Ísraelsher hefur í fyrsta sinn viðurkennt að hafa hafið skotárás á bíl sem í var fimm ára gömul palestínsk stúlka, Hind Rajab, sem lést seinna úr sárum sínum á Gasa árið 2024. Ísarelsher greindi frá því í dag að hefja ætti rannsókn á atvikinu.
Hind var í bíl ásamt fjölskyldu sinni þegar Ísraelsher hóf skotárás á bílinn. Fjölskyldan lést í árásinni en Rajab lifði árásina af og komst í samband við hjálparsamtökin Rauða hálfmánann til að fá aðstoð.
Símtalið stóð yfir í margar klukkustundir og þremur klukkustundum síðar var sjúkrabíll sendur til þess að sækja Rajab í samráði við Ísraelsher. Hann varð fyrir sprengjuárás og Rajab og tveir sjúkraflutningamenn létust.
Rauði hálfmáninn í Palestínu hafi síðar staðfest að sjúkrabíllinn hafi verið sprengdur af ísraelskum hersveitum og sagt hernámsliðið beina árásum sínum vísvitandi að bíl á vegum Rauða hálfmánans.
Í yfirlýsingu Ísraelshers frá því í dag er greint frá því að hefja eigi rannsókn á andláti Hind, fjölskyldu hennar og heilbrigðisstarfsmannanna, segir í umfjöllun BBC.
„Vegna meintra mistaka í samræmingu á ferðum sjúkrabíls Rauða hálfmánans í Palestínu hefur verið ákveðið að hefja sakamálarannsókn á atvikinu á vegum rannsóknardeildar herlögreglunnar,“ segir í yfirlýsingunni.
Ísraelsher neitaði ítrekað að hermenn hefðu verið á svæðinu þegar atvikið átti sér stað en fljótlega litu dagsins ljós gögn sem bentu til þess að svo hefði verið, segir í umfjöllun Guardian.
Andlát Hind var fordæmt á alþjóðavettvangi og vakti mikla reiði eftir að upptaka af henni að tala við sjúkraflutningamenn Rauða hálfmánans í Palestínu fór í dreifingu um heim allan. Kvikmynd um atvikið, The Voice of Hind Rajab, var tilnefnd til Óskarsverðlaunanna í flokknum Besta erlenda kvikmyndin.
Auk rannsóknarinnar á Hind, fjölskyldu hennar og sjúkraflutningamönnunum, sagði Ísraelsher einnig að dráp 15 Palestínumanna yrði rannsakað, eftir að Ísraelsher skaut sjúkrabíla, slökkviliðsbíl og ökutæki merk Sameinuðu þjóðunum í Rafah á suðurhluta Gasa í mars 2025.
„Að lokinni yfirferð niðurstaðna, þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að skothríðin sem átti sér stað í atvikinu veki rökstuddan grun um refsiverða háttsemi, hefur verið ákveðið að hefja rannsókn á atvikinu,“ sagði í yfirlýsingu Ísraelshers.
Þetta er í fyrsta sinn sem ítarleg skýrsla Ísraelshers um meinta stríðsglæpi er birt frá upphafi Gasa-stríðsins, segir í umfjöllun BBC.
Ísraelsher sé undir þrýstingi að sýna fram á innri rannsóknir til að reyna að koma í veg fyrir alþjóðlegar málsóknir, einkum frá Alþjóðasakamáladómstólnum.
Ísraelsk mannréttindasamtök, á borð við Yesh Din, segja að rannsóknir á hermönnum innan Ísraelshers leiði sjaldan til sakfellingar og fáar ákærur séu gefnar út miðað við fjölda kvartana á hendur hermönnum. Í þeim fáu tilvikum sem hermenn séu sakfelldir endurspegli refsingin sjaldnast alvarleika brotanna.