Fór úr landi af ótta um öryggi dóttur sinnar

„Áverkarnir verða alltaf,“ segir brotaþoli í Reykholtsmálinu svokallaða. Hann lýsti ofbeldi sem hann á að hafa orðið fyrir í apríl 2024. Töluvert ósamræmi var á milli frásagnar hans og öðru sem lagt hefur verið fyrir dóminn. Hann furðaði sig á spurningum verjanda.
Brotaþoli er karlmaður á sjötugsaldri sem er upprunalega frá Palestínu en er einnig með ríkisfang í Möltu. Hann gengur inn í dómssalinn í fylgd réttargæslumanns síns og túlks.
Tveir lögreglumenn eru mættir til viðbótar við blaðamenn og aðstandendur sem fylgst hafa með málinu frá því á mánudag. Öll sætin í dómssalnum eru því upptekin.
Líkt og hina dagana eru þeir ákærðu ekki mættir og hefðu þeir ekki mátt sitja inni í salnum á meðan brotaþoli gefur skýrslu. Allir þeir ákærðu hafa komið fyrir dómara, Andri Már Mortensen Birgisson neitaði að gefa skýrslu og Ingunn Rut Sigurðardóttir las yfirlýsingu þar sem hún játaði sekt að hluta.
Þá svöruðu Níels Pálmar Benediktsson, Halldór Logi Sigurðsson, Sigurður Gunnar Ásgeirsson og Pétur Már Mortensen Birgisson spurningum sækjenda og verjenda.
Brotaþoli segist hafa verið sofandi þegar Andri, Ingunn, lítill maður og stór maður hafi ruðst inn heima hjá honum og hafið að lemja hann.
Stóri maðurinn, sem hann nafngreinir ekki, hafi haldið honum á meðan Ingunn og Andri hafi lamið hann í líkamann. Ingunn hafi verið með einhvers konar járn á höndunum, sem hann staðfestir seinna að hafi verið hnúajárn.
Þau hafi hent honum í jörðina og sparkað í hann, Ingunn, Andri og svokallaði stóri maðurinn.
„Eftir það settu þau eitthvað í kringum hendurnar og fætur mína og hentu mér í sturtuna,“ segir brotaþoli.
Í ákærunni er Halldóri Loga og Níelsi Pálmari gert að sök að hafa verið með Andra þetta föstudagskvöld. Níels segist hafa verið á svæðinu en ekki tekið þátt í ofbeldinu en Halldór segist aldrei hafa komið upp í Reykholt.
Hann hafi verið látinn vera í sturtunni alveg fram á mánudag, án þess að fara neitt út. Við fyrstu barsmíðarnar hafi hann orðið hálfmeðvitundarlaus.
Brotaþolinn lýsir því að á laugardeginum hafi Pétur, Andri og Ingunn verið á svæðinu, setið á rúminu hans og verið í tölvunni. Hann vissi þó ekki hvað þau væru að gera en hafi ítrekað spurt hann um rafræn skilríki.
Sigurður Gunnar, pabbi Ingunnar og leigusali brotaþola til fjögurra ára, hefði komið og farið þessa helgi.
„Hann sagði mér; við ætlum að setja þig í bát og senda þig til Grænlands. Ég vissi ekki eða man ekki hvort það var laugardagur eða sunnudagur,“ segir brotaþoli.
Sigurður Gunnar neitaði fyrir dómara að hann hefði átt í einhverjum hótunum og hefði einungis komið tvisvar inn í íbúðina yfir helgina.
Á mánudeginum hefði Sigurður sagt brotaþola að þau ætluðu að senda hann til Möltu.
„Eftir það sagði Siggi: ef þú ferð ekki til Möltu þá munum við senda þennan stóra mann og hótaði hann dóttur minni,“ sagði brotaþoli.
Hann hafi verið sendur í sturtu á mánudeginum en ekki viljað gera það fyrir framan Ingunni. Pétur hafi því staðið við hurðina á meðan. Þegar hann var búinn hafi Ingunn komið inn og farðað hann.
Hann hafi farið með Ingunni, Pétri og Andra í bíl til Reykjavíkur, þau fyrst stoppað í verslun Símans þar sem hann hafi undirritað eitthvert skjal og síðan að íbúð sem hann taldi vera heimili Andra en var ekki viss.
Þá sagði brotaþoli að hann hefði verið í bíl með Ingunni og Pétri þar til að Andri hefði snúið aftur og þau þá farið upp á Keflavíkurflugvöll.
Þar hafi allavega Andri fylgt honum að öryggisleitinni á flugvellinum og hann síðan flogið til Frakklands og þaðan til Möltu.
