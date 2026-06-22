Fótbolti

Karlar sem skulda með­lag í Argentínu mega ekki horfa á Messi á HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lionel Messi er að kveðja argentínska landsliðið en til þess að fá að vera vitni að því þurfa Argentínumenn að gera upp sínar meðlagsskuldir.
Lionel Messi er að kveðja argentínska landsliðið en til þess að fá að vera vitni að því þurfa Argentínumenn að gera upp sínar meðlagsskuldir. Getty/Michael Steele

Argentínska fótboltalandsliðið er í miðri titilvörn á heimsmeistaramótinu í fótbolta og farsælasta fótboltastjarnan í sögu landsins er þar að kveðja landsliðið. 

Margir Argentínumenn vilja fylgja landsliðinu en til þess að mega horfa á Messi á HM þurfa þeir að passa upp á eitt.

„Ef þeir styðja ekki börnin sín fá þeir ekki aðgang að leikvanginum,“ sagði Jorge Macri, borgarstjóri Buenos Aires.

Þetta sagði Macri þegar hann tilkynnti að Argentína hefði deilt lista með bandarískum yfirvöldum yfir um þrettán þúsund foreldra sem skulda meðlag.

Markmiðið er að koma í veg fyrir að þeir geti sótt leiki á heimsmeistaramótinu 2026.

Nöfnin verða merkt í gegnum Fan ID-kerfið, sem er útvíkkun á „Tribuna Segura“-verkefni Argentínu á alþjóðavettvangi, en það hefur bannað meðlagsskuldurum aðgang að heimaleikjum landsliðsins síðan 2025.

Yfirvöld segja að þeir sem eru á listanum geti samt mætt ef þeir greiða það sem þeir skulda, en þangað til eru skilaboðin skýr: Sjáið fyrst um börnin ykkar.

HM 2026 í fótbolta Argentína

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