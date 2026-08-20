Stjórnvöld á Bretlandseyjum hafa gefið út upplýsingabækling sem hælisleitendur munu fá afhentan, þar sem þeir eru meðal annars upplýstir um það að heimilisofbeldi og nauðganir séu bannaðar.
Bæklingurinn er rafrænn og telur níu blaðsíður. Þar segir að hælisleitendur ættu að kynna sér löggjöfina á Bretlandseyjum til að forðast það að lenda í vandræðum og eiga á hættu að verða sviptir stuðningi og fá umsókn sinni hafnað.
Einn kafli bæklingsins fjallar um jafnrétti kynjanna en þar segir meðal annars að konur þarfnist ekki leyfis frá eiginmanni, föður eða bróður til að stunda nám, vinnu eða ferðast.
Á öðrum stað segir að það sé ólöglegt að beita maka eða aðra fjölskyldumeðlimi hótunum og ofbeldi og að báðir aðilar þurfi að segja „já“ við kynlífi. „Þetta er kallað samþykki,“ segir í bæklingnum.
Þá er enn fremur tekið fram að það sé ólöglegt að áreita fólk á almannafæri og taka myndir eða myndskeið af þeim án samþykkis.
Bæklingurinn hefur verið gagnrýndur af baráttusamtökum, sem segja það kynda undir fordóma að gefa það til kynna á ákveðinn hópur, í þessu tilviki karlkyns hælisleitendur, þarfnist sérstakra leiðbeininga um það hvernig á að hegða sér.
Chris Philips, innanríkisráðherra í skuggaríkisstjórn Íhaldsmanna, segir hins vegar að í stað þess að freista þess að „þjálfa“ unga karlkyns hælisleitendur í því hvernig koma á fram við konur, færi betur á því að vísa þeim úr landi.
Samkvæmt BBC hefur tæplega 10.000 erlendum ríkisborgurum sem hlotið hafa dóm verið vísað úr landi frá því að gengið var til kosninga árið 2024, töluvert fleiri en áður.