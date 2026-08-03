Fótbolti

Víkingar og Valsarar vita nú hvað bíður þeirra í Evrópu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Víkingar fengu að vita í dag hvernig framhaldið þeirra lítur út í Evrópukeppnunum.
Víkingar fengu að vita í dag hvernig framhaldið þeirra lítur út í Evrópukeppnunum. Vísir/Pawel

Í dag var dregið í umspil um sæti í Evrópudeildinni og Sambandsdeildinni en til að komast þangað þurfa Íslandsmeistarar Víkinga að slá út svissnesku meistarana í Thun og Valsmenn að slá út danska félagið Nordsjælland.

Fyrri leikur Víkinga á móti Thun er í Sviss á fimmtudaginn en seinni leikurinn er í Víkinni viku síðar. Valsmenn spila fyrri leikinn sinn á móti Nordsjælland á Hlíðarenda á fimmtudaginn en seinni leikinn í Danmörku viku síðar.

Takist Víkingum að slá út svissneska liðið þá bíður þeirra leikur á móti sigurvegaranum úr leikjum pólska liðsins Lech Poznan og færeyska liðsins KÍ frá Klaksvík.

Fyrrum Víkingur, Gísli Gottskálk Þórðarson, spilar einmitt með Lech Poznan.

Umspilsleikirnir verða spilaðir 20. og 27. ágúst næstkomandi.

Tapi Víkingar í einvíginu á móti Thun þá mætir liðið sigurvegaranum úr leikjum bosníska félagsins Borac Banja Luka og hvítrússneska liðsins ML Vitebsk.

Vinni liðið það einvígi tryggir Víkingsliðið sér sæti í riðlakeppni Sambandsdeildarinnar í vetur.

Takist Valsmönnum að slá út Nordsjælland þá bíða þeirra leikir á móti Sheriff Tiraspol frá Moldóvu eða St. Gallen frá Sviss en liðið sem vinnur það einvígi spilar um sæti í riðlakeppni Sambandsdeildarinnar.

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