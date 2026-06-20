Varði mark Víðis og Sindra en er mættur á HM Sindri Sverrisson skrifar 20. júní 2026 14:01 Joaquin Ketlun er mættur á stærsta svið fótboltans, sem markmannsþjálfari fyrir Paragvæ. Instagram/@joaketlun1 Eftir að hafa spilað fimm ár í neðri deildum á Íslandi er argentínski markvörðurinn Joaquin Ketlun nú mættur á HM í fótbolta til að hjálpa landsliði Paragvæ. Ketlun er í starfliði Paragvæ og hjálpar þar markvörðum liðsins. Orlando Gill hélt einmitt markinu hreinu í 1-0 sigrinum magnaða gegn Tyrklandi í nótt, þar sem Paragvæjar voru manni færri allan seinni hálfleik en lönduðu samt þremur stigum og sendu Tyrkland út af mótinu. View this post on Instagram A post shared by Joaquin Ketlun (@joaketlun1) Ketlun er þrítugur og hefur síðustu ár verið aðalmarkvörður Víðis í Garði, eða frá og með árinu 2022, og meðal anars unnið Fótbolta.net bikarinn með liðinu árið 2023. Áður var hann svo hjá Sindra á Höfn í Hornafirði í eitt ár, sumarið 2021. Ketlun hefur samhliða því að spila sjálfur getið sér gott orð fyrir greiningar fyrir markverði, og deilt efni á samfélagsmiðlum en hann er með yfir 100.000 fylgjendur á Instagram. Þessar greiningar skiluðu sér í því að hann fékk boð um að koma í heimsókn til spænska stórveldisins Real Madrid í fyrra. Ketlun hafði þá fengið skilaboð frá Luis Llopis, markmannsþjálfara Real Madrid, sem vildi ólmur fá hann í heimsókn, eins og Ketlun talaði um í viðtali við Vísi í fyrra. „Hann bauð mér til Madrid. Í fyrstu sagði ég við hann: Þú ert líka velkominn til Íslands. Því ég vissi ekki hvort þetta væri satt eða ekki. En hann bauð mér og það var mjög góð reynsla. Þetta var auðvitað frábær reynsla. Stórir leikmenn, besti markvörður heimsins í dag, og staðurinn er magnaður. Fullt af sundlaugum, fullt af völlum. Þetta er klikkað. Maður varð agndofa við að sjá þetta allt saman,“ sagði Ketlun síðasta sumar um Madridarheimsóknina. Nú hefur annað ævintýri tekið við og hann er mættur með paragvæska landsliðinu á HM þar sem liðið byrjaði á að þola 4-1 skell gegn Bandaríkjunum en vann svo sigurinn frækna í gærkvöld. Paragvæ mætir næst Ástralíu í lokaumferð riðlakeppninnar en þarf sigur til að komast úr 3. sæti og upp fyrir Ástralíu. Stigin þrjú sem liðið fékk í gærkvöld gætu þó mögulega dugað til að koma Paragvæ í 32-liða úrslitin sem eitt af átta bestu liðunum í 3. sæti í riðlunum tólf. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Fyrstur til að fá rautt fyrir að hylja munninn en Tyrkir úr leik á HM Fótbolti Gervigreindar-Maradona hneykslar marga í Argentínu Fótbolti Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Fótbolti Skemmdi búningsklefann í klúbbhúsinu í fyrra en setti met í ár Golf Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Enski boltinn Fyrrum markakóngur Seríu A lést 58 ára gamall Fótbolti Cunha með tvö og Brassar höfðu það náðugt Fótbolti Ætlar að sýna öllum heiminum hvað systir hans heitin sá í honum Fótbolti Fjórar heiðraðar sem spiluðu fyrsta landsleikinn fyrir sjötíu árum Handbolti Marokkómenn skoruðu sigurmarkið eftir 71 sekúndu Fótbolti Fleiri fréttir Varði mark Víðis og Sindra en er mættur á HM Ronaldinho gæti tekið fram skóna 46 ára gamall Tyrkir í sárum: „Biðjum alla tyrknesku þjóðina afsökunar“ Flugu í 22 tíma á rellu án klósetts til að sjá Skota á HM Maður dagsins á HM: „Svikari“ af miklum markvarðaættum Gervigreindar-Maradona hneykslar marga í Argentínu Fyrstur til að fá rautt fyrir að hylja munninn en Tyrkir úr leik á HM Cunha með tvö og Brassar höfðu það náðugt Ætlar að sýna öllum heiminum hvað systir hans heitin sá í honum Zlatan trúir því að Bandaríkin geti orðið heimsmeistari Marokkómenn skoruðu sigurmarkið eftir 71 sekúndu Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Fyrrum markakóngur Seríu A lést 58 ára gamall Skotar og Marokkóar berjast um sæti í 32-liða úrslitum Njarðvíkingar stöðvuðu sigurgöngu Leiknisliðsins Bandaríkjamenn með fullt hús eftir tvo leiki FIFA breytti því hvernig stöðutöflur virka á HM Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Gamla Íslendingafélagið á barmi gjaldþrots Freyr varð dapur: „Fáir en valdamiklir menn sem fannst þetta góð hugmynd“ Hakimi dreginn fyrir dóm: „Aldrei orðið mál ef ég væri ekki frægur“ Miður sín eftir brotið og kom í klefann að biðjast afsökunar Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Sumarmótin: TM mótið í Vestmannaeyjum Maður dagsins á HM: Saknar Hákonar en er markahæstur á mótinu Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Straujaði tökumann á HM sem fékk treyju að gjöf Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn Mexíkóar fyrstir í 32-liða úrslit eftir skelfileg mistök Tár hetjunnar höfðu áhrif og mamma hans fær að koma á HM Sjá meira