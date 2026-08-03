Víkingar og Valsarar vita nú hvað bíður þeirra í Evrópu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. ágúst 2026 12:24 Víkingar fengu að vita í dag hvernig framhaldið þeirra lítur út í Evrópukeppnunum. Vísir/Pawel Í dag var dregið í umspil um sæti í Evrópudeildinni og Sambandsdeildinni en til að komast þangað þurfa Íslandsmeistarar Víkinga að slá út svissnesku meistarana í Thun og Valsmenn að slá út danska félagið Nordsjælland. Fyrri leikur Víkinga á móti Thun er í Sviss á fimmtudaginn en seinni leikurinn er í Víkinni viku síðar. Valsmenn spila fyrri leikinn sinn á móti Nordsjælland á Hlíðarenda á fimmtudaginn en seinni leikinn í Danmörku viku síðar. Takist Víkingum að slá út svissneska liðið þá bíður þeirra leikur á móti sigurvegaranum úr leikjum pólska liðsins Lech Poznan og færeyska liðsins KÍ frá Klaksvík. Fyrrum Víkingur, Gísli Gottskálk Þórðarson, spilar einmitt með Lech Poznan. Umspilsleikirnir verða spilaðir 20. og 27. ágúst næstkomandi. Tapi Víkingar í einvíginu á móti Thun þá mætir liðið sigurvegaranum úr leikjum bosníska félagsins Borac Banja Luka og hvítrússneska liðsins ML Vitebsk. Vinni liðið það einvígi tryggir Víkingsliðið sér sæti í riðlakeppni Sambandsdeildarinnar í vetur. Takist Valsmönnum að slá út Nordsjælland þá bíða þeirra leikir á móti Sheriff Tiraspol frá Moldóvu eða St. Gallen frá Sviss en liðið sem vinnur það einvígi spilar um sæti í riðlakeppni Sambandsdeildarinnar. Víkingur Reykjavík Sambandsdeild Evrópu Evrópudeild UEFA Mest lesið Knattspyrnukona drukknaði á leið í betra líf Fótbolti Svona er hægt að koma Infantino frá völdum Fótbolti UEFA hótar FIFA með lögsókn Fótbolti Mátti ekki klæða sig við hlið hinna leikmanna Man. Utd. Enski boltinn Fundu hlauparann sem var týndur í 44 daga Sport Donald Trump tók við verðlaunum sem klúbbmeistari á sínum eigin velli Golf Gaf puttann eftir að hafa skorað gegn Frey Fótbolti Fjögur mörk og meiðsli í slæmum seinni hálfleik gegn Leeds Fótbolti Leikmenn hafa neitað að koma til Juventus Fótbolti „Íslenski Haaland“ með þrennu í fyrsta leik Fótbolti Fleiri fréttir Fimmtán ára strákur skotinn til bana í miðjum leik fyrir mistök Sjáðu mörkin og kennslustundina sem Liverpool fékk frá Leeds í seinni Víkingar og Valsarar vita nú hvað bíður þeirra í Evrópu Newcastle hafnar tilboði Arsenal í Guimaraes „Íslenski Haaland“ með þrennu í fyrsta leik Mátti ekki klæða sig við hlið hinna leikmanna Man. Utd. England dregur stuðning sinn við Infantino til baka Svona er hægt að koma Infantino frá völdum Þjálfari Man Utd hættir mánuði fyrir mót Knattspyrnukona drukknaði á leið í betra líf Leikmenn hafa neitað að koma til Juventus Gaf puttann eftir að hafa skorað gegn Frey Klifraði upp í stúku og réðst á stuðningsmann eftir að hafa verið skipt af velli UEFA hótar FIFA með lögsókn Fjögur mörk og meiðsli í slæmum seinni hálfleik gegn Leeds Sjáðu sjálfsmark og vítaspyrnur í Þjóðhátíðarleiknum Freyr tapaði gegn sínu gamla félagi þar sem Kristall var á skotskónum Sár Alonso sem hann fékk hjá Real Madrid gróin Dómararnir ástæðan fyrir því að ÍA vann ekki „Fæ einhverja skepnu á blindu hliðina“ Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Á enn hauka í horni: Marokkó og Katar lýsa yfir stuðningi við Infantino Elías hafði betur gegn Guðlaugi Victori „Ef við vinnum Brann á heimavelli þeirra verð ég glaður maður“ Komnir með fleiri stig en í fyrra og eiga enn tíu leiki eftir Finnst Maresca vera fullkominn fyrir City Casemiro skoraði sjálfsmark í fyrsta heimaleiknum og Messi sneri aftur Hló er hann var spurður út í Vinícius Júnior Fyrrverandi stjórnarmaður Newcastle kaupir hlut í West Ham Sjá meira