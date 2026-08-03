England dregur stuðning sinn við Infantino til baka Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. ágúst 2026 10:23 Pressan eykst á Gianni Infantino með hverjum degi. Það verður erfitt fyrir hann að halda áfram. Getty/Ulrik Pedersen Enska knattspyrnusambandið dregur til baka stuðning sinn við endurkjör Gianni Infantino sem forseta FIFA, samkvæmt enskum miðlum. Ákvörðunin kemur í kjölfar þess að traust á forystu Infantino hefur minnkað verulega eftir misheppnaða tilraun hans til að selja hlut í HM.Velska knattspyrnusambandið varð fyrr í dag fyrsta þjóðin til að draga til baka stuðning sinn við endurkjör Infantino. The Times segir frá þessu en einnig bæði BBC og Sky Sports. The English FA set to write to Gianni Infantino withdrawing its support 📝The decision follows the fallout from his scrapped plan to sell stakes in FIFA competitions to private investors. pic.twitter.com/TP212Vn7T4— BBC Sport (@BBCSport) August 3, 2026 „Að setja ekki fótboltann í fyrsta sæti er mistök sem við getum ekki sætt okkur við,“ skrifaði velska knattspyrnusambandið í yfirlýsingu, samkvæmt Sky News.Wales var áður fylgjandi því að Infantino yrði endurkjörinn til nýs kjörtímabils, 2027–2031.„Alvarlegir ágallar varðandi forystu, gagnsæi, samskipti og góða dómgreind hafa leitt til þess að velska knattspyrnusambandið hefur misst traust á Gianni Infantino og hans háttum við að stjórna alþjóðaknattspyrnunni,“ hélt Wales áfram í yfirlýsingunni.Eftir gríðarlega gagnrýni dró Alþjóðaknattspyrnusambandið til baka tillögu um að selja hlut í meðal annars HM til einkafjárfesta. Nú verður fróðlegt að sjá framhaldið og hvort fleiri knattspyrnusambönd bætist í hópinn og auki þar með á pressuna á Infantino að segja af sér eða hætta við framboð. FA withdraws support for Gianni Infantino's re-electionDecision comes after global furore at World Cup sell-off proposal, while Uefa tells Infantino in letter that it is considering legal actionMore from @martynziegler ⬇️https://t.co/2I89K7B7vv— Times Sport (@TimesSport) August 3, 2026 FIFA Tengdar fréttir Svona er hægt að koma Infantino frá völdum Framtíð Gianni Infantino sem forseta Alþjóðaknattspyrnusambandsins er í miklu uppnámi en margir af forsprökkum í alþjóðlegum fótbolta vilja að hann yfirgefi forsetastólinn. 3. ágúst 2026 10:01 UEFA hótar FIFA með lögsókn UEFA hefur hótað FIFAmeð því að lögsækja Alþjóðaknattspyrnusambandið fyrir að reyna að selja hlut í heimsmeistaramótinu til einkaaðila. 2. ágúst 2026 22:57 Á enn hauka í horni: Marokkó og Katar lýsa yfir stuðningi við Infantino Ekki hafa öll aðildarríki FIFA snúið baki við Gianni Infantino, forseta sambandsins, vegna umdeildra áætlana hans um að selja hlut í því til einkafjárfesta. 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