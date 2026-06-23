Fótbolti

Engin skylda að gefa á Cristiano Ronaldo

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Cristiano Ronaldo og Francisco Conceicao í vonbrigðaleiknum á móti Kongó þar sem portúgalska liðinu tókst ekki að skora mark.
Cristiano Ronaldo og Francisco Conceicao í vonbrigðaleiknum á móti Kongó þar sem portúgalska liðinu tókst ekki að skora mark. Getty/Lars Baron

Francisco Conceicao, leikmaður Portúgals, vísaði þeim orðrómi til föðurhúsanna að liðið finni fyrir pressu til að leita stöðugt að Cristiano Ronaldo á vellinum á þessu heimsmeistaramóti í fótbolta.

„Við höfum enga skyldu eða þörf fyrir að gefa boltann á hann. Cristiano er fyrirmynd vegna hungursins sem hann sýnir á hverjum degi, eins og þetta væri hans síðasta æfing,“ sagði Conceicao.

Gagnrýnendur beindu spjótum sínum að Portúgal og Ronaldo eftir 1-1 jafntefli þeirra gegn Austur-Kongó í fyrsta leik.

Lið Roberto Martínez sneri aftur til æfinga á sunnudag til að undirbúa sig fyrir mikilvægan leik gegn Úsbekistan í K-riðli í dag í Houston, þar sem þeir leita að sínum fyrsta sigri á mótinu.

Á blaðamannafundi fyrir æfingu í Palm Beach í Flórída sagði Conceicao að „það væri enginn“ eins og Ronaldo þegar kæmi að því að skora mörk og að þessi reyndi framherji væri á HM „til að hjálpa“, alveg eins og restin af leikmönnunum.

Enginn eins og hann

„Nei, ég held að Cristiano, með sína markaskorunareiginleika, ég held að það sé enginn eins og hann í þeirri deild. Og við höfum ekki þá skyldu, þá nauðsyn að gefa boltann á hann,“ sagði Conceicao.

„Talandi fyrir sjálfan mig, þá gef ég boltann á þann sem ég tel vera betur staðsettur á því augnabliki. Það er ekki eins og ég hafi tíma til að hugsa um hvernig liðsfélaginn við hliðina á mér lítur út, nei. Ég held að við gerum allt af innsæi. Þetta eru þúsundustu úr sekúndu, það er enginn tími fyrir það. Og auðvitað er Cristiano hér til að hjálpa, alveg eins og allir aðrir leikmenn í landsliðinu,“ sagði Conceicao.

Hinn 23 ára gamli Conceicao lék sinn fyrsta leik á HM í jafnteflinu gegn Austur-Kongó, 24 árum eftir að faðir hans, Sérgio Conceicao, lék fyrir Portúgal á HM í Suður-Kóreu og Japan.

Cristiano er fyrirmynd

„Cristiano er fyrirmynd vegna ferils síns, vegna hungursins sem hann sýnir á hverjum einasta degi, nú 41 árs gamall, hungursins sem hann sýnir í viljanum til að sigra á hverjum degi, ofuráhugasamur um að æfa eins og þetta væri hans síðasta æfing,“ sagði Conceicao.

„Ég held að fyrir mig, fyrir nýju kynslóðina og fyrir okkur öll sem erum hér sé hann fyrirmynd, því ef hann hefur þegar afrekað svo mikið og heldur áfram með þetta hungur þá þarf hungrið sem við verðum að hafa til að ná smá af því sem hann hefur afrekað að vera enn meira. Hann er fyrirmynd vegna þess, vegna leiðtogahæfileika sinna líka, vegna markanna sem hann skorar. Þarna hefurðu það, hann er einn í viðbót í liðinu sem er hér til að hjálpa okkur og ég held að við þurfum alla einstaklinga til að heildin virki,“ sagði Conceicao.

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