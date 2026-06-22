Fótbolti

Messi er ekki búinn að ná Mörtu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Marta er enn sá leikmaður sem hefur skorað flest mörk í úrslitakeppni HM en Lionel Messi er í dauðafæri að ná að jafna við hana.
Marta er enn sá leikmaður sem hefur skorað flest mörk í úrslitakeppni HM en Lionel Messi er í dauðafæri að ná að jafna við hana. Getty/Martin Rose/Robbie Jay Barratt

Fjölmiðlar heimsins kepptust við að segja frá því að Lionel Messi hefði jafnað markamet heimsmeistaramótsins þegar hann skoraði sitt þriðja mark á móti Alsír. Það er samt ekki allur sannleikurinn því það er leikmaður sem hefur skorað fleiri mörk á HM en hann.

Messi var þar með kominn með sextán mörk í úrslitakeppni HM eða jafnmörg og Miroslav Klose skoraði á sínum tíma.

Klose hafði átt markamet karla síðan á HM í Brasilíu 2014 en Messi fær nú nokkra leiki til að bæta það.

Messi er samt ekki enn orðinn sá markahæsti í sögu heimsmeistaramótanna í fótbolta því hann er ekki enn búinn að ná hinni brasilísku Mörtu.

Marta skoraði 17 mörk á fimm heimsmeistaramótum kvenna frá 2003 til 2019. Hún skoraði þessi 17 mörk í aðeins 23 leikjum.

Marta skoraði þrjú mörk á HM 2003, sjö mörk á HM 2007, fjögur mörk á HM 2011, eitt mark á HM 2015 og tvö mörk á HM 2019.

Messi jafnar markamet Mörtu með einu marki í viðbót og gæti því jafnað (og bætt) bæði þessi markamet á sama heimsmeistaramótinu. Hér fyrir neðan má sjá lista yfir markahæstu leikmenn á heimsmeistaramótium karla og kvenna.

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið