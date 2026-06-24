Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra segir sektarfjárhæðir við utanvegaakstri of lágar og endurspegli ekki alvarleika brotanna. Ekki sé ólíklegt að lagðar verði fram breytingar á ákvæðum náttúruverndarlaga á viðurlögum við slíkum brotum á næsta löggjafarþingi.
Utanvegaakstur erlendra ferðamanna sem skildu eftir sig djúp hjólför á Emstruleið og við Kötlujökul hefur vakið sterk viðbrögð en leiðsögumenn telja aksturinn vera þann versta sem þeir hafi orðið vitni að í um fjörutíu ár. Margir hafa tekið undir að herða þurfi viðurlög við utanvegaakstri, meðal annars framkvæmdastjóri Landverndar, Björg Eva Erlendsdóttir.
Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftlagsráðherra, segir sektarfjárhæðir við utanvegaakstri endurspegli ekki alvarleika brotanna. Þær séu of lágar og hafi því ekki nægileg varnaðaráhrif. Það sé gjörsamlega óboðlegt hvernig gengið er um náttúruna en atvikið um helgina minni okkur á mikilvægi landvörslu og hálendiseftirlits.
Hálendið sé ótrúleg verðmæti og segir hann fjörutíu prósent óbyggðra víðerna í Evrópu vera hér á landi sem leggi Íslendingum ákveðnar skyldur á herðar. „Við verðum að vera gríðarlega vakandi fyrir þessu og vakta hálendið okkar,“ segir Jóhann en hann var til viðtals í Reykjavík síðdegis í gær.
Ekki sé ólíklegt að á næsta þingvetri verði lagðar fram breytingar á ákvæðum náttúruverndarlaga um viðurlög við slíkum brotum. Fyrsta verk ráðuneytisins í þessum málum sé að taka upp þráðinn við lögreglu um sektarviðmið í samstarfi við Náttúruverndarstofnun. Hvort að breytingar verði gerðar á lögum eða verklagi er óljóst en „svona getur þetta ekki gengið lengur.“
Það sé óhentugt að gera ökutæki upptæk, sérstaklega þegar ferðamenn eiga í hlut. Úrræðið sé svifaseint enda úrskurðað með dómi. Hærri sektir séu vænlegri úrræði og eðlilegt sé að sektarfjárhæð endurspegli þann skaða sem raunverulega veður á umhverfinu og kostnaðinn sem hlýst af því að koma landslaginu aftur í eðlilegt horf.
Erlendir ferðamenn sem ollu miklu tjóni með utanvegaakstri á Land Rover-bifreiðum þurftu að borga fleiri hundruð þúsunda í sekt en lögreglu þótti ekki ástæða til að gera jeppana upptæka. Fjallamaður meðlimur í 4x4 klúbbnum telur að herða þurfi viðurlög við utanvegaakstri.
Vegurinn sem erlendir ferðamenn fóru um og ollu síðan spjöllum utanvegar við Einhyrning, Kötlujökul og á Emstruleið, var lokaður og merktur með skiltum. Hlið á veginum á að koma í veg fyrir umferð, en þó bregður við að ökumenn, ekki síst Íslendingar, fari þar um og aki spottakorn, og snúi við, en loki ekki hliðinu á eftir sér.
Páll Halldór Halldórsson, fjallamaður og meðlimur 4x4 Ferðaklubbnum, segir leiðsögumenn tala um að utanvegaakstur tveggja ferðamanna um helgina sé sá versti sem þeir hafi séð í 40 ár. Hann telur að herða þurfi viðurlög við utanvegaakstri.