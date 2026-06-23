Alvarez segir að hann vilji fara frá Atletico

Argentínski framherjinn Julian Alvarez staðfesti eftir sigur Argentínu á Austurríki á HM að hann vilji yfirgefa Atletico Madrid í sumar.
Alvarez lét þessi orð falla eftir sigur Argentínu á Austurríki á HM á mánudag.„Það besta fyrir mig eru félagaskipti. Ég vil láta draum minn rætast,“ sagði Julian Alvarez á viðtalssvæðinu.„Ég vil eiginlega ekki tala um það, en ég vil vera heiðarlegur,“ sagði Alvarez.Fyrr í júní staðfesti Real Madrid að félagið hefði lagt fram 150 milljóna evra tilboð í leikmanninn. Atletico hafnaði því með þeim skilaboðum að félagið ætlaði ekki að selja hann.Atletico hefur einnig áður gert grín að orðrómi um að Barcelona vildi fá Alvarez.Nú gæti samt orðið af félagaskiptum hjá sóknarmanninum ef hann fær sínu framgengt.Alvarez kom til Atletico frá Manchester City sumarið 2024. Þar áður var hann hjá River Plate í heimalandinu.