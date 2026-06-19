Ekkert verður af fyrirhuguðum viðræðum Bandaríkjanna og Írans sem áttu að hefjast í Sviss í dag. Varaforseti Bandaríkjanna er sagður hafa hætt við á flugvellinum eftir að fréttist af árásum Ísraela á Líbanon í nótt.
Formlegar viðræður Bandaríkjanna og Írans, sem eiga að standa næstu sextíu daga, áttu að hefjast í Sviss í dag eftir að forseta beggja landa skrifuðu undir samkomulag í vikunni. Búið var að blása viðhafnarundirritun samkomulagsins af en hún átti einnig að fara fram í Sviss.
Breska blaðið The Guardian segir að J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, og starfslið hans hafi verið mætt út á flugvöll til þess að fljúga til Sviss þegar skyndilega var hætt við ferðina vegna skæranna í Líbanon.
Líbönsk stjórnvöld segja að minnsta kosti átján séu látnir eftir árásir Ísraela á sunnanvert landið sem hófust í gærkvöldi. Ísraelar segja árásirnar svar við endurteknum brotum Hezbollah-samtakanna, bandamanna Írans, á vopnahléi. Hezbollah segjast hafa ráðist að ísraelskum hermönnum sem hafi sótt enn lengra inn í Líbanon í grennd við borgina Nabatieh.
Viðræðufundurinn í Sviss í dag átti að marka upphaf þeirra sextíu daga sem Íranir og Bandaríkjamenn gáfu sér til þess að semja nánar um vopnahlé, opnun Hormússunds, niðurfellingu viðskiptaþvingana og kjarnorkuáætlun Írana.
Íranir líta svo á að samkomulagið við Bandaríkin feli í sér að Ísraelar þurfi að draga herlið sitt til baka frá Suður-Líbanon og virða vopnahlé þar. Ísraelar eru þó ekki aðilar að samkomulaginu og hafa margir háttsettir stjórnmálamenn í landinu verið afar gagnrýnir á ráðahaginn.