Lögreglan innsiglaði húsnæði í Grímsnesi á mánudag en það var í sameiginlegum aðgerðum Skattsins, Alþýðusambands Íslands (ASÍ) og heilbrigðiseftirlitsins. Samkvæmt heimildum fréttastofu snúa aðgerðirnar að gistingu sem athafnamaðurinn Sverrir Einar Eiríksson rekur á svæðinu en hann hefur áður verið ákærður fyrir meiri háttar skattalagabrot.
Íris Edda Heimisdóttir, aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á Suðurlandi, staðfestir í samtali við blaðamann að aðgerðirnar á mánudag hafi gengið vel en hún greindi einnig frá því að eitt húsnæði sé enn innsiglað og rannsókn á málinu sé ekki lokið.
Athafnamaðurinn Sverrir Einar Eiríksson á og rekur farfuglaheimilið Ljósafosskóli Hostel og lúxusgistinguna Golden Circle Dome en samkvæmt heimildum fréttastofu var ráðist í umfangsmiklar aðgerðir á báðum stöðum síðasta mánudag, þann 17. ágúst.
Starfsfólk hafi verið flutt á brott og gestir sem áttu bókaða gistingu komið að læstum dyrum dagana á eftir. Haft var samband við Sverri sem hefur ekki viljað tjá sig um málið að svo stöddu.
Íris gat ekki greint frá því að hverra beiðni var ráðist í aðgerðirnar, einungis að þær hafi verið samstarf skattsins, ASÍ, heilbrigðiseftirlitsins og lögreglunnar sem sé kölluð til þegar um grun um lögbrot sé að ræða.
Aðgerðirnar hafi verið vinnustaðaeftirlit sem hún gat staðfest að hefði gengið vel. Vinnan sé umfangsmikil og það sé ekki hægt að staðfesta fleira í bili.
Í skriflegu svari sagði Saga Kjartansdóttir, lögfræðingur hjá vinnueftirliti ASÍ, lokunina ekki hafa verið að beiðni sambandsins.
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Sverrir hefur stundað ýmis konar viðskipti í rúman aldafjórðung en hann hefur meðal annars komið að kaupum á gulli og demöntum, stundað lánastarfsemi, veitinga- og gistihúsarekstur, starfsmannaleigu og fleira.
Í nóvember 2025 var greint frá því að hann hafi verið ákærður fyrir meiri háttar skattalagabrot með því að hafa, sem stjórnandi fjögurra félaga, ekki staðið skil á alls 59,7 milljónum króna í opinber gjöld.
Sverrir Einar Eiríksson, eigandi Nýju vínbúðarinnar sem komið hefur að alls kyns athyglisverðum rekstri undanfarin ár, hefur verið ákærður af héraðssaksóknara fyrir skattsvik og peningaþvætti í rekstri þriggja einkahlutafélaga sem öll hafa orðið gjaldþrota og verið afskráð. Málið verður þingfest í mars.
Sverri Einari Eiríkssyni hefur verið gert að greiða fimm hundruð þúsund króna sekt úr eigin vasa vegna notkunar B Reykjavík ehf. á vörumerkinu b5. Félagið sjálft þurfti að greiða hálfa milljón vegna noktunnarinnar en vörumerkið er í eigu KG ehf.
Sverrir Einar Eiríksson, eigandi skemmtistaðanna B5 og Exit og áfengisverslunarinnar Nýju vínbúðarinnar, segir rekstur B5 hafa verið þungan í kjölfar afskipta lögreglu af staðnum. Inngrip Ríkisskattstjóra sé því eðlilegt hvað B5 varðar, en ekki hvað varðar Exit og Nýju vínbúðina.