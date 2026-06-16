Segjast hafa sprengt olíuhreinsistöð nærri Moskvu

Langdrægur úkraínskur dróni er sagður hafa hæft olíuhreinsistöð í grennd við Moskvu. Forseti Úkraínu segir þetta svar við árásum Rússa en þeir drápu ellefu manns og skemmdu dómkirkju í Kænugarði í dróna- og flugskeytaárás í gær.
Yfirvöld í Rússland staðfesta árásina en fullyrða að engan hafi sakað í henni.
Volodýrmýr Selenskí, forseti Úkraínu, segir að árásin hafi verið gerð í nótt með langdrægum dróna.
„Þetta var réttmæt svar við árásum Rússa og stigmögnun stríðs sem verður að ljúka,“ sagði Selenskí á samfélagsmiðli.
Í Kænugarði skemmdist ævaforn dómkirkja frá elleftu öld sem er eitt helsta kennileiti borgarinnar þegar rússneskar sprengjur hæfðu hana í fyrrinótt. Árásir þeirrar nætur á Kænugarð höfðu mikil áhrif á orkuinnviði og var á annað hundrað þúsunda borgarbúa án rafmagns í gærmorgun.