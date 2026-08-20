Hver er „mennski prentari“ Trumps? „Þú ert það eina sem skiptir mig máli“

Einn af nánustu ráðgjöfum Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, er í sviðsljósinu eftir að öldungadeildarþingmaður Demókrataflokksins nefndi hana á nafn í ræðu. Lengi hafa verið uppi spurningar um samband hennar og forsetans en hún fylgir honum hvert sem hann fer, hún sendir öðrum þjóðarleiðtogum skilaboð fyrir hans hönd, skrifar færslur á samfélagsmiðlum fyrir hann og stýrir að einhverju leyti hverjir hafa aðgang að forsetanum.
Fáir, ef einhverjir, verja meiri tíma með Trump en hin 35 ára gamla Natalie Harp. Skrifborð hennar er rétt fyrir utan skrifstofu forsetans. Hún situr fundi með forsetanum og ferðast með honum um heiminn allan.
Hún er einnig sögð ganga um með prentara sem hún notar til að prenta út upplýsingar sem hún telur að eigi erindi við forsetann og sýnir honum. Þetta hefur leitt til þess að innan Hvíta hússins er hún gjarnan kölluð „mennski prentari“ Trumps.
Þá er Harp þekkt fyrir að skilja eftir persónuleg bréf til Trumps fyrir hann að finna í Hvíta húsinu. Í eitt bréfið hafði hún skrifað:
„Þú ert það eina sem skiptir mig máli.“
Í öðru bað hún Trump afsökunar á því að hún hefði litið skömmustulega út þegar hún hljóp á eftir golfbíl hans á golfvelli í Skotlandi.
„Ég vil að allt sé ávallt gott á milli okkar,“ skrifaði hún í bréfið og baðst afsökunar á því að hafa verið annars hugar þá vikuna. Hún hefði gleymt að borða og lítið sofið.
Bréfið endaði á:
„Af öllu mínu hjarta, Natalie.“
CNN sagði frá því að í október 2023, þegar Donald Trump átti að mæta í dómsal í New York, hafi ekki verið pláss fyrir Harp í bílalest forsetans verðandi. Eftir hávært rifrildi þar sem Harp staðhæfði að Trump hefði persónulega beðið hana um að vera í dómsalnum kom hún sér fyrir í skotti eins bílsins.
Embættismenn segja í samtali við blaðamenn Wall Street Journal að hún hafi ekki tekið einn frídag frá því Trump settist aftur að í Hvíta húsinu. Því hefur jafnvel verið haldið fram að þau eigi í ástarsambandi en það þvertaka talsmenn Trumps fyrir.
Fyrr á þessu birti Harp myndband á samfélagsmiðlasíðu Trumps, sem innihélt meðal annars myndefni sem sýndi Barack og Michelle Obama sem apa. Að líkja þeldökku fólki við apa er algengt tungutak og myndmál rasista.
Það var í tveimur færslum en þeim var eytt eftir mikla gagnrýni og meðal annars frá Repúblikönum.
Sjá einnig: Obama um apamyndbandið - Ákveðin „trúðasýning“ og skortur á sómakennd
Harp var kennt um myndbandið innan Hvíta hússins en sumir heimildarmenn WSJ segja það hafa verið ósanngjarnt, þar sem ekkert sé birt á miðlum Trumps án þess að hann samþykki það.
Harp hefur verið milli tannanna á fólki vestanhafs um nokkuð skeið en hún hefur fengið mun meiri athygli í þessari viku, eftir að Jon Ossoff, öldungadeildarþingmaður Demókrataflokksins frá Georgíu, talaði um hana og Trump á fundi.
„Hann vill ekki vinna vinnuna. Hann vill byggja veislusalinn sinn og ferðast með Natalie á, að virðist, varnarlausu fljúgandi höllinni sem fékkst gefins frá emír Katar.“
Myndbönd af þessum ummælum fóru hratt um internetið en viðbrögðin úr röðum Trump-liða voru einnig mikil.
Sjá má þessi tilteknu ummæli í lok myndbandsins hér að neðan.
Ossoff: Aboard the USS Abraham Lincoln, they've now been at sea for 240-plus days without a port call. It’s a Navy record. And still they serve with excellence. God bless the sailors, Marines, aviators, and all aboard the United States Ship Abraham Lincoln.See, they don't… pic.twitter.com/N8AOLFHdzj— Team Ossoff (@TeamOssoff) August 17, 2026
Ossoff: Aboard the USS Abraham Lincoln, they've now been at sea for 240-plus days without a port call. It’s a Navy record. And still they serve with excellence. God bless the sailors, Marines, aviators, and all aboard the United States Ship Abraham Lincoln.See, they don't… pic.twitter.com/N8AOLFHdzj
Í ummælum sínum var Ossoff meðal annars að vísa til þess að þegar Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, laumaði sér úr gömlu forsetaflugvélinni í veitingavagni og kom sér fyrir í einkaflugvél sem hann notaði til að ferðast frá Tyrklandi til Bretlands, vegna meintrar ógnar frá Íran, fengu örfáir að fara með honum. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, fékk að fara með en einnig Natalie Harp.
