Erlent

Segjast hafa sprengt olíuhreinsistöð nærri Moskvu

Kjartan Kjartansson skrifar
Árásin í nótt varð gerð á olíuhreinsistöð í Moskvuhéraði. Myndin er frá Moskvu er tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti.
Árásin í nótt varð gerð á olíuhreinsistöð í Moskvuhéraði. Myndin er frá Moskvu er tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti. Vísir/EPA

Langdrægur úkraínskur dróni er sagður hafa hæft olíuhreinsistöð í grennd við Moskvu. Forseti Úkraínu segir þetta svar við árásum Rússa en þeir drápu ellefu manns og skemmdu dómkirkju í Kænugarði í dróna- og flugskeytaárás í gær.

Yfirvöld í Rússland staðfesta árásina en fullyrða að engan hafi sakað í henni.

Volodýrmýr Selenskí, forseti Úkraínu, segir að árásin hafi verið gerð í nótt með langdrægum dróna.

„Þetta var réttmæt svar við árásum Rússa og stigmögnun stríðs sem verður að ljúka,“ sagði Selenskí á samfélagsmiðli.

Árásin í nótt varð gerð á olíuhreinsistöð í Moskvuhéraði. Myndin er frá Moskvu er tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti.Vísir/EPA

Í Kænugarði skemmdist ævaforn dómkirkja frá elleftu öld sem er eitt helsta kennileiti borgarinnar þegar rússneskar sprengjur hæfðu hana í fyrrinótt. Árásir þeirrar nætur á Kænugarð höfðu mikil áhrif á orkuinnviði og var á annað hundrað þúsunda borgarbúa án rafmagns í gærmorgun.

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