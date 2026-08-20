Eldur kviknaði við Stálhellu í Hafnarfirði í kvöld. Slökkvilið var sent á vettvang til að ráða niðurlögum eldsins.
Slökkviliði barst tilkynning um eldinn rétt upp úr ellefu í kvöld, að sögn Guðjóns Ingasonar hjá Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu. Slökkvistarf hefur þegar staðið yfir í um klukkutíma og búist er við minnst tuttugu mínútna viðveru slökkviliðs í viðbót.
Um er að ræða iðnaðarsvæði og erfitt er að komast að eldinum. Mikið af bílshræjum og „alls konar samansafn af drasli“ er á svæðinu, segir Guðjón. Einn dælubíll hafi verið sendur á vettvang.
„Það var svolítið bál þegar við komum á staðinn en alveg eitthvað sem einn bíll ræður við,“ segir Guðjón, „þetta er allt á réttri leið.“