Donald Trump virðist hafa ákveðið að breyta um taktík til að neyða stjórnvöld í Íran að samningaborðinu. Til viðbótar við stöðugar árásir stendur nú til að einangra landið efnahagslega og hefur Bandaríkjaforseti hótað hverjum þeim sem eiga í viðskiptum við Íran alvarlegum afleiðingum.
Trump sagði á Truth Social að um væri að ræða umfangsmestu efnahagsaðgerðir sögunnar gegn nokkru landi.
„Hvaða ríki sem heimilar fjármálastofnunum sínum, fyrirtækjum, flugvöllum eða opinberum stofnunum að veita Írönum nokkra aðstoð mun sjálft sæta gríðarlegum efnahagslegum afleiðingum,“ sagði forsetinn.
Aðgerðirnar voru ekki útskýrðar frekar, né heldur greint frá því hvort og þá hvaða ríki hefðu mögulega gerst sek um að aðstoða Íran.
Bandaríkjastjórn, sem hefur leitað allra leiða til að binda enda á átökin, hefur þegar gripið til efnahagslegra þvingana gegn Íran, til viðbótar við refsiaðgerðir gegn landinu sem hafa verið í gildi um langt skeið.
Ráðamönnum í Íran hefur hins vegar tekist að aðlagast efnahagslegum þvingunaraðgerðum, sem hefur reynst þeim auðveldara en öðrum þar sem hagsmunir almennings eru ekki efst á forgangslistanum.
Stríð Bandaríkjamanna og Ísraelsmanna gegn Íran hefur reynst fyrrnefndu dýrkeypt; það hefur kostað milljarða, gengið á vopnabirgðir og þá er það afar óvinsælt heima fyrir.
Íranir hafa reynst erfiðari viðfangs en stjórnvöld vestanhafs áttu nokkurn tímann von á og uggur meðal Repúblikana um að stríðið eigi eftir að verða þeim dýrkeypt í kosningunum í nóvember.
Trump virðist hins vegar ekki eiga neina útgönguleið eins og sakir standa, án þess að þurfa að játa ósigur. Litlar líkur eru á að Íranir muni samþykkja að falla frá kjarnorkuáætlun sinni, né láta af hendi birgðir sínar af auðguðu úrani.
Hagfelldur samningur á borð við þann sem Barack Obama náði að knýja fram virðist handan seilingar eftir það sem á undan er gengið.