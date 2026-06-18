Erlent

Ein stærsta drónaárásin á Rúss­land frá upp­hafi stríðsins

Kjartan Kjartansson skrifar
Þykkan svartan reyk leggur frá olíuhreinsistöð Gazprom við Moskvu eftir að hún varð fyrir úkraínskum dróna. Þetta var önnur drónaárásin á stöðina á þremur dögum.
Þykkan svartan reyk leggur frá olíuhreinsistöð Gazprom við Moskvu eftir að hún varð fyrir úkraínskum dróna. Þetta var önnur drónaárásin á stöðina á þremur dögum. Vísir/Getty

Úkraínskir drónar hæfðu olíuhreinsistöð í Moskvu í annað skiptið á einni viku í einni umfangsmestu drónaárás þeirra á Rússland frá upphafi stríðsins. Farþegaflug til og frá borginni lamaðist um tíma vegna árásanna.

Mikill eldur sást geisa í Olíuhreinsistöð Moskvu, um fimmtán kílómetrum frá Kreml, á myndböndum og myndum sem rússneskir fjölmiðlar birtu í morgun. Þykkan svartan reykjarmökk lagði yfir borgina.

AP-fréttastofan segir að hreinsistöðin sé ein sú stærsta í Rússlandi og að hún meðhöndli um þriðjung eldsneytis fyrir höfuðborgarsvæðið. Hún varð einnig fyrir úkraínskri drónaárás á þriðjudag.

Flugferðum til og frá fjórum flugvöllum við Moskvu var frestað vegna árásanna.

Volodýmýr Selenskí, forseti Úkraínu, lýsti árásunum sem „langdrægum refsiaðgerðum“ gegn Rússlandi í færslu á samfélagsmiðlum í morgun. Hann segir Úkraínumenn einnig hafa hæft skotmörk í Rostov og á hernumdum svæðum í Úkraínu.

Árásin hófst nokkrum klukkustundum eftir að Selenskí greindi frá mikilvægu samtali við Donald Trump Bandaríkjaforseta og Emmanuel Macron Frakklandsforseta sem gæti haft „verulegar breytingar í för með sér“.

Áður hafði Selenskí sagt að hann hefði tryggt Úkraínu áframhaldandi stuðning á G7-ráðstefnunni í Frakklandi, þar á meðal frá Bandaríkjastjórn.

Brak lenti á íbúðarhúsnæði

Auk olíuhreinsistöðvarinnar varð íbúðarblokk í bænum Zhukovskí í Moskvuhéraði fyrir úkraínskum dróna og var hún rýmd.

Brak úr drónum sem rússneskar loftvarnarbyssur skutu niður lenti einnig á íbúðarhúsum, iðnaðarhúsnæði og fleiru. Andrei Vorobjov, héraðsstjóri í Moskvuhéraði, segir að kona hafi særst af þessum sökum.

Moscow air defense starting it's own fires by shooting down Ukrainian drones. The building hit by the downed drone in the first video is visibly on fire in the second video, as are numerous structures in the area.

[image or embed]

— Eliot Higgins (@eliothiggins.bsky.social) June 18, 2026 at 8:41 AM

Rússneska varnarmálaráðuneytið segist hafa skotið niður 555 úkraínskra dróna víðsvegar yfir Rússlandi, þar á meðal um tvö hundruð þegar þeir nálguðust Moskvu.

Úkraínumenn hafa ítrekað beint spjótum sínum að olíuinnviðum í Rússlandi til þess að reyna að draga úr getur Rússa til þess að há stríð sitt í Úkraínu og láta Rússa finna fyrir afleiðingum þess.

Rússland Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Hernaður Bensín og olía

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið