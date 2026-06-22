Argentínska fótboltalandsliðið er í miðri titilvörn á heimsmeistaramótinu í fótbolta og farsælasta fótboltastjarnan í sögu landsins er þar að kveðja landsliðið.
Margir Argentínumenn vilja fylgja landsliðinu en til þess að mega horfa á Messi á HM þurfa þeir að passa upp á eitt.
„Ef þeir styðja ekki börnin sín fá þeir ekki aðgang að leikvanginum,“ sagði Jorge Macri, borgarstjóri Buenos Aires.
Þetta sagði Macri þegar hann tilkynnti að Argentína hefði deilt lista með bandarískum yfirvöldum yfir um þrettán þúsund foreldra sem skulda meðlag.
No Messi Hat-trick For 13,000 Fans, Amid Child Support Crackdown More than 13,000 Argentine parents were barred from entering World Cup stadiums after failing to pay child support. @rupharamani pic.twitter.com/8c2OSUX5cm— Firstpost (@firstpost) June 17, 2026
No Messi Hat-trick For 13,000 Fans, Amid Child Support Crackdown More than 13,000 Argentine parents were barred from entering World Cup stadiums after failing to pay child support. @rupharamani pic.twitter.com/8c2OSUX5cm
Markmiðið er að koma í veg fyrir að þeir geti sótt leiki á heimsmeistaramótinu 2026.
Nöfnin verða merkt í gegnum Fan ID-kerfið, sem er útvíkkun á „Tribuna Segura“-verkefni Argentínu á alþjóðavettvangi, en það hefur bannað meðlagsskuldurum aðgang að heimaleikjum landsliðsins síðan 2025.
Yfirvöld segja að þeir sem eru á listanum geti samt mætt ef þeir greiða það sem þeir skulda, en þangað til eru skilaboðin skýr: Sjáið fyrst um börnin ykkar.
Argentina shared a list of about 13,000 parents (mostly fathers) who owe child support with U.S. authorities. They want them blocked from attending 2026 World Cup matches in the U.S. Buenos Aires Mayor Jorge Macri said those who fail to support their children won’t be allowed in… pic.twitter.com/2PYsdVybxY— Girl patriot 🙏 🇺🇸 🦅 (@Girlpatriot1974) June 20, 2026
Argentina shared a list of about 13,000 parents (mostly fathers) who owe child support with U.S. authorities. They want them blocked from attending 2026 World Cup matches in the U.S. Buenos Aires Mayor Jorge Macri said those who fail to support their children won’t be allowed in… pic.twitter.com/2PYsdVybxY