Ipswich ræður gamla stjóra Úlfanna

Gary O’Neil mun taka við sem þjálfari Ipswich eftir að fyrrum þjálfari liðsinsi, Kieran McKenna, hætti þrátt fyrir að hafa komið liðinu í ensku úrvalsdeildina. Þetta er þriðja félagið sem hann þjálfar í ensku úrvalsdeildinni.
Gary O’Neil hefur skrifað undir þriggja ára samning hjá Ipswich en hann kemur frá Strasbourg í frönsku úrvalsdeildinni. O’Neil kom til franska liðsins í janúar en þá skrifaði hann undir þriggja ára samning við Strasbourg. Félagið var að búast við að geta haldið O’Neil lengur en þurfa nú aftur að leita sér að nýjum þjálfara.
Strasbourg endaði í áttunda sæti frönsku úrvalsdeildarinnar og komst í undanúrslit Sambandsdeildarinnar þar sem liðið tapaði gegn Rayo Vallecano frá Spáni. Þetta er besti árangur félagsins í Evrópukeppni frá upphafi. O’Neil mun taka aðstoðarþjálfara sína með frá Strasbourg yfir til Ipswich.
Fyrrverandi þjálfari Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, var einnig orðaður við starfið en stjórn Ipswich var hrifnari af leikstíl O’Neil. Markmið hans er ekki einungis að halda liðinu uppi í ensku úrvalsdeildinni heldur að reyna að stækka félagið.
Wolves lét O’Neil fara í desember 2024 en áður en hann þjálfaði þá þjálfaði hann Bournemouth. Hann kemur því með mikilvæga reynslu úr ensku úrvalsdeildinni sem mun nýtast Ipswich vel.