Fótbolti

Trump mætir á úr­slita­leikinn og af­hendir bikarinn

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Gianni Infantino og Donald Trump með bikarinn sem er veittur fyrir að vinna HM félagsliða. Trump afhenti Recce James, fyrirliða Chelsea, bikarinn eftir úrslitaleikinn gegn Paris Saint-Germain í fyrra.
Gianni Infantino og Donald Trump með bikarinn sem er veittur fyrir að vinna HM félagsliða. Trump afhenti Recce James, fyrirliða Chelsea, bikarinn eftir úrslitaleikinn gegn Paris Saint-Germain í fyrra. getty/Nicolò Campo

Gianni Infantino, forseti FIFA, segir að Donald Trump Bandaríkjaforseti verði viðstaddur úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta og afhendi sigurliðinu verðlaunagripinn.

Trump hefur ekki enn mætt á leik á HM sem fer fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í sumar.

Af 104 leikjum á HM fara 78 fram í ellefu borgum í Bandaríkjunum. Allir leikirnir frá átta liða úrslitum verða á bandarískri grundu.

Úrslitaleikurinn fer fram á MetLife-leikvanginum í East Rutherford 19. júlí næstkomandi og þar verður Trump að sögn góðvinar hans, Infantino.

„Við njótum leiksins saman og afhendum sigurliðinu verðlaunin, að sjálfsögðu,“ sagði Infantino.

Síðasta sumar afhenti Trump Recce James, fyrirliða Chelsea, bikar eftir að liðið vann Paris Saint-Germain í úrslitaleik HM félagsliða á MetLife-leikvanginum.

Síðast þegar HM fór fram í Bandaríkjunum, sumarið 1994, afhenti varaforsetinn Al Gore Dunga, fyrirliða Brasilíu, heimsmeistarabikarinn eftir sigur á Ítalíu í úrslitaleiknum á Rose Bowl í Pasadena.

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