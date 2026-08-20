Dóttir brotaþola og barnsmóðir hans báru vitni í Reykholtsmálinu í dag. Barnsmóðirin lýsir því hvernig andlit hans var skakkt og fölt.
Báðar báru þær vitni í gegnum fjarfundarbúnað og með aðstoð túlks. Að sögn brotaþola tók hann leigubíl af flugvellinum á Möltu. Það staðfestir dóttirin sem fann kvittun fyrir leigubílnum í jakkavasa föður síns.
„Ég var sofandi og þegar ég heyrði í dyrabjöllunni kíkti ég út um gluggann,“ segir barnsmóðir hans.
Hún hafi hleypt honum inn í íbúðina og hringt í dóttur sína. Þegar dótturina bar að garði hafi hún algjörlega tekið við aðstæðunum.
„Hann var mjög fölur og andlitið á honum var skakkt og mjög grannt,“ segir barnsmóðirin og bætir við að kjálkinn hans hafi ekki verið á réttum stað.
Dóttir mannsins hringdi á sjúkrabíl og fór með honum þangað. Hún segir hann hafa verið blóðugan og marinn.
„Hann var allan tímann mjög hræddur,“ segir dóttirin.
„Hann var ólíkur sér og ólíkur öllum manneskjum, hann var mjög sljór og veikburða.“
Yfirmaður brotaþola hafi haft samband við hana nokkrum dögum áður og hún gefið leyfi fyrir því að hann myndi leita til lögreglu vegna hvarfs föður síns.