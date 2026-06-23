Engin skylda að gefa á Cristiano Ronaldo Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. júní 2026 13:03 Cristiano Ronaldo og Francisco Conceicao í vonbrigðaleiknum á móti Kongó þar sem portúgalska liðinu tókst ekki að skora mark. Getty/Lars Baron Francisco Conceicao, leikmaður Portúgals, vísaði þeim orðrómi til föðurhúsanna að liðið finni fyrir pressu til að leita stöðugt að Cristiano Ronaldo á vellinum á þessu heimsmeistaramóti í fótbolta. „Við höfum enga skyldu eða þörf fyrir að gefa boltann á hann. Cristiano er fyrirmynd vegna hungursins sem hann sýnir á hverjum degi, eins og þetta væri hans síðasta æfing,“ sagði Conceicao. Gagnrýnendur beindu spjótum sínum að Portúgal og Ronaldo eftir 1-1 jafntefli þeirra gegn Austur-Kongó í fyrsta leik. Lið Roberto Martínez sneri aftur til æfinga á sunnudag til að undirbúa sig fyrir mikilvægan leik gegn Úsbekistan í K-riðli í dag í Houston, þar sem þeir leita að sínum fyrsta sigri á mótinu. Á blaðamannafundi fyrir æfingu í Palm Beach í Flórída sagði Conceicao að „það væri enginn“ eins og Ronaldo þegar kæmi að því að skora mörk og að þessi reyndi framherji væri á HM „til að hjálpa“, alveg eins og restin af leikmönnunum. Enginn eins og hann „Nei, ég held að Cristiano, með sína markaskorunareiginleika, ég held að það sé enginn eins og hann í þeirri deild. Og við höfum ekki þá skyldu, þá nauðsyn að gefa boltann á hann,“ sagði Conceicao. „Talandi fyrir sjálfan mig, þá gef ég boltann á þann sem ég tel vera betur staðsettur á því augnabliki. Það er ekki eins og ég hafi tíma til að hugsa um hvernig liðsfélaginn við hliðina á mér lítur út, nei. Ég held að við gerum allt af innsæi. Þetta eru þúsundustu úr sekúndu, það er enginn tími fyrir það. Og auðvitað er Cristiano hér til að hjálpa, alveg eins og allir aðrir leikmenn í landsliðinu,“ sagði Conceicao. Hinn 23 ára gamli Conceicao lék sinn fyrsta leik á HM í jafnteflinu gegn Austur-Kongó, 24 árum eftir að faðir hans, Sérgio Conceicao, lék fyrir Portúgal á HM í Suður-Kóreu og Japan. Cristiano er fyrirmynd „Cristiano er fyrirmynd vegna ferils síns, vegna hungursins sem hann sýnir á hverjum einasta degi, nú 41 árs gamall, hungursins sem hann sýnir í viljanum til að sigra á hverjum degi, ofuráhugasamur um að æfa eins og þetta væri hans síðasta æfing,“ sagði Conceicao. „Ég held að fyrir mig, fyrir nýju kynslóðina og fyrir okkur öll sem erum hér sé hann fyrirmynd, því ef hann hefur þegar afrekað svo mikið og heldur áfram með þetta hungur þá þarf hungrið sem við verðum að hafa til að ná smá af því sem hann hefur afrekað að vera enn meira. Hann er fyrirmynd vegna þess, vegna leiðtogahæfileika sinna líka, vegna markanna sem hann skorar. Þarna hefurðu það, hann er einn í viðbót í liðinu sem er hér til að hjálpa okkur og ég held að við þurfum alla einstaklinga til að heildin virki,“ sagði Conceicao. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Búinn að vera með martraðir af kvíða fyrir þessu Sport Skildu eftir miða í búningsklefa eftir leik Fótbolti „Þetta kom gríðarlega á óvart“ Fótbolti Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Íslenski boltinn Haaland og félagar fögnuðu sigri með víkingaróðri úti á velli Fótbolti „Ekki oft sem við erum gripnir í bólinu“ Fótbolti Mbappé með tvö og Frakkar áfram eftir leik sem seinkaði um tvo tíma Fótbolti Manchester United fær landsvæði fyrir nýja leikvanginn Fótbolti Ólympíumeistari féll á lyfjaprófi í þriðja sinn Sport UFC-goðsögnin handtekin fullur á almannafæri Sport Fleiri fréttir Hörð barátta um Gullskóinn Engin skylda að gefa á Cristiano Ronaldo Erfitt fyrir leikmenn að bíða eftir veðri Alvarez segir að hann vilji fara frá Atletico „Það er stórt“ að skáka Eiði Smára „Held að sú umræða sé bara heima á Íslandi“ Menn dagsins á HM: Stefnir í rosalegt kapphlaup um Gullskóinn á HM Segist hafa sett bölvun á Harry Kane fyrir kvöldið Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Sjáðu átta marka veislu í Vesturbænum „Þetta kom gríðarlega á óvart“ Manchester United fær landsvæði fyrir nýja leikvanginn Haaland og félagar fögnuðu sigri með víkingaróðri úti á velli Skildu eftir miða í búningsklefa eftir leik „Hefðum við nýtt okkar færi væri ég ekki að fara heim með núll stig“ „Fengum það sem við verðskulduðum“ „Ekki oft sem við erum gripnir í bólinu“ Aðalsteinn eftir fyrsta sigurinn: „Vinnusemi dugnaður og samvinna skilaði sigrinum“ „Vitum að við getum skorað fullt af mörkum“ Óskar Smári eftir sigurinn: „Birna er einn hraðasti leikmaðurinn í hausnum“ Anton Ingi eftir tapið: „Við höfum ekkert efni á því að fara í frí“ Uppgjörið: KR - ÍA 5-3 | Átta marka súpa á Meistaravöllum „Þetta var mjög kærkomið“ Mbappé með tvö og Frakkar áfram eftir leik sem seinkaði um tvo tíma Áhorfendur beðnir um að mæta ekki Birna með þrennu þegar Stjarnan lagði Fram í Garðabæ Blikar aftur á toppinn eftir öruggan sigur í Eyjum Fyrsti sigur deildarinnar kominn í hús Messi bætti tvö met gegn Austurríki Norðmenn undirbúa sig fyrir blautan leik í kvöld Sjá meira