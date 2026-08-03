Fótbolti

Eng­land dregur stuðning sinn við Infantino til baka

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Pressan eykst á Gianni Infantino með hverjum degi. Það verður erfitt fyrir hann að halda áfram.
Pressan eykst á Gianni Infantino með hverjum degi. Það verður erfitt fyrir hann að halda áfram. Getty/Ulrik Pedersen

Enska knattspyrnusambandið dregur til baka stuðning sinn við endurkjör Gianni Infantino sem forseta FIFA, samkvæmt enskum miðlum.

Ákvörðunin kemur í kjölfar þess að traust á forystu Infantino hefur minnkað verulega eftir misheppnaða tilraun hans til að selja hlut í HM.

Velska knattspyrnusambandið varð fyrr í dag fyrsta þjóðin til að draga til baka stuðning sinn við endurkjör Infantino.

The Times segir frá þessu en einnig bæði BBC og Sky Sports.

„Að setja ekki fótboltann í fyrsta sæti er mistök sem við getum ekki sætt okkur við,“ skrifaði velska knattspyrnusambandið í yfirlýsingu, samkvæmt Sky News.

Wales var áður fylgjandi því að Infantino yrði endurkjörinn til nýs kjörtímabils, 2027–2031.

„Alvarlegir ágallar varðandi forystu, gagnsæi, samskipti og góða dómgreind hafa leitt til þess að velska knattspyrnusambandið hefur misst traust á Gianni Infantino og hans háttum við að stjórna alþjóðaknattspyrnunni,“ hélt Wales áfram í yfirlýsingunni.

Eftir gríðarlega gagnrýni dró Alþjóðaknattspyrnusambandið til baka tillögu um að selja hlut í meðal annars HM til einkafjárfesta.

Nú verður fróðlegt að sjá framhaldið og hvort fleiri knattspyrnusambönd bætist í hópinn og auki þar með á pressuna á Infantino að segja af sér eða hætta við framboð.

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