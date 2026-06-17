Rex Heuermann hefur verið dæmdur í lífstíðarfangelsi eftir að hafa játað morð á átta konum. Hann hefur hlotið viðurnefnið Gilgo Beach-morðinginn.
Kveðinn var upp dómur um lífstíðarfangelsisdóm í dag en Heuermann játaði í apríl að hafa myrt sjö konur sem hurfu á milli 1993 og 2010. Auk þess viðurkenndi hann að hafa myrt aðra konu sem hann hafði ekki verið ákærður fyrir.
BBC greinir frá því að hann muni afplána þrefaldan lífstíðardóm auk 25 ára til lífstíðardóms fyrir fjögur morðanna. Morðin hafi átt sér stað á árunum 1993 til 2010. Rannsókn lögreglu á Gilgo-raðmorðingjanum í New York spannar mörg ár en Heuermann var ekki grunaður fyrr en árið 2022. Gilgo-strönd er í Suffolk-sýslu í New York-ríki í Bandaríkjunum.
Konurnar hétu Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Costello, Maureen Brainard-Barnes, Sandra Costilla, Jessica Taylor og Valerie Mack.
Heuermann var giftur Ásu Guðbjörgu Ellerup en hún sóttist eftir skilnaði í júlí 2023.
Lögmaður hennar sagði að lífi Ásu og barna hennar hefði verið snúið algerlega á hvolf. Heuermann var handtekinn í New York-borg en skömmu eftir það komu lögregluþjónar á heimili þeirra hjóna og sögðu Ásu og börnum þeirra frá handtökunni og ákærunni. Lögmaðurinn segir fregnirnar hafa komið þeim alfarið í opna skjöldu.
Fréttin hefur verið uppfærð.
Rex Heuermann, sem hefur hlotið viðurnefnið Gilgo Beach-morðinginn, verður leiddur fyrir dómara í dag. Búist er við því að hljóti þrjá samfellda lífstíðardóma. Ása Ellerup, fyrrverandi eiginkona Heuermann, verður ekki viðstödd dómsuppkvaðninguna, segir lögmaður hennar.