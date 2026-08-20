Útlit er fyrir að sómalskir sjóræningjar séu aftur byrjaðir að láta til sín taka á Adenflóa og Rauðahafi, eftir að hafa látið lítið fyrir sér fara um árabil. Fyrr í vikunni réðust sjóræningjar um borð í tyrkneskt skip sem var meðal annars að flytja vopn og sigldu því til Sómalíu.
Síðastliðinn mánudag réðust átta vopnaðir menn um borð í tyrkneska flutningaskipið Lutuf, undan ströndum Sómalíu. Um borð í skipinu voru tíu menn sem voru að flytja vopn, ýmis hergögn og samskiptabúnað til þjálfunarbúðar Tyrkja í Mogadishu. Sami hópur rændi öðru skipi í apríl og þá réðust einnig sex vopnaðir menn um borð í olíuflutningaskip undan ströndum Jemen í dag.
Skipið sem tekið var í dag er nú sagt á leið til Sómalíu.
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AP fréttaveitan hefur eftir ónafngreindum heimildarmanni í Sómalíu að eftir að sjóræningjarnir tóku Lutuf á mánudaginn hafi skipinu verið fylgt eftir af tyrkneskum skipum og að minnsta kosti einni þyrlu.
Þegar skipinu var siglt að landi var gerð loftárás á svæðinu og dóu fjórir menn í henni. Ekki liggur fyrir hverjir gerðu árásina, hverjir dóu né nákvæmlega hvert skotmarkið var. Hvar áhöfn skipsins er liggur sömuleiðis ekki heldur fyrir, né hvað varð um hergögnin um borð.
Ráðamenn í Tyrklandi hafa ekki svarað fyrirspurnum AP.
Skipinu sem sami hópur er talinn hafa tekið í apríl var einnig siglt til Sómalíu. Það heitir Asana og er olíuflutningaskip skráð í Tansaníu.
Sómalskir sjóræningjar voru mjög umsvifamiklir um árið 2010 en þá var fljótt farið í hart gegn þeim. Bandaríkin og ríki Evrópu sendu herskip á svæðið og hefur lítið farið fyrir sjóræningjunum síðan þá.
Þeim hefur hins vegar vaxið ásmegin að undanförnu, samhliða mjög slæmu og versnandi ástandi víða í Sómalíu. Eins og fram kemur í grein CNBC hafa þurrkar og lítið fæðuöryggi leikið Sómala grátt. Öryggisástand hefur versnað og dregið hefur úr mannúðaraðstoð.
Þetta hefur allt leitt til fjölgunar sjóræningja og vígamanna í Sómalíu sem eiga þar að auki í auknu samstarfi við Húta í Jemen. Frá þeim hafa sjóræningjarnir fengið vopn, þjálfun og upplýsingar, samkvæmt CNBC, sem vitnar í Sameinuðu þjóðirnar.
Þegar sjóræningjar rændu skipinu Eureka í maí fóru þeir fram á tíu milljónir dala í lausnargjald. Áður höfðu þeir rænt kínversku fiskiskipi en fyrir það eru sjóræningjarnir taldir hafa fengið 1,2 til 1,5 milljónir dala í lausnargjald.
Þá eru sjóræningjarnir sagðir hafa lagt sérstaka áherslu á það að ræna olíuflutningaskipum, samhliða auknu olíuverði vegna stríðsins gegn Íran. Það hefur einnig verið auðveldað þar sem skipunum er gjarnan siglt nær ströndum Sómalíu en áður, vegna árása Húta, sem njóta stuðnings klerkastjórnarinnar í Íran.