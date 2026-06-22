Messi er ekki búinn að ná Mörtu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 22. júní 2026 13:02 Marta er enn sá leikmaður sem hefur skorað flest mörk í úrslitakeppni HM en Lionel Messi er í dauðafæri að ná að jafna við hana. Getty/Martin Rose/Robbie Jay Barratt Fjölmiðlar heimsins kepptust við að segja frá því að Lionel Messi hefði jafnað markamet heimsmeistaramótsins þegar hann skoraði sitt þriðja mark á móti Alsír. Það er samt ekki allur sannleikurinn því það er leikmaður sem hefur skorað fleiri mörk á HM en hann. Messi var þar með kominn með sextán mörk í úrslitakeppni HM eða jafnmörg og Miroslav Klose skoraði á sínum tíma. Klose hafði átt markamet karla síðan á HM í Brasilíu 2014 en Messi fær nú nokkra leiki til að bæta það. Messi er samt ekki enn orðinn sá markahæsti í sögu heimsmeistaramótanna í fótbolta því hann er ekki enn búinn að ná hinni brasilísku Mörtu. Marta skoraði 17 mörk á fimm heimsmeistaramótum kvenna frá 2003 til 2019. Hún skoraði þessi 17 mörk í aðeins 23 leikjum. Marta skoraði þrjú mörk á HM 2003, sjö mörk á HM 2007, fjögur mörk á HM 2011, eitt mark á HM 2015 og tvö mörk á HM 2019. Messi jafnar markamet Mörtu með einu marki í viðbót og gæti því jafnað (og bætt) bæði þessi markamet á sama heimsmeistaramótinu. Hér fyrir neðan má sjá lista yfir markahæstu leikmenn á heimsmeistaramótium karla og kvenna. View this post on Instagram A post shared by Post United Fem (@postunitedfem) HM 2026 í fótbolta Mest lesið Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Íslenski boltinn UEFA lofar að hafa engin drykkjarhlé Fótbolti Bauluðu á verðandi US Open meistara Golf Birta hjartnæma mynd af Martin eftir afrekið mikla Körfubolti Karlar sem skulda meðlag í Argentínu mega ekki horfa á Messi á HM Fótbolti Sonur Mark Hughes lést aðeins 38 ára gamall Enski boltinn Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Enski boltinn Bröndby-bullur ráðast ekki bara á Víkinga heldur einnig á konur í hjólastól Fótbolti Grænhöfðaeyjar komu aftur á óvart og sögulegt hjá Mo Salah og félögum Fótbolti Einum mánuði yngri en Eiður Smári Íslenski boltinn Fleiri fréttir Messi er ekki búinn að ná Mörtu Einum mánuði yngri en Eiður Smári Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Maður dagsins: Fyrirliði Orra úr aðhlátursefni í hetju Sjáðu þrennu Elíasar, mark þess nýfermda og svar Eyjamanna UEFA lofar að hafa engin drykkjarhlé Kóngafólkið dansaði í klefa Curacao Liverpool hafnaði tilboði í Curtis Jones Lést uppi á hótelherbergi í draumaferð sinni á HM Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Bröndby-bullur ráðast ekki bara á Víkinga heldur einnig á konur í hjólastól Karlar sem skulda meðlag í Argentínu mega ekki horfa á Messi á HM Grænhöfðaeyjar komu aftur á óvart og sögulegt hjá Mo Salah og félögum Sonur Mark Hughes lést aðeins 38 ára gamall Dagskráin í dag: KRÍA og Besta deild kvenna „Loksins næ ég að skora þrennu“ „Vorum litlir í okkur á stóra sviðinu“ „Mikil vinna sem liggur að baki svona sigri“ Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Uppgjörið og viðtöl: Breiðablik - KA 3-1| Mikilvægur sigur Blika en vandræði KA halda áfram Stál í stál í toppslag á Meistaravöllum Efstu lið lentu í kröppum dansi en sigldu heim sigrum Uppgjörið og viðtöl: FH - Þór Ak. 1-1| Úrslit sem gera lítið fyrir bæði lið í fallbaráttunni Uppgjör og viðtöl: Valur – Keflavík 1-1 | Tvö lið sem lengir eftir sigri Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 2-1| Endurkomusigur Eyjamanna og uppskerubrestur Stjörnunnar Dean Martin kveður ÍA og tekur við liði í Óman Markaveisla og varamenn gerðu sig gildandi í Breiðholti Belgar fóru illa að ráði sínu gegn Íran Gönguferð í garðinum hjá Evrópumeisturunum Vestri í toppbaráttu eftir afar sætan sigur Sjá meira