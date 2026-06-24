Fótbolti

Hefur komið Eiði Smára skemmti­lega á ó­vart við HM

Aron Guðmundsson skrifar
Frá leik á HM í nótt
Frá leik á HM í nótt Vísir/Getty

Eiður Smári Guðjohn­sen, einn allra besti knatt­spyrnu­maður Ís­lands frá upp­hafi, hefur komið inn af fítons­krafti í um­fjöllun RÚV um HM í fót­bolta. Þar hefur kunnátta hans á leiknum fengið að njóta sín.

Eiður Smári var til viðtals í Bítinu á Bylgjunni í morgun þar sem að hann talaði um HM í fót­bolta og hræðslu þeirra sem fjalla um mótið í að­draganda þess.

„Við sem erum að undir­búa okkur fyrir þetta mót. Það var smá hræðsla í okkur. Það er mikið af þjóðum að keppa sem við þekkjum lítið til. Búið að stækka mótið, fleiri leikið. Það var smá hræðsla um að of mikið yrði um skrítin úr­slit. Of mikið bil milli stærstu og minnstu þjóðanna. Það hefur komið skemmti­lega á óvart að við erum að sjá úr­slit sem við bjuggumst aldrei við, sem gerir mótið skemmti­legra. Það besta við þessi stór­mót líka yfir höfuð er að því lengra sem líður á þau því skemmti­legri verða þau.“

Er þetta þá komið til að vera? Svona stór stór­mót?

„Af hverju ekki? Það sem breikkar og stækkar hópinn á þjóðum sem geta tekið þátt og fylgst með. Ég er nokkuð viss um að ef Ís­land væri á HM núna þá væru enn fleiri að fylgjast með hér á landi. Sama má segja með aðrar þjóðir sem eru nú að taka þátt. Margar hverjar í fyrsta sinn. Það sé búið að sam­eina fót­bolta­heiminn enn meira.“

Viðtalið við Eið Smára í Bítínu á Bylgjunni í morgun má hlusta á í heild sinni í spilaranum hér fyrir ofan.

HM 2026 í fótbolta Bítið

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