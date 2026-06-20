Fótbolti

Varði mark Víðis og Sindra en er mættur á HM

Sindri Sverrisson skrifar
Joaquin Ketlun er mættur á stærsta svið fótboltans, sem markmannsþjálfari fyrir Paragvæ.
Joaquin Ketlun er mættur á stærsta svið fótboltans, sem markmannsþjálfari fyrir Paragvæ. Instagram/@joaketlun1

Eftir að hafa spilað fimm ár í neðri deildum á Íslandi er argentínski markvörðurinn Joaquin Ketlun nú mættur á HM í fótbolta til að hjálpa landsliði Paragvæ.

Ketlun er í starfliði Paragvæ og hjálpar þar markvörðum liðsins. Orlando Gill hélt einmitt markinu hreinu í 1-0 sigrinum magnaða gegn Tyrklandi í nótt, þar sem Paragvæjar voru manni færri allan seinni hálfleik en lönduðu samt þremur stigum og sendu Tyrkland út af mótinu.

Ketlun er þrítugur og hefur síðustu ár verið aðalmarkvörður Víðis í Garði, eða frá og með árinu 2022, og meðal anars unnið Fótbolta.net bikarinn með liðinu árið 2023. Áður var hann svo hjá Sindra á Höfn í Hornafirði í eitt ár, sumarið 2021.

Ketlun hefur samhliða því að spila sjálfur getið sér gott orð fyrir greiningar fyrir markverði, og deilt efni á samfélagsmiðlum en hann er með yfir 100.000 fylgjendur á Instagram.

Þessar greiningar skiluðu sér í því að hann fékk boð um að koma í heimsókn til spænska stórveldisins Real Madrid í fyrra.

Ketlun hafði þá fengið skilaboð frá Luis Llopis, markmannsþjálfara Real Madrid, sem vildi ólmur fá hann í heimsókn, eins og Ketlun talaði um í viðtali við Vísi í fyrra.

„Hann bauð mér til Madrid. Í fyrstu sagði ég við hann: Þú ert líka velkominn til Íslands. Því ég vissi ekki hvort þetta væri satt eða ekki. En hann bauð mér og það var mjög góð reynsla.

Þetta var auðvitað frábær reynsla. Stórir leikmenn, besti markvörður heimsins í dag, og staðurinn er magnaður. Fullt af sundlaugum, fullt af völlum. Þetta er klikkað. Maður varð agndofa við að sjá þetta allt saman,“ sagði Ketlun síðasta sumar um Madridarheimsóknina.

Nú hefur annað ævintýri tekið við og hann er mættur með paragvæska landsliðinu á HM þar sem liðið byrjaði á að þola 4-1 skell gegn Bandaríkjunum en vann svo sigurinn frækna í gærkvöld.

Paragvæ mætir næst Ástralíu í lokaumferð riðlakeppninnar en þarf sigur til að komast úr 3. sæti og upp fyrir Ástralíu. Stigin þrjú sem liðið fékk í gærkvöld gætu þó mögulega dugað til að koma Paragvæ í 32-liða úrslitin sem eitt af átta bestu liðunum í 3. sæti í riðlunum tólf.

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