Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn

Fjölskylda Lionels Messi hefur sent frá sér yfirlýsingu og beðið fólk að sýna nærgætni eftir að ranglega var fullyrt í argentínskum miðli að pabbi Messi væri dáinn.
Í yfirlýsingunni segir að Jorge Messi, pabbi Lionels Messi, glími við „heilsutengt mál“ og sé nú í umsjón lækna en „á batavegi og á réttri leið miðað við ástandið sem hann glímir við“.
Tilkynningin kom eftir að leikkonan Florencia Pena hafði fullyrt það í argentínska miðlinum Luzu TV að Jorge Messi væri fallinn frá.
Nicolás Occhiato, eigandi Luzu TV, brást við þessu með því að reka Pena og alla þá sem komu að þessari falsfrétt. „Mér blöskrar alveg jafnmikið og öllum öðrum,“ sagði Occhiato samkvæmt La Nacion.
Sjálf send Pena frá sér yfirlýsingu á Instagram og sagði:
„Ég bið Messi-fjölskylduna afsökunar á þeirri hræðilegu stund sem ég ímynda mér að hún gangi í gegnum. Ég er afar miður mín yfir því að hafa miðlað þessum sárindum.
Ég verð að taka það fram að mér voru gefnar þessar röngu upplýsingar í miðri beinni útsendingu, þær sagðar staðfestar í gegnum eyrnatól af framleiðsluteymi þáttarins, og ég treysti því.
Engu að síður tek ég ábyrgð á því að vera hluti af þessum mistökum og þess vegna hef ég ákveðið að stíga til hliðar og ljúka þátttöku minni hjá Luzu.
Ég biðst aftur innilega afsökunar, mér urðu á mistök.“
Miklar vangaveltur voru í Argentínu um heilsu Jorge Messi eftir að Lionel Messi felldi tár í fyrsta leik Argentínu á HM, þar sem Messi skoraði þrennu í 3-0 sigri gegn Alsír.
Lionel Messi felldi tárin eftir fyrsta mark sitt í leiknum og sagði eftir leik:
„Af hverju fór ég að gráta? Það snerist um eitthvað allt annað en fótbolta.
Ég gekk í gegnum erfiða daga en ég er þakklátur öllu starfsliðinu og liðsfélögum mínum sem stóðu alltaf þétt við bakið á mér og gáfu mér mikinn styrk til að komast í gegnum þetta.“
Þessi fyrsta HM-þrenna Messi, á hans sjötta heimsmeistaramóti, gerði hann jafnan Miroslav Klose yfir markahæstu menn í sögu HM, með 16 mörk. Hann varð fyrsti maðurinn til að ná að spila á sex heimsmeistaramótum en nú hefur Cristiano Ronaldo náð því líka.
Árangur Messi vekur ekki síður athygli í ljósi þess að í síðasta mánuði var honum skipt af velli í leik með Inter Miami vegna vöðvameiðsla. Hann jafnaði sig í tæka tíð til að geta tekið þátt í síðasta leiknum fyrir HM, vináttulandsleiknum við Ísland, og skoraði þar úr víti sem hann átti stóran þátt í að næla í, strax eftir að hann kom inná sem varamaður í 3-0 sigri.