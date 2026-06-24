Hefur komið Eiði Smára skemmtilega á óvart við HM Aron Guðmundsson skrifar 24. júní 2026 13:31 Frá leik á HM í nótt Vísir/Getty Eiður Smári Guðjohnsen, einn allra besti knattspyrnumaður Íslands frá upphafi, hefur komið inn af fítonskrafti í umfjöllun RÚV um HM í fótbolta. Þar hefur kunnátta hans á leiknum fengið að njóta sín. Eiður Smári var til viðtals í Bítinu á Bylgjunni í morgun þar sem að hann talaði um HM í fótbolta og hræðslu þeirra sem fjalla um mótið í aðdraganda þess. „Við sem erum að undirbúa okkur fyrir þetta mót. Það var smá hræðsla í okkur. Það er mikið af þjóðum að keppa sem við þekkjum lítið til. Búið að stækka mótið, fleiri leikið. Það var smá hræðsla um að of mikið yrði um skrítin úrslit. Of mikið bil milli stærstu og minnstu þjóðanna. Það hefur komið skemmtilega á óvart að við erum að sjá úrslit sem við bjuggumst aldrei við, sem gerir mótið skemmtilegra. Það besta við þessi stórmót líka yfir höfuð er að því lengra sem líður á þau því skemmtilegri verða þau.“ Er þetta þá komið til að vera? Svona stór stórmót? „Af hverju ekki? Það sem breikkar og stækkar hópinn á þjóðum sem geta tekið þátt og fylgst með. Ég er nokkuð viss um að ef Ísland væri á HM núna þá væru enn fleiri að fylgjast með hér á landi. Sama má segja með aðrar þjóðir sem eru nú að taka þátt. Margar hverjar í fyrsta sinn. Það sé búið að sameina fótboltaheiminn enn meira.“ Viðtalið við Eið Smára í Bítínu á Bylgjunni í morgun má hlusta á í heild sinni í spilaranum hér fyrir ofan. HM 2026 í fótbolta Bítið Mest lesið Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Íslenski boltinn „Er mörgum árum á eftir þeim og einn daginn verð ég í þeirra sporum“ Golf Allt í steik hjá Senegal: Óánægja með kokkinn og ógreiddir bónusar Fótbolti Pólitískar skoðanir ráða miklu um hvort fólk elskar Messi eða Ronaldo Fótbolti Bandaríkin hjálpa Írönum fyrir næsta leik á HM Fótbolti „Alfreð er æðsti klerkur þar“ Fótbolti Forseti FIFA vill drykkjarhlé hér eftir á öllum heimsmeistaramótum Fótbolti „VAR fór í kaffi“ til að hjálpa „heppnum“ Englendingum Fótbolti Búinn að vera með martraðir af kvíða fyrir þessu Sport Stólarnir styrkja sig: „Spilað í stórum leikjum á háu stigi“ Körfubolti Fleiri fréttir Hefur komið Eiði Smára skemmtilega á óvart við HM Mikil upplifun fyrir fólkið í bænum að mæta Man. Utd Ancelotti staðfesti að hann getur notað Neymar í fyrsta sinn í kvöld „VAR fór í kaffi“ til að hjálpa „heppnum“ Englendingum „Alfreð er æðsti klerkur þar“ Liðsfélagi Fanneyjar og Thelmu verður sú dýrasta í sögunni Maður dagsins á HM: „Ég er mættur aftur“ Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Pólitískar skoðanir ráða miklu um hvort fólk elskar Messi eða Ronaldo Forseti FIFA vill drykkjarhlé hér eftir á öllum heimsmeistaramótum Allt í steik hjá Senegal: Óánægja með kokkinn og ógreiddir bónusar Varnarjaxl og varamaður tryggðu sínum þjóðum nauma sigra í nótt Bandaríkin hjálpa Írönum fyrir næsta leik á HM „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ Trump mætir á úrslitaleikinn og afhendir bikarinn Varnarmúr Gana hélt gegn Englandi Guðni: Ekki á vísan að róa ef nýtingin er svona slök Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Víkingur 1-1 | Jafnt suður með sjó Uppgjör: FH - Valur 1-1 | FH mistókst að komast á toppinn Kominn með nýtt starf eftir að hafa mistekist að koma Ítalíu á HM Missti móður sína og stýrir Frakklandi ekki gegn Noregi Ronaldo í sögubækurnar í stórsigri Portúgals Ronaldo fyrstur til að skora á sex heimsmeistaramótum Ipswich ræður gamla stjóra Úlfanna Neitar að róa með Norðmönnum Ganga hús úr húsi til að safna pening til að bjarga félaginu sínu Hörð barátta um Gullskóinn Engin skylda að gefa á Cristiano Ronaldo Erfitt fyrir leikmenn að bíða eftir veðri Alvarez segir að hann vilji fara frá Atletico Sjá meira