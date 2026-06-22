Anton Ingi eftir tapið: „Við höfum ekkert efni á því að fara í frí“

Anton Ingi, þjálfari Fram, var svekktur eftir 3-0 tap liðsins gegn Stjörnunni á Samsungvellinum í Garðabæ í Bestu deild kvenna í kvöld. Hann taldi sitt lið hafa átt möguleika í leiknum en að dýr mistök hefðu reynst gestunum kostnaðarsöm.
„Mér fannst við vera kannski sterkari aðilinn í fyrri hálfleik. Við fengum alveg fín færi til þess að skora og nýttum þau ekki,“ sagði Anton eftir leik.
Stjarnan fór með 1-0 forystu inn í hálfleikinn og Anton sagði markið hafa verið óþarfa gjöf frá sínu liði.
„Við gefum í rauninni markið og Stjarnan, jafn gott lið og þær eru, refsar ef það byrjar svona kex.“
Fram var lengi vel inni í leiknum og staðan aðeins 1-0 þegar liðin gengu til búningsherbergja. Anton sagði sína leikmenn hafa mætt af krafti inn í síðari hálfleikinn en aftur hafi mistök reynst dýrkeypt.
„Við mætum með smá kraft í seinni líka og svo gefum við í rauninni frekar ódýrt mark aftur. Það er eitthvað sem við þurfum að fara að endurskoða í okkar leik, að vera ekki að gefa forgjafir. Það er óþarfi,“ sagði Anton.
Fram er með fjögur stig í deildinni og Anton sagði enga ástæðu til að slaka á þótt smá pása taki nú við fram að næsta leik.
„Það verður ekkert frí. Við munum bara æfa. Við erum eftir á, við erum með fjögur stig og við höfum ekkert efni á því að fara í frí.“
Hann sagði verkefnið skýrt: Fram þurfi að halda áfram að vinna og bæta sig.
„Við þurfum bara að halda áfram að hafa bílinn í gír,“ sagði Anton að lokum.