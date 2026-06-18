Ein stærsta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Kjartan Kjartansson skrifar 18. júní 2026 10:14 Þykkan svartan reyk leggur frá olíuhreinsistöð Gazprom við Moskvu eftir að hún varð fyrir úkraínskum dróna. Þetta var önnur drónaárásin á stöðina á þremur dögum. Vísir/Getty Úkraínskir drónar hæfðu olíuhreinsistöð í Moskvu í annað skiptið á einni viku í einni umfangsmestu drónaárás þeirra á Rússland frá upphafi stríðsins. Farþegaflug til og frá borginni lamaðist um tíma vegna árásanna. Mikill eldur sást geisa í Olíuhreinsistöð Moskvu, um fimmtán kílómetrum frá Kreml, á myndböndum og myndum sem rússneskir fjölmiðlar birtu í morgun. Þykkan svartan reykjarmökk lagði yfir borgina. AP-fréttastofan segir að hreinsistöðin sé ein sú stærsta í Rússlandi og að hún meðhöndli um þriðjung eldsneytis fyrir höfuðborgarsvæðið. Hún varð einnig fyrir úkraínskri drónaárás á þriðjudag. Flugferðum til og frá fjórum flugvöllum við Moskvu var frestað vegna árásanna. Volodýmýr Selenskí, forseti Úkraínu, lýsti árásunum sem „langdrægum refsiaðgerðum“ gegn Rússlandi í færslu á samfélagsmiðlum í morgun. Hann segir Úkraínumenn einnig hafa hæft skotmörk í Rostov og á hernumdum svæðum í Úkraínu. Árásin hófst nokkrum klukkustundum eftir að Selenskí greindi frá mikilvægu samtali við Donald Trump Bandaríkjaforseta og Emmanuel Macron Frakklandsforseta sem gæti haft „verulegar breytingar í för með sér“. Áður hafði Selenskí sagt að hann hefði tryggt Úkraínu áframhaldandi stuðning á G7-ráðstefnunni í Frakklandi, þar á meðal frá Bandaríkjastjórn. Brak lenti á íbúðarhúsnæði Auk olíuhreinsistöðvarinnar varð íbúðarblokk í bænum Zhukovskí í Moskvuhéraði fyrir úkraínskum dróna og var hún rýmd. Brak úr drónum sem rússneskar loftvarnarbyssur skutu niður lenti einnig á íbúðarhúsum, iðnaðarhúsnæði og fleiru. Andrei Vorobjov, héraðsstjóri í Moskvuhéraði, segir að kona hafi særst af þessum sökum. Moscow air defense starting it's own fires by shooting down Ukrainian drones. The building hit by the downed drone in the first video is visibly on fire in the second video, as are numerous structures in the area.[image or embed]— Eliot Higgins (@eliothiggins.bsky.social) June 18, 2026 at 8:41 AM Rússneska varnarmálaráðuneytið segist hafa skotið niður 555 úkraínskra dróna víðsvegar yfir Rússlandi, þar á meðal um tvö hundruð þegar þeir nálguðust Moskvu. Úkraínumenn hafa ítrekað beint spjótum sínum að olíuinnviðum í Rússlandi til þess að reyna að draga úr getur Rússa til þess að há stríð sitt í Úkraínu og láta Rússa finna fyrir afleiðingum þess. Rússland Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Hernaður Bensín og olía Mest lesið „Verulega áhugaverður fávitaskapur“ Innlent Slagsmál brutust út eftir árekstur Innlent Þetta er í samkomulagi Trumps við Írani Erlent Þessi fjórtán voru sæmd fálkaorðunni Innlent Spá allt að fjörutíu stiga hita Erlent Trump undirritaði samkomulag við Írani Erlent Foreldrar Sólons óska eftir skýrslutökum yfir núverandi og fyrrverandi starfsmönnum Icelandair Innlent Ráðleggur Miðflokksmönnum að breyta um tón Innlent Leghálskrabbameini nánast útrýmt í Bretlandi eftir bólusetningarátak Erlent Eins árs gamalt barn skotið til bana af lögreglumanni Erlent Fleiri fréttir Ein stærsta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Leghálskrabbameini nánast útrýmt í Bretlandi eftir bólusetningarátak Þetta er í samkomulagi Trumps við Írani Fuglaflensan stráfelldi kópa á suðurskautinu Trump undirritaði samkomulag við Írani Spá allt að fjörutíu stiga hita Rex Heuermann fær lífstíðardóm Eins árs gamalt barn skotið til bana af lögreglumanni Rex Heuermann leiddur fyrir dómara í dag Mette-Marit krónprinsessa fékk ný lungu í vel heppnaðri aðgerð Skopmyndateiknari skotinn til bana Rússnesk freigáta skaut varúðarskotum að skútu í Ermarsundi Rússar skipulögðu íkveikjur gegn forsætisráðherra Bretlands Segjast hafa sprengt olíuhreinsistöð nærri Moskvu Stefna á að hafa ný aðildarríki í styttri ól Öll áhöfnin talin af Samkomulag um samkomulag undirritað og klárt Erfiðir tímar fyrir norsku konungsfjölskylduna Sonur krónprinsessunnar áfrýjar dómi Hrapaði til bana eftir að kennari gleymdi að festa reipi Það sem er vitað um samkomulagið við Írani Kallaði Michelle Obama karlmann á afmælishátíð Trump Bretar banna samfélagsmiðlanotkun upp að 16 ára aldri Réðust á dómkirkjuna í Kænugarði Sonur krónprinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi Staðfesta að samkomulag hafi náðst: Íran fagnar og segir Trump hafa gefist upp Lét Netanjahú heyra það í símtali þeirra: „Ég varð svo brjálaður“ Tólf fórust þegar flugvél hrapaði í Missouri Friðarviðræður sagðar í uppnámi Virðast ekki vilja takmarka sig við tíu milljónir Sjá meira