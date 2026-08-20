Ragnar Þór Jóhannsson, faðir úr Vestmannaeyjum, var tilkynntur til barnaverndar eftir að hann tók son sinn á veiðar og deildi af þeim mynd þar sem sonur hans, Liam, hélt í byssuna. Sonur hans meðhöndlaði ekki vopnið á neinn hátt og voru vopnin óhlaðin í myndatökunni að sögn Ragnars.
„Það er margt slæmt í þessum heimi, en ekki að vera úti í náttúrunni með pabba sínum í veiði, þó að barnið sjálft sé ekki að veiða að skjóta, má það vera með og upplifa ákveðna hluti í þessu ferli. Þetta er samverustund fyrir okkur,“ segir Ragnar Þór í samtali við fréttastofu.
Samkvæmt vopnalögum veitir lögreglustjóri skotvopnaleyfi og er meðal skilyrða að vera tuttugu ára gamall og með sjálfræði. Enginn má eiga eða nota skotvopn, nauðsynlega íhluti og skotfæri nema hafa til þess tilskilin leyfi eða heimildir. Samkvæmt lögum mega börn ekki nota skotvopn nema undir eftirliti fullorðinna leiðbeinenda eða þjálfara, á löglegum skotsvæðum og innan viðurkenndra skotfélaga. Fjallað er um lágmarksaldur til að nota tegundir skotvopna til íþróttaiðkunar í reglugerð.
Ragnar fjallaði um málið í færslu á Facebook-síðu sinni í gær þar sem hann deildi umræddri mynd af sér og syni sínum, Liam, við veiði í Elliðaey.
„Ég á ekki til orð yfir hvað mér finnst þetta orðið galið. Ég var tilkynntur til barnaverndar vegna myndar af mér og syni mínum úti í Elliðaey við veiðar. Þar stilltum við okkur upp fyrir mynd á meðan við erum í göngu um eyjuna og við erum með byssu. Já, ég fer með son minn á veiðar. Og já, ég geri það með stolti,“ segir hann í færslunni en Ragnar var til viðtals um málið í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
Ragnar segir ekkert ólöglegt við myndina og að hann hafi ekkert gert rangt af sér. Hann viti ekki hver hafi tilkynnt en viti að tilkynningarnar voru tvær.
„Ég þarf ekkert að vita það,“ segir Ragnar um það hver tilkynnti. Hann á ekki von á því að nokkuð verði gert við tilkynninguna en vegna þess að ekki sé um brot á vopnalögum að ræða.
Hann segir forræðishyggjuna í samfélaginu orðna „alveg galna“. Hann segist hafa farið sjálfur á veiðar fyrst eins árs og hann taki öll börn sín með sér á veiðar. Liam hafi verið 22 mánaða þegar hann fór fyrst með honum og sé átta ára í dag. Yngri dætur sínar hafi hann einnig tekið með á veiðar.
„Maturinn kemur ekki tilbúinn í kjötborðinu í Hagkaup,“ segir Ragnar og að hann vilji kenna börnunum sínum um uppruna matarins og að það þurfi að hafa fyrir honum.
Ragnar segir fólk stundum hneykslast á honum og uppeldi hans en hann sé alinn upp með sama hætti. Ragnar telur samfélagið skipta sér of mikið af hlutum sem það eigi ekki að skipta sér af. Hann segir tilkynningarnar hafa borist sama dag og myndin birtist fyrst, 6. ágúst, og svo aftur nokkrum dögum síðar. Konan hans hafi fengið símtal um tilkynninguna og þau boðuð í viðtal.
„Ég hef ekkert út á barnavernd að setja,“ segir Ragnar og að hann hafi eingöngu fengið góð viðbrögð hjá þeim. Þau vildu skýringar á myndinni en honum hafi ekki þótt neitt óeðlilegt við myndina.
Hann segir það samt sem áður óþægilega tilfinningu að vera á skrá hjá barnavernd og konunni hans þyki það líka.
Ragnar segist eiga svipaðar myndir af sér með afa sínum og föður og að honum hafi þótt þetta falleg mynd af þeim feðgum.
„Það besta sem ég fékk úr fundinum var að ég gerði ekkert af mér,“ segir Ragnar um fundinn með barnavernd og að hann hafi fengið það staðfest á fundinum að hann hafi ekki brotið á vopnalögum með þessum hætti.
Ragnar telur að fólk eigi að líta í eigin barm áður en það tilkynnir fólk til barnaverndar. Það séu alvarlegri hlutir til að skoða en faðir að veiða með barninu sínu. Hann segir viðbrögð við málinu hafa verið mikil og fjöldi veiðimanna í Vestmannaeyjum hafi birt mynd við færsluna af sér með börnum sínum við hvers kyns veiðar. Færsluna er hægt að sjá að neðan.
Þar segir Ragnar einnig að hans markmið sé að ala upp sterkan strák sem kunni að bjarga sér og þola mótlæti.
„Ef þú hefur raunverulegar áhyggjur af því hvernig ég ala upp son minn, talaðu þá við mig. Ég get staðið fyrir framan hvern sem er og útskýrt nákvæmlega hvað ég er að kenna honum og hvers vegna. En ég ætla ekki að skammast mín fyrir það. Ég ætla að halda áfram að ala upp sterkan, góðan og ábyrgan strák sem kann að bjarga sér í þessum heimi. Og fyrir það biðst ég nákvæmlega engrar afsökunar,“ segir hann í færslunni.