„Ég tók leigubíl, gaf honum heimilisfang, fór inn og spurði dóttur mína og missti þá meðvitund. Þá fór ég á spítala.“
Aðspurður af verjanda Andra Más sagðist hann ekki hafa borðað en drukkið vatn. Hann hafi ekki talað við neinn í þær um tvær klukkustundir sem hann var á flugvellinum í París.
Þegar hann kom loks til Möltu og fór á spítala reyndist hann vera rifbeinsbrotinn og þurfti að fara í aðgerð á kjálka. Hann finni enn til í kjálkanum.
Fingur hans hafi verið brotinn. Þegar hann svarar spurningum um fingurinn heldur hann um baugfingur á vinstri hendi.
„Þau gerðu það,“ svaraði hann aðspurður af hverju fingurinn var brotinn.
„Lögreglan spurði mig hvernig mér liði í puttanum og ég sagði að ég held að það sé Andri sem gerði þetta, sem tók í puttann til að binda hendurnar mínar.“
Málið hefur virst varða leiguskuld sem Sigurður taldi brotaþola hafa skuldað sér. Aðspurður af verjanda Sigurðar hvort hann hafi rætt við Sigurð eða skuldað honum leigu þvertekur brotaþoli fyrir það.
„Hvers konar spurningar eru þetta?“ spyr hann.
Brotaþoli staðfestir að hann hafi greitt fimmtíu þúsund krónur í leigu þá mánuði sem hann bjó í íbúðinni. Hins vegar er þinglýstur leigusamningur upp á 75 þúsund krónur.
Brotaþoli segir að Sigurður hafi viljað hafa samninginn svona svo brotaþoli gæti sótt um húsaleigubætur. Þær bætur fékk hann einu sinni greiddar og segist hafa lagt inn á Sigurð. Hins vegar hafi honum verið gert að endurgreiða bæturnar þar sem hann var það tekjuhár.
Talsvert ósamræmi er í frásögn brotaþola og því sem ákærðu sögðu annars vegar og hvað gögnin hafa sýnt fram á hins vegar.
Sem dæmi segir brotaþoli að Ingunn hafi komið með fyrsta föstudagskvöldið þegar ruðst var inn á heimili hans. Hins vegar hafa aðrir sagt að einungis þrír hafi verið á staðnum og hljómar af símtölum á milli Andra og Ingunnar að hún hafi ekki verið viðstödd fyrsta kvöldið
Sömuleiðis segir brotaþoli að hann hafi einu sinni áður hitt Andra en það hafi verið viku eða tveimur fyrir umrædda helgi, í apríl 2024. Þá hafi þeir einungis heilsast en aldrei rætt meinta leiguskuld.
Símtöl Andra voru spiluð fyrir dómara á mánudag og þar má heyra rödd brotaþola þar sem Andri og Sigurður tala saman. Einnig var sýnt myndband sem ungur strákur tók þar sem Andri og brotaþoli heyrast tala saman í háum rómi.
„Ég mun borga, ekki hafa áhyggjur, ég mun borga,“ heyrist að því virðist brotaþoli segja á upptökunni.
Eftir spilunina segir brotaþoli að rifjast hafi upp fyrir honum atburðurinn. Hins vegar hafi hann ekki skuldað leigu heldur borgað í seðlum nokkrum sinnum.
„Af því að ég man, ég sagði við Sigga að eitt skiptið sem ég fór með leigu tók konan hans við henni, eitt skipti gaf ég honum seðla og þá sagði Siggi okei, allt í lagi, ef þú ert með kvittun þá er það í lagi,“ sagði brotaþoli við dómara.
Brotaþoli telur einnig að þegar þau komu til Reykjavíkur á mánudeginum að þau hafi beðið fyrir utan íbúð Andra á meðan hann var þar inni.
Við skýrslutöku í gær sagði Pétur hins vegar að þau hefðu keyrt um bæði Hafnarfjörð og Kópavog á þessum tíma. Brotaþoli og Pétur hefðu einnig farið út úr bílnum, hann til að reykja og Pétur til að veipa.
„Þetta er svo erfitt, í hvert skipti sem ég rifja þetta upp ég bara.. það er ekki gott að rifja þetta upp eða muna,“ sagði brotaþoli.
Í hvert skipti sem hann komi nærri Reykholti rifjist allt upp og sé málið honum mjög hugleikið. Hann hafi leitað sér sálfræðihjálpar og nú hjálpi fólkið í kringum hann honum.
„Áverkinn verður alltaf.“