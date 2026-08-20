Rannsóknir benda til þess að ný meðferð við sortuæxlum dragi verulega úr líkunum á því að meinið snúi aftur eða dreifi sér. Tilkynnt var um niðurstöðurnar í gær en engar tölulegar upplýsingar fylgdu. Þrátt fyrir það hafa hlutabréf í lyfjafyrirtækinu Moderna hækkað um 170 prósent í kjölfarið.
Moderna, sem komst í heimsfréttirnar í tengslum við bóluefni fyrirtækisins gegn Covid-19, hefur þróað nýtt mRNA bóluefni gegn sortuæxlum. Bóluefnið er gefið samhliða meðferð með krabbameinslyfinu Keytruda frá Merck en samkvæmt tilkynningu fyrirtækjanna voru minni líkur á endurkomu og dreifingu meinsins hjá þeim sem fengu bæði bóluefnið og Keytruda en hjá þeim sem fengu aðeins Keytruda.
Um 1.100 manns tóku þátt í rannsókninni, sem er á lokastigum, en eins og fyrr segir þá fylgdu engar frekari tölulegar upplýsingar tilkynningunni í gær. Ítarlegar niðurstöður verða kynntar á alþjóðlegri ráðstefnu.
Umrætt bóluefni, intismeran, er búið til með því að greina erfðamengi viðkomandi krabbameinsæxlis til að bera kennsl á svokallaða „nýmótefnavaka“ (e. neoantigens), sem „kenna“ ónæmiskerfinu að ráðast gegn krabbameinsfrumunum.
Ferlið við að búa til persónusniðið bóluefnið tekur um það bil sex vikur.
Sérfræðingara hafa tekið niðurstöðunum fagnandi og segja ánægjulegt að þær vonir sem menn höfðu bundið við bóluefni gegn krabbameinum séu að rætast. Unnið er að rannsóknum á gagnsemi bóluefna gegn fleiri krabbameinum, til að mynda í lungum og nýrum.
Á árunum 2020 til 2024 greindust 58 einstaklingar árlega með sortuæxli á Íslandi, að meðaltali; 31 kona og 27 karlar. Meðalfjöldi látinna var ellefu. Meðalaldur við greiningu var 52 ár hjá konum og 60 ár hjá körlum.