Þá var Ossoff einnig að vísa til óvinsæls veislusals Trumps sem forsetinn vill ólmur reisa við Hvíta húsið.
Sjá einnig: Biður hæstarétt um grænt ljós á veislusalinn
Ossoff nefndi ekki sögusagnir um ástarsamband en þrátt fyrir það hafa Trump-liðar sakað hann um það og karlrembu í garð Harp.
Þegar fréttakona spurði Trump út í ummæli Ossoffs og bað um viðbrögð fór Trump þess í stað að tala um annað.
„Ossof sagði að þú vildir frekar ferðast með Natalie og reisa veislusalinn en að sinna starfi forseta. Hver eru viðbrögð þín við því,“ spurði Kristen Holmes Trump.
Hann spurði hver hefði sagt þetta og kallaði Ossoff svo Pee Wee Herman áður en hann fór að tala um veislusalinn.
Strax í kjölfarið var ein af samfélagsmiðlasíðum Hvíta hússins notuð til að ráðast á fréttakonuna á mjög persónulegan máta. Í tveimur færslum var Kristen Holmes sögð hafa sýnt gífurlega vanvirðingu og sagt að hún hefði smánað blaðamannastéttina. Þá var spurningin sögð „viðurstyggileg og ómannúðleg“.
„Einhvern daginn munu börn þín rekast á þessa viðurstyggilegu og ómannúðlegu spurningu. Þeim mun verða óglatt og þau munu skammast sín vegna þess að foreldri þeirra sé svo tilfinningalaust og hefnigjarnt. Það er mikið áhyggjuefni,“ stóð í umræddri færslu.
.@KristenhCNN: Someday, your children will come across your disgusting and inhumane question. They will be sickened and embarrassed to have a parent be so callous and vindictive. It’s quite troubling. https://t.co/EWgPy7mXQP— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 17, 2026
.@KristenhCNN: Someday, your children will come across your disgusting and inhumane question. They will be sickened and embarrassed to have a parent be so callous and vindictive. It’s quite troubling. https://t.co/EWgPy7mXQP
Fleiri á hægri væng stjórnmála vestanhafs hafa segið á svipaða strengi.
Samkvæmt frétt Wall Street Journal ólst Harp upp á kristnu heimili í Kaliforníu. Fyrir um áratug greindist hún með alvarlegt krabbamein en hún hefur sagt að lög sem Trump skrifaði undir árið 2018 og heimila dauðvona fólki að reyna tilraunalyf, hafi bjargað lífi hennar.
Harp hefur sagt að með því að skrifa undir lögin hafi Trump bjargað lífi hennar.
Þetta sagði hún í viðtali við Fox News árið 2019 en þá mun Trump hafa orðið fyrst var við hana.
Árið 2020 var henni boðið, af Trump, að taka til máls á ársfundi Repúblikana og segja frá reynslu sinni og tók hún síðar þátt í kosningabaráttu Trumps. Hún er sögð sannfærð um að umfangsmikið kosningasvindl hafi kostað Trump sigurinn gegn Joe Biden.
Í kjölfarið hóf hún störf hjá One America News Network, sem er hægri sinnaður fjölmiðill vestanhafs, og stýrði hún sjónvarpsþætti þar frá 2020 til 2022. Í þættinum fjallaði hún ítrekað um hið meinta kosningasvindl, sem átti sér ekki stað.
Þá hætti hún í sjónvarpi til að vinna fyrir Trump, sem aðstoðarkona hans.
Það var um það leyti sem hún byrjaði að fylgja Trump eftir með prentara. Hún átti það til á golfvellinum í Mar-a-Lago í Flórída að hafa hann á golfbílnum og prenta út greinar sem hún vildi að Trump skoðaði.
Heimildarmenn WSJ og annarra miðla vestanhafs segja að Trump líti á Harp nánast sem fjölskyldumeðlim sinn. Eitt sinn sagði forsetinn að hún væri eina manneskjan sem þætti raunverulega vænt um hann.
Í bókinni Regime Change, eftir tvo blaðamenn New York Times, segir að Trump hafi sagt við fólk að Harp sé sú eina sem elski sig eins mikið og eiginkona hans og börn. Hann hefur einnig sagt að hún muni aldrei yfirgefa hann.
Harp ber tvo titla í Hvíta húsinu sem báðir snúast um að hún sé aðstoðarkona forsetans. Þá er hún með um 150 þúsund dali í laun á ári, sem samsvarar rúmum átján milljónum króna.