Ungur belgískur bílasali var gerður að prinsi við formlega athöfn fyrr á þessu ári eftir að Lárens prins gekkst við að vera faðir hans. Bílasalinn fær þó hvorki laun frá konungsfjölskyldunni né verður hann hluti af erfðaröð hennar.
Clément Vandenkerckove, 26 ára gamall bílasali, er lausaleiksbarn Lárens prins og Wendy van Wanten, belgískrar söngkonu sem prinsinn átti vingott við rétt fyrir aldamót, nokkrum árum áður en hann giftist Klöru prinsessu árið 2003.
Vandenkerckhove var tekinn inn í konungsfjölskylduna við athöfn fyrir hálfu ári en það var ekki fyrr en nú sem fréttir af því spurðust út, að sögn breska ríkisútvarpsins.
Lárens prins gekkst undir faðernispróf eftir að Vanderkerchove hafði samband við hann fyrir um sex árum. Uppruni Vanderkerckhove var viðfangsefni heimildarmyndar í fyrra. Þar sagði hann frá því hvernig hann hefði kynnst föður sínum.
Eplið fellur ekki langt frá eikinni í belgísku konungsfjölskyldunni því Albert annar, faðir Lárens, viðurkenndi árið 2020 að hann hefði eignast laundóttur. Hann afsalaði sér konungsembætti árið 2013 vegna hneykslismáls í kringum faðernismálið.