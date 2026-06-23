Trump mætir á úrslitaleikinn og afhendir bikarinn Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 23. júní 2026 22:30 Gianni Infantino og Donald Trump með bikarinn sem er veittur fyrir að vinna HM félagsliða. Trump afhenti Recce James, fyrirliða Chelsea, bikarinn eftir úrslitaleikinn gegn Paris Saint-Germain í fyrra. getty/Nicolò Campo Gianni Infantino, forseti FIFA, segir að Donald Trump Bandaríkjaforseti verði viðstaddur úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta og afhendi sigurliðinu verðlaunagripinn. Trump hefur ekki enn mætt á leik á HM sem fer fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í sumar. Af 104 leikjum á HM fara 78 fram í ellefu borgum í Bandaríkjunum. Allir leikirnir frá átta liða úrslitum verða á bandarískri grundu. Úrslitaleikurinn fer fram á MetLife-leikvanginum í East Rutherford 19. júlí næstkomandi og þar verður Trump að sögn góðvinar hans, Infantino. „Við njótum leiksins saman og afhendum sigurliðinu verðlaunin, að sjálfsögðu,“ sagði Infantino. Síðasta sumar afhenti Trump Recce James, fyrirliða Chelsea, bikar eftir að liðið vann Paris Saint-Germain í úrslitaleik HM félagsliða á MetLife-leikvanginum. Síðast þegar HM fór fram í Bandaríkjunum, sumarið 1994, afhenti varaforsetinn Al Gore Dunga, fyrirliða Brasilíu, heimsmeistarabikarinn eftir sigur á Ítalíu í úrslitaleiknum á Rose Bowl í Pasadena. HM 2026 í fótbolta FIFA Donald Trump Mest lesið Búinn að vera með martraðir af kvíða fyrir þessu Sport Missti móður sína og stýrir Frakklandi ekki gegn Noregi Fótbolti Ronaldo í sögubækurnar í stórsigri Portúgals Fótbolti Skildu eftir miða í búningsklefa eftir leik Fótbolti „Þetta kom gríðarlega á óvart“ Fótbolti Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Íslenski boltinn Haaland og félagar fögnuðu sigri með víkingaróðri úti á velli Fótbolti Neitar að róa með Normönnum Fótbolti „Ekki oft sem við erum gripnir í bólinu“ Fótbolti Ólympíumeistari féll á lyfjaprófi í þriðja sinn Sport Fleiri fréttir Trump mætir á úrslitaleikinn og afhendir bikarinn Varnarmúr Gana hélt gegn Englandi Guðni: Ekki á vísan að róa ef nýtingin er svona slök Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Víkingur 1-1 | Jafnt suður með sjó Uppgjör: FH - Valur 1-1 | FH mistókst að komast á toppinn Kominn með nýtt starf eftir að hafa mistekist að koma Ítalíu á HM Missti móður sína og stýrir Frakklandi ekki gegn Noregi Ronaldo í sögubækurnar í stórsigri Portúgals Ronaldo fyrstur til að skora á sex heimsmeistaramótum Ipswich ræður gamla stjóra Úlfanna Neitar að róa með Normönnum Ganga hús úr húsi til að safna pening til að bjarga félaginu sínu Hörð barátta um Gullskóinn Engin skylda að gefa á Cristiano Ronaldo Erfitt fyrir leikmenn að bíða eftir veðri Alvarez segir að hann vilji fara frá Atletico „Það er stórt“ að skáka Eiði Smára „Held að sú umræða sé bara heima á Íslandi“ Menn dagsins á HM: Stefnir í rosalegt kapphlaup um Gullskóinn á HM Segist hafa sett bölvun á Harry Kane fyrir kvöldið Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Sjáðu átta marka veislu í Vesturbænum „Þetta kom gríðarlega á óvart“ Manchester United fær landsvæði fyrir nýja leikvanginn Haaland og félagar fögnuðu sigri með víkingaróðri úti á velli Skildu eftir miða í búningsklefa eftir leik „Hefðum við nýtt okkar færi væri ég ekki að fara heim með núll stig“ „Fengum það sem við verðskulduðum“ „Ekki oft sem við erum gripnir í bólinu“ Aðalsteinn eftir fyrsta sigurinn: „Vinnusemi dugnaður og samvinna skilaði sigrinum“ Sjá meira