til að gifta sig Konungur á meðal skattakónga Bretlands Áfengisbann í París um helgina Ein umfangsmesta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Leitað í rústum bygginga og þúsunda er saknað Óttast rússneskar ögranir gegn Eystrasaltsríkjunum Rekja hundruð dauðsfalla á ári til stærri bíla Elon Musk skipað að bera vitni undir eið „Ég á vin og bróðir hans er enn fastur undir rústum byggingar“ Treystir sér ekki til að ganga í gegnum fjórðu réttarhöldin Áttatíu ára gamalt hitamet slegið í Sviss Óttast óeirðir við samkomu þýsks fjarhægriflokks Hamfarir í Venesúela og andstaða við hvalveiðar Engar hjálparbeiðnir borist borgaraþjónustunni Ók inn í hús og varð konu á sjötugsaldri að bana Tveir risaskjálftar í Venesúela: Óttast að manntjónið sé gríðarlegt Hús hrundu þegar skjálfti upp á 7,1 reið yfir Fyrsta ebólutilfellið í Evrópu staðfest „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Áfram viðvaranir vegna hitasvækju víða um Evrópu Nýir bandamenn Miðflokksins sakaðir um rasisma gegn þingkonu Fundu vefnaðarmiðstöð frá víkingaöld við Árósa Slegið á fingur Trumps vegna stríðsreksturs í Íran Fyrrverandi eiginmaður Sturgeon í fimm ára fangelsi Segja móður Guthrie hafa látist fyrir slysni Sjá meira