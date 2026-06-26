Áfengisbann verður sett í París um helgina í viðleitni til að draga úr áhrifum hitabylgjunnar sem nú geisar í Evrópu.
Frá og með hádegi í dag og fram til klukkan sjö í fyrramálið verður áfengisneysla á almannafæri bönnuð. Slíkt bann verður svo einnig í gildi á morgun laugardag á sama tíma en bannið gildi þó ekki um veitingastaði og bari, heldur aðeins fyrir fólk á almannafæri, í almenningsgörðum og á torgum svo dæmi séu tekin.
Veðurfræðingar segja að hitinn sé nú að færa sig austur á bógínn innan álfunnar og er von á háum hitatölum í Þýskalandi og í Tékklandi þar sem rauðar viðvaranir hafa þegar tekið gildi.